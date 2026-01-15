Pixel 10a svelato: prezzo sorprendente, uscita imminente e colori inediti scuotono il mercato mobile

Prezzo e varianti di archiviazione

Pixel 10a dovrebbe debuttare con un listino più aggressivo rispetto alla generazione precedente, secondo l’ultimo leak. Per l’Europa, la variante da 128 GB sarebbe posizionata intorno ai €500 (circa $582), mentre il taglio da 256 GB si attesterebbe vicino ai €600 (circa $699).

Se confermato, il nuovo listino scenderebbe sotto i prezzi del Pixel 9a (€549 e €649 per gli stessi tagli), segnando un ritocco al ribasso mirato a rafforzare la competitività nel segmento mid-range. La mossa punta a bilanciare specifiche attese come Tensor G4, 8 GB di RAM e batteria da 5.100 mAh, mantenendo l’attenzione sui tagli di memoria più richiesti.

Resta da verificare la trasposizione di questi prezzi fuori dall’UE: non è chiaro se il ribasso verrà replicato in USA e Regno Unito, dove politiche fiscali, dazi e fluttuazioni valutarie potrebbero incidere sul posizionamento finale. L’orientamento, tuttavia, indica una strategia di valore che mira a intercettare gli utenti alla ricerca di memoria capiente a un costo più accessibile.

Data di lancio prevista

Il calendario di uscita indica una finestra molto precisa: il 17 febbraio 2026. La data è stata avanzata dal leaker @MysteryLupin su X, citando presunti listini di rivenditori, ma al momento manca una conferma ufficiale da parte di Google.

La tempistica combacia con quanto riportato in precedenza dal giornalista di WinFuture Roland Quandt, che aveva indicato un debutto a metà febbraio. La convergenza di due fonti indipendenti rafforza la credibilità dell’indiscrezione, pur restando una previsione suscettibile di variazioni fino all’annuncio formale.

Le comparse su listini retail nei giorni scorsi suggeriscono che ulteriori dettagli potrebbero emergere man mano che ci si avvicina all’apertura delle vendite. In assenza di inviti stampa o materiali promozionali ufficiali, lo scenario più plausibile è un lancio “silenzioso” con disponibilità immediata o a breve distanza dalla data indicata.

Opzioni colore e accessori

Le indiscrezioni indicano una gamma cromatica differenziata per taglio di memoria: il Pixel 10a da 128 GB sarebbe disponibile in Obsidian, Berry, Lavender e Fog. Per il modello da 256 GB l’offerta si restringerebbe alla sola Obsidian, scelta che suggerisce una strategia di semplificazione logistica sulle varianti premium.

Non emergono al momento indizi su colorazioni esclusive per mercati specifici: la distribuzione potrebbe quindi mantenersi uniforme nell’area UE, mentre restano da chiarire eventuali differenze per USA e Regno Unito. Il ventaglio più ampio sul taglio base mira a intercettare un pubblico generalista, lasciando al modello da 256 GB un posizionamento più sobrio e tradizionale.

In parallelo, sono previsti case ufficiali a circa €20, con palette coordinata ai colori del telefono. L’offerta di accessori a prezzo contenuto punta a favorire l’adozione immediata al day one e a consolidare l’ecosistema, senza ricorrere a bundle o promozioni legate al preordine.

FAQ

D: Quali colori sono previsti per il Pixel 10a da 128 GB?

R: Obsidian, Berry, Lavender e Fog.

D: Il modello da 256 GB avrà più colorazioni?

R: Secondo i leak, sarà disponibile solo in Obsidian.

D: I colori variano in base al mercato?

R: Non ci sono conferme su varianti regionali; la situazione potrebbe cambiare vicino al lancio.

D: Sono previsti accessori ufficiali?

R: Sì, cover ufficiali a circa €20 con colori abbinati al telefono.

D: Il prezzo degli accessori è confermato?

R: È un’indicazione da listini di rivenditori, non ancora ufficiale.

D: Chi ha riportato le informazioni sui colori?

R: Il leaker @MysteryLupin su X, in linea con segnalazioni precedenti.

D: Qual è la fonte giornalistica citata?

R: Il giornalista di WinFuture Roland Quandt è stato tra i primi a indicare la finestra temporale del lancio.