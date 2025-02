Polestar 3: come utilizzare il wallet dell’iPhone per accedere alla tua auto

Chiavi digitali nell’Apple Wallet

La recente integrazione delle chiavi digitali nel Apple Wallet rappresenta un significativo passo avanti nell’interazione tra tecnologia e automobili. I possessori di Polestar 3 possono ora gestire il proprio veicolo tramite iPhone o Apple Watch, godendo di un sistema che semplifica l’apertura, la chiusura e l’avvio dell’auto. Questa funzionalità è stata implementata attraverso un aggiornamento software over-the-air (OTA), il quale è stato distribuito a tutti i clienti, garantendo un accesso immediato e senza necessità di recarsi presso un concessionario. La possibilità di utilizzare le chiavi digitali offre una maggiore comodità, eliminando la necessità di portare con sé una chiave fisica e consentendo un’interazione più fluida con il veicolo.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.

Vantaggi delle chiavi digitali

Le chiavi digitali nel Apple Wallet per il Polestar 3 introducono numerosi benefici che rivoluzionano il modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio veicolo. In primo luogo, la possibilità di condividere le chiavi digitali con un massimo di cinque utenti tramite app di messaggistica rendono l’accesso al veicolo molto più flessibile e pratico. Il proprietario della chiave ha il pieno controllo sui permessi, consentendo di concedere solo l’autorizzazione all’uso del veicolo o anche il diritto di guidarlo. Questo livello di personalizzazione assicura che solo le persone di fiducia possano accedere al veicolo, mantenendolo sicuro. Inoltre, la funzione di Power Reserve è particolarmente utile; consente agli utenti di utilizzare le chiavi anche quando l’iphone è in carica, garantendo che il veicolo possa sempre essere accessibile anche in situazioni di emergenza.

Commento del CEO di Polestar

Il CEO di Polestar, Michael Lohscheller, ha recentemente accolto con entusiasmo l’introduzione delle chiavi digitali nel Apple Wallet, sottolineando l’importanza di questa innovazione nel creare un’esperienza di guida senza pari. Nelle sue parole, “Offrire un’esperienza premium significa ascoltare i nostri clienti e rispondere alle loro esigenze: ci hanno chiesto le chiavi digitali in Apple Wallet e le abbiamo introdotte.” Questo approccio proattivo dimostra un impegno costante nel migliorare la soddisfazione dei clienti, integrando le richieste degli utenti nelle innovazioni tecnologiche. Lohscheller ha evidenziato come questa funzionalità non solo semplifichi l’accesso al veicolo, ma rappresenti anche un passo significativo verso un futuro in cui tecnologia e mobilità si intersecano in modo fluido. L’interesse per queste nuove caratteristiche da parte dei clienti è evidente, e Polestar si impegna a continuare su questa strada, prevedendo di estendere il supporto per le chiavi digitali al nuovo Polestar 4 e ulteriori modelli, garantendo così un’evoluzione continua dell’esperienza automobilistica.