PlayStation Plus, scopri i 18 giochi in uscita dal catalogo!

PlayStation Plus, i giochi in uscita dal catalogo

Il servizio di abbonamento PlayStation Plus si prepara a un significativo ridimensionamento del suo catalogo, con l’annuncio della rimozione di ben 18 titoli a partire dal 18 novembre 2024. Questo mese, gli utenti vedranno con dispiacere l’uscita di alcuni giochi di grande rilievo, rendendo quindi prioritaria la pianificazione per il finale. Ogni mese, Sony deve fare spazio a nuove proposte, e questo porta inevitabilmente a sacrificare alcuni titoli, nonostante il loro valore. Gli abbonati sono avvisati, il che consente loro di usufruire delle restanti settimane per esplorare e completare i giochi prima dell’uscita.

Tra i titoli che entreranno nella lista dei “giochi in scadenza” spiccano alcuni classici esemplari che hanno segnato la storia dell’intrattenimento videoludico. Per gli appassionati della serie Kingdom Hearts, quattro giochi sono a rischio di rimozione. La situazione può risultare particolarmente frustrante per i fan che non avranno più accesso a queste opere, una volta che saranno state rimosse dal servizio. La varietà dei titoli in uscita evidenzia l’impegno di Sony nel mantenere un catalogo dinamico e costantemente rinnovato.

Di seguito è presentato l’elenco completo dei titoli che non saranno più disponibili con l’arrivo di novembre:

GTA: San Andreas – Definitive Edition (PS5, PS4)

Red Dead Redemption 2 (PS4)

The Sims 4 City Living (PS4)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON (PS4)

Superliminal (PS5, PS4)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS5, PS4)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS5, PS4)

Teardown (PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts 3 (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Chorus (PS5, PS4)

What Remains of Edith Finch (PS5, PS4)

Overcooked 2 (PS4)

Blasphemous (PS4)

Moving Out (PS4)

Motivazioni dietro l’uscita dei titoli

La scelta di rimuovere determinati giochi dal catalogo di PlayStation Plus a partire dal 18 novembre 2024 si basa su una strategia ben definita da parte di Sony, che mira a garantire un’offerta sempre fresca e attrattiva per gli abbonati al servizio. Ogni mese, l’azienda riconsidera il proprio portafoglio di titoli, bilanciando la necessità di mantenere le opere più apprezzate e riconosciute con l’obiettivo di introdurre nuovi contenuti. Questa rotazione regolare è fondamentale per evitare che gli utenti possano percepire il catalogo come stagnante o obsoleto.

Un altro aspetto da considerare riguarda i diritti di licenza legati ai vari giochi. La disponibilità di un titolo su una piattaforma di abbonamento come PlayStation Plus dipende da accordi commerciali che possono avere una durata limitata. Quando queste licenze scadono, Sony deve decidere se rinnovarle oppure sostituirle con nuove proposte, a beneficio della base di utenti. Questo è particolarmente visibile nel caso di franchising di successo come Kingdom Hearts, i cui titoli iconici concluderanno il loro viaggio su PlayStation Plus.

In aggiunta, la continua evoluzione del mercato videoludico e il lancio di nuovi titoli di spessore richiedono un dinamico aggiornamento dell’offerta. La rimozione di giochi garantisce a Sony la possibilità di favorire l’introduzione di altri titoli freschi e ricercati, che possono attrarre nuovi abbonati e mantenere l’interesse degli utenti già esistenti. Questo approccio, sebbene talvolta impopolare per i giocatori affezionati, riflette una logica commerciale indispensabile per la sostenibilità del servizio nel lungo termine. L’importanza di abituarsi a questa meccanica di rotazione del catalogo è un elemento cruciale per ogni abbonato, che è invitato a cogliere l’opportunità di esplorare i titoli in scadenza prima che scompaiano definitivamente dalla piattaforma.

Giochi in scadenza a novembre 2024

Con l’approssimarsi del 18 novembre 2024, gli abbonati a PlayStation Plus devono essere consapevoli dei titoli che non saranno più accessibili dal servizio. Questa data segna l’uscita di 18 giochi, molti dei quali hanno saputo conquistare una solida base di fan nel corso degli anni. La lista comprende classici e nuovi arrivati, mescolando generi diversi per garantirne l’attrattiva a un pubblico variegato.

Tra i titoli che scompariranno, troviamo GTA: San Andreas – Definitive Edition e Red Dead Redemption 2, due pietre miliari della narrativa videoludica, così come il popolare simulatore di vita The Sims 4 City Living. Anche Dragon’s Dogma: Dark Arisen e Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON, titoli che hanno ricevuto valutazioni favorevoli, saranno oggetto di questa rotazione. Da notare anche l’uscita di giochi innovativi come Superliminal e Eiyuden Chronicle: Rising, i quali beneficiano di meccaniche di gioco peculiari che li hanno resi particolarmente apprezzati dal pubblico.

La saga di Kingdom Hearts in particolare attira l’attenzione, con quattro titoli che abbandoneranno il catalogo, generando sicuramente un certo dispiacere tra i fan della serie. Questi titoli, noti per la loro straordinaria narrazione e gameplay, non saranno più disponibili per il download e la fruizione oltre la data stabilita. Gli appassionati dovranno quindi affrettarsi per completare le avventure di Sora e dei suoi amici prima che queste opere chiave di Square Enix escano definitivamente dal servizio.

Di seguito, il riepilogo completo dei titoli in scadenza:

Dettagli sui titoli principali

Tra i titoli in uscita dal catalogo di PlayStation Plus questo novembre, alcuni meritano un’attenzione particolare. GTA: San Andreas – Definitive Edition e Red Dead Redemption 2 non sono solo giochi; sono capolavori che hanno ridefinito i parametri del genere open-world. La Definitive Edition di GTA: San Andreas offre una rielaborazione visiva che avvicina questo classico ai standard moderni, rendendolo accessibile anche ai nuovi giocatori, mentre Red Dead Redemption 2, elogiato per la sua narrativa profonda e il gameplay immersivo, rappresenta un’epica avventura nel Far West che ha conquistato critica e pubblico.

Non meno importanti sono The Sims 4 City Living e Dragon’s Dogma: Dark Arisen, entrambi titoli che hanno guadagnato un posto speciale nel cuore degli utenti. The Sims 4 City Living offre un’opzione di gioco che esplora la vita urbana, portando una freschezza alla saga dei simulatori di vita, mentre Dragon’s Dogma: Dark Arisen si distingue per il suo sistema di combattimento e la possibilità di personalizzare il proprio personaggio in modi profondi e diversificati, rendendo l’esperienza di gioco veramente unica.

Inoltre, titoli come Superliminal e Eiyuden Chronicle: Rising meritano una menzione d’onore per le loro innovative meccaniche di gioco. Superliminal gioca con la percezione del giocatore, utilizzando un design del livello che sfida la fisica tradizionale, mentre Eiyuden Chronicle: Rising propone una tipologia di gioco RPG che fa eco ai classici del genere, ma con un tocco moderno che cattura l’attenzione dei fan delle avventure giapponesi.

Non si può dimenticare la saga di Kingdom Hearts; la sua partenza dal catalogo solleverà sicuramente il malcontento tra i fan. I titoli come Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts: Melody of Memory offrono un’avventura che unisce personaggi iconici Disney e il mondo di Square Enix. Queste opere, ognuna con la propria narrativa avvincente e meccaniche uniche, lasciano un’eredità significativa nel panorama videoludico.

Come prepararsi all’uscita dei giochi

Con l’avvicinarsi del 18 novembre 2024, è fondamentale per gli abbonati a PlayStation Plus prepararsi adeguatamente alla rimozione di ben 18 titoli dal catalogo. Gli utenti hanno quindi l’occasione di sfruttare le ultime settimane per completare i giochi prima della loro scomparsa definitiva dal servizio, massimizzando l’investimento effettuato nell’abbonamento. Questo periodo di preavviso non è solo un’opportunità per terminare le avventure già iniziate, ma anche per esplorare titoli che potrebbero essere stati trascurati fino ad ora.

Innanzitutto, è consigliabile creare una lista dei giochi in scadenza che si desidera completare. Essere strategici nella scelta dei titoli può aiutare a organizzare il tempo di gioco in modo efficace. Se si è a conoscenza di titoli particolarmente lunghi o impegnativi, potrebbe risultare utile prioritizzarli, dedicando sessioni di gioco più lunghe per permetterne il completamento. Allo stesso modo, i giochi che permettono co-op o multiplayer possono essere sfruttati coinvolgendo amici, rendendo l’esperienza tanto più divertente.

Un aspetto da considerare è anche quello del salvataggio. Verificare che i progressi siano correttamente memorizzati in cloud o localmente è cruciale, in modo da evitare perdite in caso di interruzioni durante il gioco. Inoltre, si consiglia agli utenti di verificare eventuali sconti o offerte promozionali sui giochi in scadenza, poiché molti di essi potrebbero diventare accessibili per l’acquisto a prezzi ridotti, offrendo la possibilità di continuare a giocarvi anche dopo la rimozione del servizio.

Sebbene il ritiro di titoli beniamini possa sembrare una notizia negativa, ciò rappresenta anche un’opportunità per scoprire nuovi giochi che subentreranno al catalogo. Rimanere informati sugli annunci di Sony riguardanti nuovi ingressi nel servizio può aiutare a mantenere vivo l’interesse e la curiosità, incoraggiando gli abbonati a provare contenuti freschi e innovativi dopo la rotazione.