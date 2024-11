PosteMobile presenta Creami Extra Wow 50X2 con giga e grandi vantaggi

Offerta Creami Extra Wow 50X2: vantaggi e caratteristiche

La proposta di PosteMobile denominata “Creami Extra Wow 50X2” si distingue per un pacchetto straordinario rivolto a utenti che necessitano di elevate quantità di dati, chiamate e SMS a un costo contenuto. Al prezzo di **8€ mensili**, gli utenti possono beneficiare di chiamate e messaggi illimitati, insieme a **100GB** di traffico internet in tecnologia 4G+. Questa offerta è supportata dalla rete Vodafone, capace di garantire velocità fino a **300 Mbps**. L’attivazione della SIM avviene online con un costo di **10€**, che comprende anche la prima ricarica per il canone mensile. Per i clienti che scelgono l’attivazione presso un ufficio postale, il costo sale a **15€** per la scheda e **10€** per la ricarica. Un ulteriore vantaggio è l’opzione **hotspot**, che consente la condivisione della connessione dati con altri dispositivi senza spese aggiuntive.

Condizioni contrattuali e costi aggiuntivi

Le condizioni contrattuali associate all’offerta “Creami Extra Wow 50X2” sono chiare e ben delineate. È importante notare che, qualora il cliente non proceda al rinnovo mensile dell’abbonamento, le tariffe standard diventano applicabili: **18 centesimi al minuto** per le chiamate e **12 centesimi** per ogni SMS inviato. Inoltre, il traffico dati a consumo, se attivato, prevede un costo di **2€ per 500MB** al giorno, addebitato alla prima connessione. Per coloro che desiderano evitare spese imprevisti derivanti dal traffico dati, è possibile disabilitare facilmente questa funzione. La disattivazione è gestibile tramite un SMS gratuito, l’app di PostePay o la sezione riservata sul sito ufficiale.

Queste politiche di fatturazione trasparenti e la possibilità di controllare attivamente il proprio consumo rendono l’offerta particolarmente vantaggiosa. PosteMobile si impegna a garantire che ogni cliente sia informato e in grado di gestire i propri costi in modo efficiente. La scelta di attivare l’offerta e mantenere il controllo sulle spese mensili rappresenta un elemento cruciale per raggiungere la massima soddisfazione dell’utente.

Servizi inclusi e assistenza clienti

Il piano “Creami Extra Wow 50X2” di PosteMobile non solo offre un eccellente pacchetto di dati e chiamate, ma include anche una serie di servizi utili progettati per arricchire l’esperienza utente. Tra questi spiccano le opzioni “Ti cerco” e “Richiama ora”, che permettono di non perdere mai una chiamata importante. A queste funzionalità si aggiunge l’avviso di chiamata e la possibilità di controllare il credito residuo semplicemente componendo il numero **401212**. Questi servizi sono disponibili senza alcun costo aggiuntivo, rendendo l’offerta ancora più allettante per i clienti.

In caso di necessità, PosteMobile si distingue per la qualità della propria assistenza clienti. Il supporto è attivo h24, offrendo ai clienti la possibilità di ricevere aiuto sia tramite telefono che attraverso l’app mobile, progettata per un accesso intuitivo e rapido. La facilità con cui è possibile ottenere informazioni e risolvere problemi rappresenta un ulteriore vantaggio nell’utilizzo del servizio. Per ulteriori dettagli, vi è la possibilità di consultare la documentazione completa sul sito di PostePay o recarsi presso uno degli uffici postali, assicurandosi di ricevere sempre informazioni precise e aggiornate.

Copertura rete e prestazioni superiori

La copertura della rete Vodafone è uno dei punti di forza significativi dell’offerta “Creami Extra Wow 50X2”. Con una penetrazione che raggiunge il **99%** della popolazione italiana, PosteMobile garantisce una connessione affidabile anche nelle aree più remote del paese. Questa estesa copertura consente agli utenti di navigare e telefonare con facilità, riducendo notevolmente i problemi di segnale e interruzioni del servizio.

Le prestazioni offerte dal piano sono elevate, grazie alla tecnologia **4G+**, che non solo assicura un’ottima velocità di navigazione, fino a **300 Mbps**, ma permette anche sessioni di streaming e download senza frustrazioni. Il piano è stato progettato per rispondere alle esigenze di utenti che utilizzano intensamente il servizio, sia per motivi personali sia professionali, conferendo a PosteMobile un vantaggio competitivo nel mercato.

La combinazione di una rete solida e prestazioni superiori rende l’offerta “Creami Extra Wow 50X2” una soluzione ideale per chi cerca un servizio di telecomunicazioni di qualità elevata e con una copertura vasta, senza incorrere in costi imprevisti o limitazioni nei servizi.