Philips Evnia 25M2N3200U: la nuova frontiera del gaming competitivo

Il cuore tecnologico per i gamer più esigenti

Amsterdam, ottobre 2025 – Il mondo del gaming competitivo trova un nuovo punto di riferimento con il lancio del Philips Evnia 25M2N3200U, un monitor pensato per chi vive ogni partita come una sfida di precisione, velocità e controllo assoluto. Con un refresh rate fino a 310Hz (300Hz nativi) e un tempo di risposta di soli 0,3 ms, Philips Monitors porta sul mercato un dispositivo capace di soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti e degli eSports lover, offrendo un’esperienza visiva senza compromessi.

Il nuovo modello, dotato di display Fast IPS da 24,5” in Full HD, unisce fluidità e fedeltà cromatica, garantendo immagini perfettamente nitide anche nei momenti di maggiore azione. La certificazione HDR400 aggiunge profondità e realismo alle scene, con una gestione della luminosità e dei contrasti che valorizza ogni dettaglio.

Come sottolinea Cesar Reyes Acosta, Lead Product Manager, Consumer Monitors di MMD:

“Il Philips Evnia 25M2N3200U offre ai giocatori competitivi eSports tutto ciò di cui hanno bisogno per godersi al meglio le sessioni in cui velocità e precisione sono fondamentali. Questo monitor riflette l’impegno di Philips Evnia nel garantire la migliore esperienza di gioco, sia in termini di funzionalità che di comfort. Per chi cerca un’esperienza completa a un prezzo accessibile, questo modello rappresenta la scelta ideale.”

La combinazione vincente di velocità e precisione

I gamer moderni non cercano più solo un monitor, ma un alleato strategico. Il Philips Evnia 25M2N3200U è stato progettato per diventarlo: un concentrato di tecnologia avanzata in grado di offrire prestazioni di livello eSports.

Il pannello Fast IPS da 25” e la frequenza di aggiornamento overcloccabile fino a 310Hz assicurano un gameplay ultra-fluido, mentre il tempo di risposta di 0,3 ms con tecnologia Smart MBR (Motion Blur Reduction) riduce al minimo l’effetto scia, offrendo immagini sempre nitide e reattive. Questo si traduce in un vantaggio competitivo reale, soprattutto nei titoli in cui la reattività è tutto – dagli FPS agli action game.

Il basso input lag e la sincronizzazione precisa tra fotogrammi e refresh rate rendono ogni movimento immediato, riducendo ritardi e incertezze. In altre parole, ogni millisecondo conta, e con il nuovo Evnia ogni gesto viene riprodotto in tempo reale.

Qualità visiva e funzioni intelligenti per un gameplay immersivo

L’esperienza visiva è uno degli aspetti più curati in questo modello. Il display Full HD 16:9 con tecnologia SmartContrast offre un bilanciamento dinamico dei livelli di nero e bianco, ottimizzando automaticamente il contrasto in base alla scena. La combinazione con la certificazione DisplayHDR 400 regala colori più vividi, sfumature naturali e un impatto visivo realistico, ideale per i gamer che vogliono immergersi completamente nel mondo virtuale.

Ma la qualità non si ferma alla resa visiva. Philips ha dotato questo monitor di una suite di funzioni “smart” pensate per migliorare la performance in tempo reale:

SmartImage Game , che offre preset ottimizzati per diversi generi videoludici (sparatutto, corse, strategia, ecc.), richiamabili rapidamente tramite OSD.

, che offre preset ottimizzati per diversi generi videoludici (sparatutto, corse, strategia, ecc.), richiamabili rapidamente tramite OSD. Smart Crosshair , che adatta automaticamente il colore del mirino per migliorare la visibilità in ogni scenario.

, che adatta automaticamente il colore del mirino per migliorare la visibilità in ogni scenario. Smart Sniper , che mantiene la mira stabile e precisa anche durante gli zoom sui bersagli.

, che mantiene la mira stabile e precisa anche durante gli zoom sui bersagli. Stark ShadowBoost, che illumina le aree scure senza compromettere le parti luminose, permettendo una visione sempre chiara anche nelle scene più buie.

A completare il pacchetto c’è l’Evnia Precision Center, una piattaforma software che consente la massima personalizzazione delle impostazioni in base al proprio stile di gioco, creando profili dedicati per ogni titolo o contesto competitivo.

Comfort e benessere per sessioni prolungate

Nel mondo del gaming competitivo, il comfort fisico è un fattore decisivo tanto quanto la potenza hardware. Philips ha progettato l’Evnia 25M2N3200U con un supporto ergonomico completamente regolabile, che consente di adattare altezza, inclinazione, rotazione e pivot del monitor.

Per proteggere la vista durante le lunghe sessioni, il display integra le tecnologie Flicker-Free e LowBlue Mode, che riducono lo sfarfallio e la luce blu dannosa, diminuendo l’affaticamento oculare.

Queste caratteristiche rendono il monitor non solo un dispositivo ad alte prestazioni, ma anche uno strumento progettato per il benessere e la sostenibilità dell’esperienza di gioco.

Il tutto con un prezzo sorprendentemente competitivo: 199,00 Euro, disponibile da metà ottobre 2025. Un posizionamento che conferma la volontà di Philips di rendere la qualità premium accessibile anche al grande pubblico.

Per maggiori dettagli tecnici e per scoprire gli altri modelli della linea Evnia, è possibile visitare il sito ufficiale Philips Evnia 25M2N3200U

FAQ

1. Qual è la frequenza di aggiornamento massima del Philips Evnia 25M2N3200U?

Il monitor raggiunge fino a 310Hz (300Hz nativi), garantendo un gameplay fluido e reattivo, ideale per i gamer competitivi.

2. Cosa significa la tecnologia Smart MBR da 0,3 ms?

Smart MBR (Motion Blur Reduction) riduce la sfocatura del movimento, assicurando immagini nitide anche nelle scene più dinamiche.

3. Il monitor è adatto a lunghe sessioni di gioco?

Sì. Grazie a Flicker-Free e LowBlue Mode, il monitor riduce l’affaticamento visivo, mentre il supporto ergonomico garantisce una postura confortevole.

4. Quando sarà disponibile e a che prezzo?

Il Philips Evnia 25M2N3200U sarà disponibile da metà ottobre 2025 al prezzo consigliato di 199,00 Euro.