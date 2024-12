Pasquale La Rocca annuncia il ritiro da Ballando dopo il commovente gesto verso Pellegrini

### Pasquale La Rocca annuncia il possibile ritiro

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 21 dicembre, Pasquale La Rocca ha sorpreso il pubblico e i giurati con un annuncio di grande impatto emotivo: “Potrebbe essere il mio ultimo anno qui”. Questa dichiarazione è stata fatta durante il momento di chiusura delle votazioni, quando La Rocca ha voluto condividere i suoi pensieri e sentimenti con gli spettatori.

Il maestro di ballo ha espresso gratitudine nei confronti della conduttrice Milly Carlucci e del programma stesso, sottolineando l’importanza del percorso intrapreso nel dance show. “Ci tenevo a dire due cose”, ha esordito La Rocca, rivolgendosi direttamente alla platea. “Prima di tutto, grazie a Milly e a Ballando con le stelle per avermi accolto in questa pista, e poi alle mie partner di avermi accompagnato in questo viaggio.” Con questa confessione, ha fatto capire che la sua carriera nel programma potrebbe giungere a una svolta decisiva, evidenziando così il valore di ogni istante trascorso in scena.

Il tono di voce di Pasquale rifletteva una combinazione di nostalgia e gratitudine, emozioni amplificate dalla consapevolezza di un’eventuale conclusione della sua esperienza in un contesto che ha contribuito in modo significativo alla sua carriera. Nonostante la possibile partenza, La Rocca ha voluto mettere in risalto che, se questa dovesse essere la sua ultima partecipazione, non ci sarebbe stato un partner migliore di Federica Pellegrini per chiudere dignitosamente questo capitolo professionale.

### L’emozione per Federica Pellegrini

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, il maestro di ballo Pasquale La Rocca ha vissuto un momento di intensa emozione, culminato nell’esibizione della nuotatrice olimpica Federica Pellegrini. I suoi occhi lucidi hanno tradito la profonda commozione suscitatagli dalla performance di Pellegrini, che ha brillato sul palco con una grazia e una determinazione che hanno lasciato il pubblico senza parole. A questo riguardo, La Rocca ha sottolineato l’importanza del percorso condiviso con Federica, evidenziando quanto sia stato significativo per entrambi rappresentare insieme un ideale di bellezza e impegno nel ballo.

La Carlucci, conduttrice del programma, ha colto l’attimo per commentare: “Le lacrime di Pasquale La Rocca sono qualcosa di speciale”, una frase che racchiude l’autenticità dell’emozione vissuta in quel frangente. Inoltre, Matteo Giunta, marito di Pellegrini, ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti del maestro, dicendo: “Ringrazio Pasquale per averla resa così bella, non l’aveva mai vista così”. Questo riconoscimento non solo conferma il talento di La Rocca, ma riflette anche il forte legame che si era creato tra lui e l’atleta.

In un’atmosfera di autentica celebrazione, i complimenti di Selvaggia Lucarelli hanno aggiunto un tocco di ironia e affetto, mentre Giunta non ha esitato a confessare un pizzico di gelosia, amplificando così l’aspetto umano di quest’esperienza. Il connubio tra danza e sport ha trovato nella figura di Pellegrini un simbolo di eccellenza, e per La Rocca questa collaborazione è risultata un viaggio emotivo e professionale che ha segnato il suo percorso in maniera indelebile.

### Reazioni e appelli dei colleghi

Le dichiarazioni di Pasquale La Rocca hanno suscitato una serie di reazioni tra i suoi colleghi e i membri del cast di Ballando con le stelle. In particolare, la conduttrice Milly Carlucci ha manifestato una profonda sorpresa di fronte all’annuncio del maestro. La sua emozione era palpabile e ha commentato: “Mi dai una coltellata al cuore”, esprimendo un affetto sincero per la figura di La Rocca e il desiderio che continuasse a essere parte del programma. Le parole di Carlucci hanno sottolineato non solo un legame professionale, ma anche un forte attaccamento personale.

Il commento di Selvaggia Lucarelli è stato altrettanto incisivo: “Non ci provare. Mi rifiuto, mi oppongo. Pasquale ti vuoi mettere contro di me? Non ti conviene”. Con toni provocatori e affettuosi, Lucarelli ha messo in luce l’importanza della presenza di La Rocca nello show, descrivendo il suo impatto come maestro di ballo, non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per la sua umanità e il suo carisma. Queste reazioni hanno creato un clima di solidarietà tra i componenti del programma, tutti uniti nel chiedere a La Rocca di continuare a far parte di questa esperienza.

La risposta del pubblico è stata altrettanto intensa, con numerosi fan e seguaci del programma che hanno espresso il proprio disappunto all’idea di un possibile ritiro. La Rocca ha, quindi, trovato un ampio supporto non solo tra i suoi colleghi, ma anche tra gli ammiratori, che, attraverso i social media, hanno lanciato appelli affinché il maestro proseguisse nel programma. Questo sostegno collettivo potrebbe influenzare le sue decisioni future, creando un movimento di affetto e riconoscimento del suo valore nel contesto di Ballando con le stelle.