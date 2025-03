Pensione a 34 anni di contributi: quali sono i requisiti per andare in pensione?

In pensione l’anno prossimo con 34 anni di contributi

Chi ha accumulato 34 anni di contributi entro il 2025 ha l’opportunità di accedere alla pensione anticipate nel 2026, ma è fondamentale soddisfare specifici requisiti legati alla propria attività lavorativa. In particolare, questa possibilità è riservata a coloro che esercitano professioni usuranti, come delineato dalla legislazione vigente. Questi lavoratori devono rientrare nell’elenco delle mansioni considerate usuranti contenuto nel decreto ministeriale del 19 maggio 1999. In questo contesto, è previsto un meccanismo di certificazione della propria situazione all’INPS, che consente di ottenere il riconoscimento della propria attività usurante e quindi l’accesso alla pensione anticipata, a condizione che la domanda venga presentata entro la scadenza fissata.

Requisiti per il pensionamento anticipato

Per accedere alla pensione anticipata nel 2026, chi ha accumulato 34 anni di contributi deve soddisfare alcuni requisiti specifici. È imprescindibile essere assunti in attività lavorative definite usuranti, secondo l’elenco fornito nel decreto ministeriale del 19 maggio 1999. Tra queste mansioni rientrano i lavori notturni, le attività in catena di montaggio, e professioni che hanno un elevato impatto fisico o psicologico. Inoltre, i soggetti devono raggiungere un’età minima di 61 anni e 7 mesi e completare la soglia di quota 97,6, ottenuta sommando età e anni di contribuzione. Solo se tutti questi requisiti vengono rispettati, sarà possibile accedere alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

Scadenza per la presentazione della domanda

È cruciale per i lavoratori che desiderano accedere al pensionamento anticipato presentare la domanda di certificazione entro il termine stabilito, che è fissato al primo maggio 2025. Questa scadenza si applica ai lavoratori impegnati in attività usuranti specifiche, come definite dal decreto ministeriale del 19 maggio 1999. La registrazione di tale domanda all’INPS è necessaria per ottenere il riconoscimento dell’attività usurante, il che permette di accedere alla pensione nel 2026. Ritardi nella presentazione possono comportare gravi conseguenze, non solo per il diritto alla pensione, ma anche per le tempistiche di avvio del trattamento pensionistico.

Effetti del ritardo nella domanda di certificazione

Il rispetto della scadenza per la presentazione della domanda di certificazione all’INPS riveste un’importanza cruciale. Il ritardo nella sottomissione, infatti, non si limita a compromettere l’accesso alla pensione, ma si traduce anche in un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Questo meccanismo è strutturato in una modalità proporzionale, per cui un mese di ritardo nella domanda comporta un rinvio di un mese nell’inizio della pensione. Analogamente, un ritardo di due mesi si traduce in un posticipo di due mesi e, per ritardi ancora più prolungati, le conseguenze si intensificano con un ulteriore allungamento dei tempi di attesa.

Ad esempio, chi si trova a presentare la domanda dopo il termine del primo maggio rischia di vedere ridotto il periodo di percezione della pensione, danneggiando così la propria situazione economica. Inoltre, per coloro che mirano a ottenere la pensione attraverso lo scivolo usuranti, è necessario avere almeno 61 anni e 7 mesi d’età, insieme a 35 anni di contribuzione. Completare il montante quota 97,6, sommando età e anni di contributi, rappresenta un ulteriore vincolo necessario. Pertanto, il rispetto della scadenza non è solo una questione burocratica, ma un fattore cruciale per garantire il corretto accesso al trattamento pensionistico programmato.