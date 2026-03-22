PresaDiretta nuove inchieste e approfondimenti esclusivi nella puntata di stasera

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PresaDiretta indaga Ponte sullo Stretto e rivoluzione dell’intelligenza artificiale

Questa sera, domenica 22 marzo 2026, alle 20:30 in diretta su Rai 3, torna PresaDiretta di Riccardo Iacona. La nuova puntata affronta due dossier strategici per l’Italia: il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro. Dalle carte della Corte dei Conti e dal decreto del governo guidato da Giorgia Meloni ai comitati locali contrari all’opera, fino alla corsa all’IA guidata dalla Cina, l’inchiesta ricostruisce costi, rischi e opportunità. L’obiettivo è capire chi beneficerà davvero di investimenti miliardari in infrastrutture fisiche e digitali e quali categorie sociali rischiano invece di restare indietro in assenza di regole chiare, formazione e politiche industriali adeguate.

In sintesi:

Ponte sullo Stretto: 13 miliardi di euro tra criticità ambientali, espropri e benefici economici squilibrati.

Messina: città in calo demografico e servizi carenti, mentre si promettono maxi-opere infrastrutturali.

Intelligenza artificiale: la Cina accelera, l’Italia rincorre tra datacenter e lavoro “invisibile”.

Automazione e IA agentica: impatto crescente su occupazione, soprattutto femminile e lavori ripetitivi.

Ponte sullo Stretto tra costi, espropri e ricadute economiche reali

La prima parte di PresaDiretta, nello speciale “Open”, è dedicata al Ponte sullo Stretto di Messina, infrastruttura da oltre 13 miliardi di euro finita al centro di un duro confronto politico e istituzionale.

Le telecamere entrano nei quartieri di Messina direttamente interessati dal tracciato, dove residenti e comitati raccontano il timore degli espropri, l’incertezza sulle compensazioni e la mancanza di un vero coinvolgimento pubblico nei processi decisionali. In parallelo, il programma ricostruisce gli ultimi passaggi amministrativi: la delibera della Corte dei Conti, i rilievi sugli atti progettuali e il nuovo decreto varato dal governo Meloni per spingere l’opera.

Un focus specifico analizza lo squilibrio territoriale dei vantaggi economici: secondo stime di Unioncamere Sicilia, l’impatto sul Pil potrebbe superare i 23 miliardi, ma con benefici attesi soprattutto per le regioni del Centro-Nord. Sullo sfondo, una Messina segnata da spopolamento, linee ferroviarie lente e servizi essenziali al collasso, dove solo un cittadino su tre riceve acqua 24 ore su 24. In studio, Riccardo Iacona dialoga con Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano online, per valutare se il ponte sia realmente prioritario rispetto a interventi su sanità, mobilità interna e manutenzione del territorio.

Intelligenza artificiale, datacenter e lavoro: la trasformazione già in corso

La seconda inchiesta, Rivoluzione Artificiale, sposta l’attenzione sulla più potente leva tecnologica del presente: l’intelligenza artificiale. Il racconto parte dalla Cina, dove il piano nazionale AI Plus considera l’IA un’infrastruttura strategica al pari di energia e trasporti, con investimenti pubblici e privati miliardari.

Dai laboratori di robotica di Pechino e Suzhou, dove robot umanoidi apprendono e riprogrammano le proprie funzioni, alle catene di montaggio automatizzate, emerge una competizione globale che ridefinisce il concetto stesso di lavoro. Il viaggio prosegue nell’hinterland milanese, diventato hub di datacenter: qui PresaDiretta analizza consumo di suolo, fabbisogno energetico, utilizzo di acqua per il raffreddamento dei server e vuoto normativo nazionale, evidenziando i rischi di una crescita non governata.

Spazio anche al lavoro “invisibile” che alimenta l’IA: traduttori, grafici, annotatori di dati, formatori di algoritmi spesso pagati poco e potenzialmente sostituibili proprio dalle tecnologie che contribuiscono a perfezionare. Particolare attenzione all’“IA agentica”, sistemi capaci di eseguire task aziendali in autonomia, già sperimentati in settori come customer care e marketing.

A L’Aquila, l’automazione sta trasformando profondamente i call center, incidendo in modo rilevante sull’occupazione femminile. Il programma si interroga su quali strumenti di formazione continua, welfare e regolazione del mercato del lavoro possano rendere la transizione digitale più equa, evitando nuove fratture sociali tra chi possiede competenze avanzate e chi svolge mansioni ripetitive e facilmente sostituibili.

Nuove priorità politiche tra grandi opere e rivoluzione tecnologica

La puntata suggerisce un interrogativo di fondo: l’Italia è pronta a gestire contemporaneamente maxi-opere come il Ponte sullo Stretto e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale? Il rischio è inseguire simboli di modernità senza affrontare le fragilità strutturali di territori come Messina o distretti produttivi in via di automazione.

Le scelte su infrastrutture, IA, datacenter e formazione professionale determineranno dove si concentreranno ricchezza e lavoro nei prossimi decenni. Proprio il confronto tra cittadini, esperti e giornalisti investigativi come Riccardo Iacona e Peter Gomez diventa cruciale per costruire un’agenda pubblica fondata su dati verificabili, valutazione dei rischi e trasparenza decisionale, oltre le narrazioni propagandistiche di breve periodo.

FAQ

Quando va in onda PresaDiretta sul Ponte e l’intelligenza artificiale?

La puntata va in onda domenica 22 marzo 2026 alle 20:30, in diretta, in prima serata su Rai 3.

Quanti soldi costa il Ponte sullo Stretto di Messina?

Il progetto analizzato da PresaDiretta prevede un investimento complessivo superiore ai 13 miliardi di euro, con impatto economico stimato sul Pil oltre 23 miliardi.

Perché l’intelligenza artificiale minaccia alcuni posti di lavoro?

L’intelligenza artificiale sostituisce attività ripetitive e standardizzabili, automatizzando processi in settori come call center, traduzione, grafica e servizi, con rischi occupazionali concentrati sui profili meno specializzati.

Quali sono i problemi ambientali legati ai datacenter italiani?

I datacenter consumano molta energia, occupano suolo prezioso e richiedono notevoli quantità di acqua per il raffreddamento, in assenza di una normativa nazionale organica e limiti ambientali chiari.

Qual è la fonte originale delle informazioni su PresaDiretta?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.