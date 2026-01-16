Pensione con 20 anni di contributi: scopri subito quando puoi uscire a 60 anni e le alternative

Requisiti attuali per l’uscita con 20 anni di contributi

Chi ha 60 anni con soli 20 anni di versamenti non accede oggi a canali di pensionamento anticipato. Le uscite a 63 o 64 anni, o senza vincoli anagrafici, richiedono carriere molto più lunghe, spesso tra 30 e oltre 42 anni di contributi. Con questa anzianità, l’unica via praticabile resta la pensione di vecchiaia.

Con le regole attualmente in vigore, la soglia di riferimento è 67 anni con almeno 20 anni di contributi, ma l’età è soggetta ad adeguamenti legati alla speranza di vita. Chi oggi ha 60 anni, in linea teorica, maturerebbe il requisito anagrafico nel 2033, fermo restando l’impatto degli incrementi previsti dal 2027.

La soppressione di Quota 103 e Opzione Donna dopo la manovra 2026 elimina scorciatoie per platee già ristrette e penalizzate dal calcolo contributivo e da tetti o vincoli severi. Resta dunque determinante il requisito minimo dei 20 anni per la vecchiaia, mentre i percorsi agevolati esigono contribuzioni ben superiori o condizioni specifiche non compatibili con una carriera di soli 20 anni.

Prospettive di età pensionabile dal 2027 in poi

Dal 2027 l’accesso alla pensione di vecchiaia non resterà fermo a 67 anni: la soglia salirà a 67 anni e 1 mese, con un ulteriore scatto a 67 anni e 3 mesi dal 2028 secondo gli adeguamenti alla speranza di vita. Per chi oggi ha 60 anni e 20 anni di versamenti, il target del 2033 va quindi ricalibrato considerando questi incrementi programmati.

Le proiezioni indicano un meccanismo biennale: se gli indicatori demografici resteranno in aumento, potrebbero aggiungersi altri due mesi ogni due anni. Questo scenario sposta in avanti la finestra utile e rende improbabile un’uscita a 67 anni “pieni”, con possibili slittamenti cumulati fino a diversi mesi rispetto agli attuali requisiti.

Eventuali sterilizzazioni degli scatti richiedono interventi normativi ad hoc. Al momento, dopo la manovra 2026, non vi sono certezze su tavoli di riforma vincolanti; pertanto, l’unico riferimento operativo resta l’adeguamento automatico. Chi pianifica l’uscita nel prossimo decennio deve assumere come base un requisito mobile e aggiornare la data stimata in funzione dei futuri decreti di adeguamento, pubblicati a cadenza periodica dal MEF e dall’INPS.

Strategie per colmare i requisiti mancanti

Verifica della posizione contributiva presso INPS: controllare estratto conto, periodi mancanti e gestione di competenza. L’eventuale ricongiunzione o totalizzazione tra gestioni evita buchi che possono posticipare l’uscita.

Riscatto di periodi non coperti: studi universitari, praticantati o pause lavorative possono essere valorizzati con oneri a carico dell’assicurato, anche a rate. Valutare la convenienza considerando aliquote, età e orizzonte di uscita.

Contributi volontari per raggiungere o consolidare i 20 anni: utili a chi ha carriere discontinue. L’autorizzazione si richiede all’INPS e la misura dei versamenti dipende dalla retribuzione di riferimento.

Ricostituzione e sistemazione delle denunce: sanare omissioni contributive con il datore di lavoro e attivare la diffida in caso di versamenti mancanti. Le rettifiche incidono sul diritto e sul calcolo dell’assegno.

Permanenza lavorativa mirata: estendere la carriera per attenuare l’effetto degli scatti alla speranza di vita e ampliare la base contributiva, migliorando l’importo della futura pensione di vecchiaia.

Fondi integrativi e TFR: aderire a una previdenza complementare per coprire il gap di reddito, soprattutto in assenza di canali anticipati. Valutare deducibilità fiscale e orizzonte temporale.

Monitoraggio delle finestre: aggiornare la data stimata di uscita in base agli adeguamenti biennali e alle circolari dell’INPS. Un controllo periodico consente di rimodulare riscatti e volontari, evitando esborsi inefficaci.

Assistenza qualificata: rivolgersi a CAF o patronati per simulazioni su importo, requisiti e impatto degli aumenti dal 2027 in poi, scegliendo la combinazione più sostenibile tra riscatti, volontari e prosecuzione lavorativa.

