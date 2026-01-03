Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, nuova reggia a Portofino: lusso segreto e dettagli svelati

Trasloco e nuova dimora a Portofino

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno completato il trasloco lasciando la storica villa Bonomi Bolchini a Portofino per trasferirsi nella prestigiosa villa San Sebastiano, una proprietà dal valore stimato di circa 20 milioni di euro affacciata sul Golfo del Tigullio. La scelta segna un cambio di residenza significativo per la coppia, che si sposta insieme ai figli, Lorenzo e Sofia, in una dimora dalle caratteristiche uniche, ristrutturata per accogliere stabilmente la famiglia. L’abitazione, acquisita e riqualificata direttamente dall’amministratore delegato di Mediaset, rappresenta il nuovo centro della vita privata del nucleo familiare, in un contesto di massima riservatezza e valore paesaggistico. Il trasferimento avviene a pochi mesi dal rientro televisivo della conduttrice alla guida di Verissimo, confermando la volontà di mantenere come base la Liguria, in un luogo iconico che coniuga privacy, comfort e una vista panoramica d’eccezione su Portofino e Paraggi.

Dettagli e storia di villa San Sebastiano

Villa San Sebastiano è un complesso storico di rara rilevanza, edificato nel XVI secolo in pieno Rinascimento e successivamente reinterpretato negli anni ’70 dalla designer e architetta Gae Aulenti. La residenza, affacciata in posizione dominante sul Golfo del Tigullio, ha attraversato funzioni diverse nel corso dei secoli: da dimora privata a convento, per poi ritornare a uso residenziale nella metà dell’Ottocento. Oggi si presenta come una proprietà di circa 1.300 metri quadrati, configurata per un utilizzo familiare di alto profilo.

L’immobile comprende 9 camere e 7 bagni, oltre a una piscina esterna, con aree living pensate per valorizzare luce naturale e continuità visiva con il paesaggio. La progettazione firmata dalla Aulenti ha preservato i tratti identitari della struttura originaria, inserendo soluzioni funzionali contemporanee e un impianto distributivo razionale. Ampie aperture e scorci prospettici assicurano una relazione costante con il contesto naturale di Portofino e Paraggi, garantendo privacy e massima fruibilità degli spazi.

La villa è incorniciata da un vasto terreno con uliveti, vigneti e frutteti, che costituiscono un patrimonio paesaggistico e agricolo di pregio. L’insieme crea un sistema di giardini e terrazzamenti che accompagna la vista fino alla costa, con una prospettiva aperta sul mare. La qualità della posizione e la stratificazione storica dell’edificio ne determinano il valore, consolidato da un intervento di ristrutturazione integrale, finalizzato a coniugare efficienza, comfort e tutela dell’identità architettonica.

La proprietà è stata acquisita per circa 20 milioni di euro da Pier Silvio Berlusconi, che ha seguito il percorso di riqualificazione fino alla piena operatività. L’operazione ha riguardato anche l’ottimizzazione degli impianti e il ripristino degli elementi storici, con particolare attenzione ai materiali e alla coerenza estetica. Il risultato è una residenza di alta rappresentanza, in grado di sostenere un utilizzo quotidiano senza rinunciare alla sua matrice culturale e paesaggistica.

Altri investimenti immobiliari della famiglia

Oltre alla nuova residenza ligure, Pier Silvio Berlusconi ha consolidato il proprio portafoglio immobiliare con l’acquisto della storica Casa Vianello, la vera abitazione di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, a Segrate, nel cuore di Milano 2. Si tratta di un super attico distribuito su due livelli per quasi 300 metri quadrati, inserito nel complesso residenziale voluto da Silvio Berlusconi. L’operazione, emersa lo scorso ottobre, risponde a motivazioni di carattere affettivo nei confronti della celebre coppia della televisione italiana e a esigenze pratico-logistiche, in virtù della contiguità con un altro appartamento di proprietà a uso familiare.

L’interesse per asset con forte valenza simbolica e posizionamento strategico è coerente con la linea seguita per villa San Sebastiano: immobili storici o iconici, riqualificati con criteri funzionali e orientati a un utilizzo stabile. La combinazione tra valore culturale, qualità architettonica e fruibilità quotidiana definisce un approccio selettivo, nel quale l’investimento immobiliare si integra con esigenze operative e familiari.

La scelta di mantenere punti di riferimento tra Liguria e area metropolitana di Milano delinea una geografia residenziale bilanciata: da un lato la dimensione privata e paesaggistica del Golfo del Tigullio, dall’altro la prossimità ai centri decisionali e produttivi. In questo quadro, la proprietà di Casa Vianello aggiunge un tassello di rilievo, con un immobile ampio, funzionale e storicamente significativo, complementare alla nuova dimora a Portofino.

