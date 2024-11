Pensione 2025: recupera 5 anni di contributi per una ritirata anticipata

Ecco come andare in pensione nel 2025 recuperando 5 anni di contributi

La misura attiva nel 2025 consente ai lavoratori di colmare il gap di contribuzione necessario per accedere al pensionamento anticipato o alla pensione di vecchiaia. Grazie alla riattivazione della pace contributiva, introdotta con la legge di Bilancio 2024 e valida anche per l’anno successivo, i lavoratori possono sanare le lacune contributive della propria carriera. Questa opportunità è orientata verso chi si trova in difficoltà nel raggiungere il requisito minimo di 20 anni di contributi, come evidenziato nel caso di Rodolfo, un lavoratore che ha accumulato solo 18 anni di contributi a causa di lavori in nero.

Il sistema permette di recuperare fino a cinque anni di contribuzione, pagando direttamente i contributi che mancano. È fondamentale per i lavoratori che sono stati iscritti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995, i quali possono accedere a questo beneficio. Nonostante la mancanza di mention nella legge di Bilancio, la priorità è valida fino alla fine del 2025, garantendo quindi la possibilità di completare la propria carriera contributiva in modo più agevole.

Chi può beneficiare della pace contributiva

La pace contributiva è una misura destinata a una categoria specifica di lavoratori, che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. Questo provvedimento si rivolge principalmente a coloro che, per varie ragioni, si trovano con lacune nei propri anni di contribuzione e hanno difficoltà a raggiungere i 20 anni necessari per accedere al pensionamento. È essenziale che l’interessato abbia registrato il primo accredito dei contributi a qualsiasi titolo entro il 31 dicembre 2023 per poter usufruire di questa opportunità.

In particolare, la misura si applica a chi è iscritto all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle sue forme sostitutive ed esclusive, oltre che alle gestioni speciali per lavoratori autonomi, commercianti e artigiani. È possibile recuperare anche periodi non continuativi, il che offre una certa flessibilità a chi ha esperienze lavorative discontinuative. Tuttavia, è cruciale che le lacune non siano state causate da ommissioni volontarie o irregolarità da parte del datore di lavoro.

Cosa prevede la misura della pace contributiva

Nell’ambito della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia, la pace contributiva consente di colmare i periodi mancanti di contribuzione, garantendo la possibilità di recuperare fino a cinque anni di versamenti. Questa misura è regolata dalla legge di Bilancio 2024 e resta valida fino al 2025, offrendo ai lavoratori l’opportunità di sanare le proprie carriere contributive in modo efficace. È importante notare che il recupero è consentito solo per i periodi di vuoto effettivi, ovvero per quei periodi in cui non sono stati versati i contributi, senza però includere gli anni in cui l’omissione è riconducibile a decisioni prese dal contribuente medesimo o dal datore di lavoro.

In particolare, il lavoratore che intende avvalersi di questa misura deve effettuare il versamento dei contributi dovuti, calcolati in base all’aliquota applicabile al fondo di appartenenza e alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi. Questa operazione offre flessibilità, poiché è possibile rateizzare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili, facilitando la gestione delle spese da parte del lavoratore. È fondamentale che lessezione di contribuzione avvenga prima del 31 dicembre 2025, creando così un termine ultimo per l’accesso alla misura.

Procedura per richiedere la pace contributiva

Per accedere alla misura della pace contributiva, i lavoratori interessati devono presentare una specifica domanda all’INPS. Questo passaggio è cruciale, poiché senza una richiesta ufficiale non sarà possibile beneficiare dell’opportunità di sanare le lacune contributive. È importante sottolineare che la domanda deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2025, rispetto al termine stabilito dalla normativa vigente. Tale scadenza rappresenta un vincolo imprescindibile per coloro che desiderano utilizzare questa misura per garantire un futuro pensionistico adeguato.

In caso di lavoro deceduto, la domanda può essere presentata dai familiari superstiti, purché siano parenti o affini fino al secondo grado. Questo aspetto rende accessibile la misura anche per i nuclei familiari in difficoltà a gérer la perdita del contributo pensionistico. Inoltre, l’onere di domanda e il versamento dei contributi possono essere assunti anche dal datore di lavoro, se vi è disponibilità: questa opzione è vantaggiosa per favorire il pensionamento di dipendenti prossimi al traguardo della pensione.

Il datore di lavoro potrebbe destinare premi di produzione o altri incentivi per coprire il versamento contributivo, ampliando in questo modo le possibilità di un’esperienza lavorativa dignitosa fino all’età pensionabile. Anche in questo caso, le somme versate possono essere dedotte dal reddito imponibile, rendendo dunque la procedura vantaggiosa tanto per il dipendente quanto per l’azienda.

Vantaggi fiscali per i lavoratori e i datori di lavoro

Vantaggi fiscali per lavoratori e datori di lavoro

La misura della pace contributiva presenta significativi vantaggi fiscali sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. In particolare, la deducibilità delle somme versate rappresenta un’opportunità fondamentale per ottimizzare la situazione fiscale. I lavoratori che decidono di avvalersi di questa misura possono dedurre dal proprio reddito imponibile l’importo versato per recuperare i contributi mancanti, aumentando così il proprio beneficio fiscale. Questa deduzione è applicabile anche per i pagamenti effettuati a rate, agevolando ulteriormente la gestione del carico fiscale attraverso il modello 730, che consentirà di scaricare l’importo già nella stagione dichiarativa successiva.

D’altra parte, i datori di lavoro che contribuiscono al versamento della pace contributiva possono anch’essi beneficiare di vantaggi fiscali. Le somme destinate a coprire i contributi possono essere dedotte dal loro reddito imponibile. Questa possibilità non solo promuove una gestione più responsabile delle politiche aziendali, incentivando il pensionamento dei propri dipendenti, ma offre anche un vantaggio economico. La differenza principale rispetto al passato è che, mentre in precedenza era prevista una detrazione del 50%, ora la deduzione è elevata al 100%, rappresentando un deciso incentivo per entrambe le parti che partecipano al processo di regolarizzazione contributiva.