Pamela Petrarolo si dissocia dalle affermazioni di Ilaria su Helena Prestes nel Grande Fratello

### Dichiarazioni di Pamela Petrarolo su Ilaria e Helena

Pamela Petrarolo, ex partecipante di Non è la Rai, ha recentemente espresso la sua posizione riguardo alle dichiarazioni della sua amica Ilaria Galassi, che si è scagliata contro Helena Prestes dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello. Galassi ha manifestato disappunto nei confronti di Helena, augurandosi che non vincesse il reality e dichiarando la sua intenzione di rientrare nella Casa per affrontarla. In questo contesto, Petrarolo si è dissociata dalle parole di Ilaria, sottolineando che il suo rapporto con Helena è positivo. Ha affermato che considera quest’ultima una persona con molte qualità, tra cui personalità, sensibilità e lealtà. Le sue dichiarazioni mettono in luce un sostegno a Helena, in contrasto con le affermazioni più aggressive dell’amica.

### Il rapporto tra Pamela e Helena Prestes

Il legame tra Pamela Petrarolo e Helena Prestes si fonda su una profonda stima reciproca, come affermato da Pamela in un’intervista recentemente rilasciata. Petrarolo ha evidenziato che il loro rapporto è caratterizzato da affetto sincero e rispetto. “Mi dissocio” dalle parole di Ilaria Galassi, ha dichiarato, rimarcando la propria posizione e affermando che Helena rappresenta “un personaggio da reality” con tratti distintivi quali “personalità, sensibilità e lealtà”. Inoltre, ha aggiunto che Helena, pur avendo momenti di ingenuità, è una persona istintiva che riesce a far emergere le proprie caratteristiche più autentiche all’interno della Casa.

### Futuro delle coppie nella Casa del Grande Fratello

Nel contesto attuale del Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha condiviso le proprie considerazioni sul futuro delle coppie formatesi all’interno della Casa, esprimendo un’opinione netta sulla loro stabilità. Secondo l’ex concorrente, molte relazioni create nel corso del programma si rivelano fragili e difficili da mantenere al di fuori del reality. “Le storie nate all’interno della Casa ahimè non dureranno” ha affermato, evidenziando la complessità delle dinamiche relazionali tra i concorrenti. A suo avviso, situazioni di tensione e conflitto tra le coppie possono ostacolare lo sviluppo di legami duraturi. In particolare, si è espressa riguardo alla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, non mostradosi convinta del loro potenziale futuro insieme. “Li ho visti soffrire per amore”, ha dichiarato, per poi aggiungere che pur avendo dei sentimenti, la fragilità della loro relazione potrebbe portare a difficoltà nel lungo termine.