Piedi e feticismo protagonisti assoluti nel mondo di Rosa Chemical con un video esclusivo

rosa chemical e la passione per il feticismo dei piedi

Rosa Chemical è noto non solo per la sua musica e il suo stile innovativo, ma anche per una passione ben precisa che ha più volte portato alla ribalta: il feticismo per i piedi. Questa particolare inclinazione, espressa con un tono a volte ironico e provocatorio, è un tratto distintivo della sua personalità pubblica. Nel 2023, durante un’intervista esclusiva con Diego Bianchi (alias Zoro) per Propaganda Live, Rosa Chemical si è autodefinito “podologo” con estrema naturalezza, affermando di studiare il piede come una vera e propria forma d’arte. La sua visione include non solo l’aspetto estetico, ma anche sensazioni tattili e olfattive, sottolineando l’importanza del “piede camminato” rispetto a quello pulito, dimostrando così un approccio molto specifico e personale al tema.

Questa passione, lontana dall’essere un semplice vezzo, è stata più volte raccontata attraverso aneddoti e battute che hanno coinvolto anche i suoi fan, creando un legame autentico con chi segue la sua attività artistica. La predilezione di Rosa Chemical per la taglia 35, e in generale per certe caratteristiche peculiari, non è solo un vezzo, ma parte integrante del suo modo di vivere e comunicare la sua identità nel mondo dello spettacolo.

il video virale e le interazioni social su tik tok

A agosto 2024, un video che ha rapidamente conquistato la viralità su TikTok ha catturato un momento intimo e spontaneo di Rosa Chemical durante una giornata all’Aquafan. Nel filmato, l’artista viene ripreso mentre annusa il piede di una delle due ragazze incontrate, definendo quell’aroma il suo “odore preferito al mondo”. Questo episodio ha confermato al grande pubblico la sua passione non convenzionale, rendendo evidente la sua naturalezza nel manifestare interesse per il feticismo podalico senza filtri né reticenze.

Parallelamente, nel corso dello stesso anno, su TikTok sono emerse conversazioni private tra Rosa Chemical e alcune fan, immortalate in screenshot. In una di queste chat, dopo che una delle ragazze ha inviato la foto di un piede, l’artista ha reagito con entusiasmo, esclamando: “Ma stiamo scherzando? Perché questo piede perfetto non è nel mio naso?”. Questi scambi hanno alimentato ulteriormente la percezione pubblica della sua passione, dimostrando come Rosa Chemical mantenga un legame diretto e genuino con il suo pubblico anche attraverso i social media, senza costruire barriere tra la sua vita privata e la sua immagine pubblica.

piediny: l’imprenditoria di rosa chemical dedicata alla cura dei piedi

Rosa Chemical ha trasformato la sua passione per il feticismo dei piedi in un progetto imprenditoriale concreto con l’inaugurazione di Piediny, centro estetico specializzato situato nel cuore di Torino. L’apertura, avvenuta nel 2025 in Via dei Quartieri 4A, rappresenta un punto di riferimento per la cura e il benessere dei piedi, valorizzando un settore ancora poco esplorato sotto una chiave originale e pop.

Il concept di Piediny va oltre il classico centro estetico, combinando servizi di alta qualità in un ambiente che riflette l’identità e lo stile ironico di Rosa Chemical. Il locale offre trattamenti dedicati, tra cui sessioni di pedicure con ammollo in acqua calda arricchita da oli aromatici, cabine per massaggi specifici e un angolo nail art. La promozione sui social è affidata anche alla madre dell’artista, che presenta Piediny come “il centro estetico più rosa di Torino”, contribuendo a creare un’immagine accessibile ma distintiva.

Dal punto di vista imprenditoriale, questo progetto sancisce l’ingresso ufficiale di Rosa Chemical nel mondo del business legato alla bellezza e al lifestyle, confermando una duplice dimensione: da un lato l’artista provocatore e dall’altro l’imprenditore capace di innovare un segmento di mercato con un’offerta calibrata e di tendenza. L’attenzione meticolosa ai dettagli e l’approccio fresco ed autentico rendono Piediny un modello di successo nell’ambito della cura dei piedi, con un forte richiamo verso un pubblico giovane e dinamico.