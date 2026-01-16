Pier Silvio Berlusconi sfida la Rai: mossa clamorosa con gli avvocati, sorpresa sul caso Corona

Guerra tra Mediaset e Rai

Pier Silvio Berlusconi avrebbe reagito con durezza alla visibilità concessa in Rai a Fabrizio Corona, considerata eccessiva e strategicamente rilevante. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’AD di MFE vedrebbe in questa esposizione mediatica un affronto diretto, tale da aprire uno scontro frontale tra i due poli televisivi. L’indiscrezione parla senza mezzi termini di una “vera guerra” tra Mediaset e Rai.

Il nodo è lo spazio accordato all’ex “re dei paparazzi” in più trasmissioni della tv pubblica, interpretato come una scelta editoriale che altera gli equilibri. In questa lettura, la gestione dei contenuti viene trattata come terreno competitivo, con ricadute sul posizionamento editoriale e commerciale.

La partita, descritta come aspra e immediata, coinvolge vertici e strategie con effetti possibili sul palinsesto, sugli investimenti e sull’immagine dei due gruppi. La linea attribuita a Pier Silvio Berlusconi punta a un segnale netto: risposta ferma, pressione pubblica e iniziative coordinate per contenere l’impatto delle ospitate di Corona nell’arena del servizio pubblico.

Revisione legale dell’ospitata di Corona

Gli uffici legali legati alla famiglia Berlusconi stanno analizzando, frame per frame, l’intervento di Fabrizio Corona a “Lo Stato delle Cose”, condotto da Massimo Giletti. L’obiettivo è verificare eventuali profili di responsabilità, dalle affermazioni pronunciate alle modalità di gestione editoriale dell’ospitata. L’attenzione si concentra su toni, contenuti e contesto, per valutare se sussistano presupposti per azioni formali.

Questa ricognizione comprende il confronto con precedenti apparizioni in Rai, come “Belve” e “La Pennicanza”, per delineare un quadro unitario delle scelte di programmazione. La verifica legale mira a individuare eventuali squilibri informativi o violazioni di policy, con possibili diffide o richieste di rettifica.

Nel dossier rientrano anche impatti reputazionali e commerciali, con attenzione ai passaggi più sensibili che potrebbero generare contenziosi. In parallelo, si monitora la “puntata riparatrice” annunciata per la prossima settimana, utile a misurare la risposta editoriale della tv pubblica e a calibrare i prossimi passi.

Controprogrammazione nella settimana di Sanremo

La strategia delineata punta a colpire il cuore dei ricavi Rai nel periodo più sensibile: la settimana di Sanremo. L’asse Mediaset prevede una controprogrammazione aggressiva per erodere share, traino social e raccolta pubblicitaria, sfruttando titoli forti e pubblico fidelizzato. In cima alla lista figura Maria De Filippi con “C’è Posta per Te” nella sua collocazione del sabato, presidio capace di intercettare un’audience trasversale.

L’impostazione operativa mira a presidiare più serate, consolidare la permanenza sul canale e contenere l’onda lunga del Festival. L’obiettivo è sottrarre punti di share marginali ma decisivi per la monetizzazione, bilanciando intrattenimento familiare, ritmi narrativi e ospiti ad alta riconoscibilità. La scelta privilegia formati consolidati, con rischio editoriale minimo e massima resa.

Parallelamente, verrà curata la leva promozionale per amplificare la fedeltà del pubblico e spingere la visione in diretta, con incastri pubblicitari mirati nei break premium. Il piano, secondo le indiscrezioni, sarà accompagnato da un monitoraggio continuo dei dati d’ascolto delle serate festivalere e da interventi tattici sul palinsesto per ottimizzare la pressione competitiva.

