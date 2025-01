Poilievre guadagna supporto da leader crypto mentre Trudeau annuncia il ritiro politico

Sostegno di Musk e leader crypto per Poilievre

Il panorama politico canadese sta assistendo a un significativo supporto da parte dei leader del settore crypto per Pierre Poilievre, candidato favorevole al Bitcoin, il quale attualmente vanta un’impressionante probabilità di vittoria dell’89% nelle prossime elezioni, secondo i dati forniti da Polymarket. L’annuncio sorprendente delle dimissioni del Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, ha ulteriormente accresciuto l’attenzione su Poilievre, leader del partito conservatore, che viene considerato un forte contendente per la carica di Primo Ministro, con le votazioni fissate per il 20 ottobre.

Nel contesto di questo crescente sostegno, spicca il nome di Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, che ha condiviso un video di Poilievre in cui discute delle problematiche legate all’inflazione e alla spesa pubblica, commentando con la frase “Perfectly articulated.” Nel video, Poilievre attribuisce l’aumento dell’inflazione a spese governative eccessive, sostenendo che ciò erode il potere d’acquisto degli utenti comuni.

A conferma di questa alleanza tra la comunità crypto e Poilievre, Brian Armstrong, fondatore di Coinbase, ha elogiato l’approccio economico del candidato, commentando “Ben detto” sotto il clip virale. Inoltre, David Bailey, CEO di BTC Inc., ha affermato che Poilievre potrebbe portare il Canada a stabilire una riserva strategica di Bitcoin, un’idea che implica accumulare Bitcoin come parte delle risorse nazionali, simile alle riserve gold o di valute estere.

Questo scenario evidenzia non solo l’interesse crescente per le criptovalute a livello politico, ma anche un cambio di paradigma nelle strategie economiche e monetarie suggerite dai leader conservatori come Poilievre.

L’abbandono di Trudeau e le prospettive politiche

Il clima politico canadese è stato drammaticamente alterato dall’annuncio di dimissioni del Primo Ministro Justin Trudeau, il quale ha comunicato la sua decisione di lasciare la carica il 7 gennaio. La mossa segue l’improvvisa uscita della sua vice, Chrystia Freeland, dal ministero delle finanze, sollevando interrogativi sul futuro del Partito Liberale e sull’equilibrio politico del paese. Con la data delle elezioni fissata per il 20 ottobre, i candidati del Partito Conservatore, guidati da Pierre Poilievre, si trovano in una posizione favorevole per capitalizzare su questo cambiamento.

Le dimissioni di Trudeau hanno non solo aperto un vuoto di potere, ma hanno anche spianato la strada a una nuova era di opportunità politiche. Poilievre emerge come una figura chiave, dato il crescente consenso che sta raccogliendo tra i cittadini e all’interno della comunità crypto, entrambi elementi cruciali in un’epoca di crescente sfiducia verso la governance tradizionale. Questo periodo di transizione potrebbe segnare una svolta significativa per le politiche economiche, con Poilievre pronto ad assumere la leadership in un momento in cui gli elettori cercano alternative alle politiche liberali.

Come dimostrato dal supporto esplicito di personalità influenti come Elon Musk e Brian Armstrong, Poilievre fa leva su un ampio consenso attorno alle sue proposte innovative. La trasformazione potentemente rapida del panorama politico potrebbe non solo influenzare le elezioni imminenti, ma anche plasmare le politiche future del Canada, mandando un messaggio chiaro sull’importanza di una leadership che promuova l’innovazione e l’adozione di tecnologie emergenti come il Bitcoin.

Poilievre e la sua posizione a favore del Bitcoin

Pierre Poilievre ha dimostrato un chiaro e persistente sostegno per il Bitcoin, rendendolo un elemento centrale della sua piattaforma politica. Durante la sua campagna elettorale nel 2022, Poilievre ha compiuto un gesto simbolico significativo pagando per un chicken shawarma utilizzando Bitcoin, una mossa che ha sottolineato non solo la sua attitudine favorevole alle criptovalute, ma anche la sua intenzione di rendere il Canada un leader nell’adozione della blockchain.

L’aspirazione di Poilievre è di posizionare il Canada come “la capitale mondiale della blockchain”, sottolineando la necessità di un sistema monetario solido e inclusivo, dove i cittadini possono scegliere di utilizzare Bitcoin e altre forme di pagamento innovativo. Ha espresso preoccupazioni riguardo ai deficit di spesa e alla stampa di moneta, affermando che tali pratiche diminuiscono il potere d’acquisto delle famiglie canadesi.

Nel corso del 2024, Poilievre si è poi opposto alla possibile introduzione di una valuta digitale della banca centrale (CBDC), evidenziando il suo impegno a mantenere libertà e opzioni per i cittadini. Le sue posizioni stanno risuonando fortemente nel contesto di un’era economica caratterizzata da inflazione e crescente incertezza, rendendolo una figura attraente per coloro che cercano un’alternativa alle politiche monetarie tradizionali.

Con il supporto della comunità crypto e figure influenti del settore, Poilievre ha la possibilità di catalizzare un cambiamento significativo nel panorama economico canadese. La sua difesa del Bitcoin è vista non solo come un’opportunità per il mercato delle criptovalute, ma anche come una mossa per promuovere un’economia più resiliente e innovativa. Una sua eventuale vittoria potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di politiche economiche canadesi.

Le scommesse sulle elezioni e le possibilità di Poilievre

Le attuali scommesse sulle elezioni canadesi evidenziano un chiaro favoritismo per Pierre Poilievre. Secondo Polymarket, le probabilità di successo di Poilievre nell’ottobre prossimo hanno raggiunto il 89%, con un distacco notevole rispetto agli altri candidati. La sua principale avversaria, Chrystia Freeland, si attesta attualmente al 6,5%, mentre Jagmeet Singh, leader del Nuovo Partito Democratico, ha solo l’1,6%. Le probabilità di successo di Trudeau sono scese a meno dell’1% dopo il suo annuncio di dimissioni.

Il volume totale delle scommesse piazzate su questa previsione ha superato i 507.658 dollari, un segnale chiaro dell’interesse e dell’attenzione del pubblico verso il cambiamento politico imminente. Questa situazione è particolarmente notevole in un contesto in cui Poilievre riesce a capitalizzare il consenso di personalità di spicco nel settore delle criptovalute. La sua visione pro-Bitcoin si sta rivelando una strategia vincente, attirando investitori e sostenitori che vedono in lui una possibilità concreta di cambiamento nel panorama economico canadese.

La crescente fiducia in Poilievre non si limita solo agli scommettitori, ma si riflette anche nel mondo degli affari, dove leader come Elon Musk e Brian Armstrong esprimono apertamente il loro sostegno. Poilievre, posizionandosi come un candidato che abbraccia l’innovazione e il progresso tecnologico, ha saputo attrarre l’attenzione di coloro che cercano una governance più aperta e favorevole agli sviluppi economici moderni. Se le attuali proiezioni si dimostreranno corrette, Poilievre potrebbe non solo ottenere il sostegno necessario per vincere le elezioni, ma anche rimodellare il futuro del Canada in un’ottica sempre più orientata verso le criptovalute e l’innovazione finanziaria.

Iniziative di Vancouver per l’adozione del Bitcoin

Il Consiglio della città di Vancouver ha recentemente votato a favore di un’iniziativa innovativa che mira a integrare l’uso del Bitcoin nelle proprie politiche finanziarie. Con una mozione proposta dal sindaco Ken Sim, la città sta esplorando la possibilità di detenere Bitcoin come parte delle sue riserve strategiche, oltre a considerare l’accettazione di pagamenti in criptovaluta per i servizi municipali. Questa iniziativa rappresenta un’importante evoluzione nella risposta della città alle tendenze economiche globali legate alle criptovalute.

Il sindaco Sim ha annunciato un contributo iniziale di 10.000 dollari in Bitcoin per avviare il progetto, sottolineando la necessità di un approccio progressista nella gestione delle finanze municipali. Sim ha affermato che “sarebbe irresponsabile per la città di Vancouver non valutare i benefici dell’inserimento del Bitcoin tra le sue risorse strategiche per preservare la stabilità finanziaria”. Questa dichiarazione riflette una crescente consapevolezza tra i funzionari governativi riguardo ai potenziali vantaggi economici delle criptovalute.

Adottare Bitcoin non solo diversificherebbe le risorse finanziarie della città, ma potrebbe anche inviare un segnale forte sui vantaggi della tecnologia blockchain e della digitalizzazione, sia ai cittadini che alle imprese. La riserva di Bitcoin potrebbe agire come un collaterale contro l’inflazione e le fluttuazioni del mercato, offrendo così una maggiore stabilità in un contesto economico sempre più tumultuoso.

Questa mossa da parte di Vancouver è in linea con i trend globali che vedono sempre più città e stati considerare le criptovalute come parte integrante delle loro strategie economiche e finanziarie. L’interesse dimostrato dalla città per l’adozione del Bitcoin rappresenta non solo un’opportunità per stimolare l’economia locale ma anche un passo verso un futuro in cui le criptovalute potrebbero giocare un ruolo importante nel sistema monetario canadese.