Pensioni, bonus contributivo in busta paga aumenta gli ultimi stipendi

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Bonus contributivo per chi rimanda la pensione: cosa sapere subito

Chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata può oggi scegliere di restare al lavoro, ottenendo in cambio uno stipendio più alto grazie al cosiddetto bonus Giorgetti. La misura, attiva in tutta Italia, riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che maturano i requisiti ordinari (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) e decidono volontariamente di rinviare l’uscita. L’incentivo, riconosciuto dal momento in cui scatta la finestra mobile di accesso alla pensione, convoglia in busta paga la quota di contributi a carico del lavoratore, offrendo un aumento netto mensile. L’obiettivo è duplice: contenere la spesa previdenziale e premiare chi sceglie di restare attivo più a lungo sul mercato del lavoro, trasformando il rinvio della pensione in un’opzione economicamente conveniente.

In sintesi:

A chi ha i requisiti per la pensione anticipata viene riconosciuto un aumento di stipendio netto.

La quota contributiva del lavoratore (circa 9,19%) viene girata direttamente in busta paga.

L’importo aggiuntivo è esentasse e non concorre al reddito imponibile IRPEF.

Serve una domanda esplicita e decorre dopo la finestra mobile di pensionamento.

Come funziona il bonus Giorgetti e quanto fa aumentare lo stipendio

Il cuore del meccanismo è l’incentivo al posticipo del pensionamento. Il lavoratore che ha già maturato i requisiti per la pensione anticipata sceglie di rinunciare alla propria quota di contributi previdenziali, pari al 9,19% dell’aliquota complessiva del 33%, che viene trasformata in incremento diretto dello stipendio netto.

Nel frattempo, i contributi a carico del datore di lavoro continuano a essere versati regolarmente, evitando buchi contributivi e salvaguardando la storia assicurativa.

Il vantaggio fiscale è rilevante: la somma aggiuntiva è esentasse, quindi non entra nella base imponibile IRPEF e non genera ulteriore tassazione. L’aumento netto può risultare particolarmente interessante per chi ha retribuzioni medio-alte, perché il beneficio si applica su una base contributiva più elevata.

Per attivare il bonus non basta maturare 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne): è necessaria una specifica domanda, da presentare all’ente previdenziale tramite le consuete procedure. L’erogazione del beneficio decorre solo dopo la cosiddetta finestra mobile, pari a 3 mesi nel settore privato, mentre nel pubblico impiego le finestre possono essere differenti in base al comparto e alla disciplina vigente.

In termini di pianificazione, il lavoratore deve valutare il trade-off tra minori contributi futuri e maggiore reddito immediato, considerando età, aspettativa di permanenza al lavoro e orizzonte temporale della propria pensione.

Scelta strategica: quando conviene rinviare l’uscita dal lavoro

Il bonus Giorgetti trasforma il rinvio della pensione in una decisione strategica, non solo in un obbligo imposto dall’aumento dei requisiti e dagli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dal 2027. Per chi è vicino al traguardo previdenziale, l’incremento immediato dello stipendio netto può finanziare il pagamento di debiti residui, il sostegno ai figli o la costituzione di un risparmio dedicato alla futura pensione integrativa.

La misura è particolarmente attrattiva per chi gode di buona salute e non percepisce il prolungamento dell’attività lavorativa come un sacrificio insostenibile. Può inoltre ridurre la pressione sulle casse della previdenza sociale nel breve periodo, posticipando l’uscita di lavoratori con carriere lunghe.

Resta essenziale una valutazione personalizzata, preferibilmente con il supporto di un consulente previdenziale, per stimare l’impatto del bonus sull’importo della pensione futura e sulla sostenibilità del proprio progetto di vita in età anziana.

FAQ

Chi può accedere al bonus Giorgetti per il posticipo della pensione?

Possono accedere i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata e scelgono volontariamente di rimanere in servizio oltre tale soglia.

Quanto aumenta lo stipendio netto mensile con il bonus contributivo?

Normalmente l’aumento corrisponde alla quota contributiva del 9,19% a carico del lavoratore, interamente riversata in busta paga come importo aggiuntivo esentasse.

Il bonus Giorgetti riduce l’importo della pensione futura?

Sì, perché vengono versati solo i contributi a carico del datore di lavoro; la rinuncia alla quota personale riduce l’anzianità contributiva accreditata.

Come si richiede l’incentivo al posticipo del pensionamento?

Occorre presentare un’apposita domanda all’ente previdenziale, tramite patronato o canali telematici, dopo aver maturato i requisiti per la pensione anticipata.

Da quali fonti sono state elaborate le informazioni su questo bonus?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.