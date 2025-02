Pagelle Sanremo 2025: Fedez sorprende tutti con il massimo dei voti, Conti delude

Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2025

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 ha offerto un mix avvincente di emozioni, sorprese e performance indimenticabili. Gli artisti sul palco hanno reso omaggio a grandi della musica italiana, creando momenti di intensa partecipazione emotiva. Da un Fedez sorprendente a Geppi Cucciari che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, la serata è stata caratterizzata da alti e bassi, con alcune performance che sono state accolte con entusiasmo mentre altre hanno suscitato polemiche. Ecco le valutazioni delle esibizioni e dei momenti salienti di questa serata che resteranno nella memoria.

Fedez vera sorpresa , voto: 10 – La sua reinterpretazione di Bella stronza si è rivelata intensa e carica di emozioni, un vero trionfo che ha colto di sorpresa il pubblico. Con le sue barre incisive e il coinvolgente duetto con Marco Masini, ha dimostrato di essere un artista in grado di toccare le corde più profonde dell’anima.

Geppi Cucciari , voto: 9 – La presentatrice ha infuso energia e vitalità, strappando sorrisi e risate con la sua comicità affilata, riuscendo così a rianimare il pubblico in alcuni momenti più piatti dello show. La sua ironia, in particolare le frecciate rivolte a Carlo Conti, ha aggiunto una dimensione divertente alla serata.

Topo Gigio e Lucio Corsi , voto: 10 – Questa esibizione ha catturato l'immaginazione di tutti, portando un tocco di magia sul palcoscenico. La freschezza e l'originalità hanno reso il duetto indimenticabile, confermando il potere della musica e dell'arte di creare momenti straordinari.

Mahmood , voto: 10 – L'artista ha incantato il pubblico con il suo medley, portando tutti in un viaggio musicale che ha messo in risalto la sua versatilità e carisma. I suoi brani hanno creato un'atmosfera coinvolgente che ha fatto ballare il pubblico sia presente che a casa.

Conti sempre di fretta, voto: 4 – Nonostante l'intenzione di mantenere il ritmo, Carlo Conti ha mostrato un certo affanno, riducendo gli spazi per i ringraziamenti e per il pubblico presente. Le sue mancate interazioni hanno lasciato un senso di incompletezza e di fretta che non ha giovato alla serata.

Le esibizioni indimenticabili

La quarta serata di Sanremo 2025 è stata caratterizzata da esibizioni che rimarranno nel cuore degli spettatori. Ogni artista ha portato sul palco emozioni autentiche e interpretazioni che hanno toccato l’anima. Tra i momenti più straordinari c’è stata l’esibizione di Fedez, il quale, con il suo brano Bella stronza, ha catalizzato l’attenzione del pubblico, mescolando liriche penetranti e un’interpretazione carica di passione. La sua capacità di trasmettere sentimenti complessi mediante la musica ha fatto di lui una delle figure di punta di questa serata.

Non è da meno la performance di Lucio Corsi con il suo inseparabile partner Topo Gigio, un duetto che ha incantato tutti per la sua freschezza e originalità. La reinterpretazione di Nel blu dipinto di blu ha portato un’atmosfera quasi onirica sul palco, creando un legame emozionale forte con il pubblico. Quanto a Mahmood, il suo medley ha saputo rapire e coinvolgere, rendendosi portavoce di un sound innovativo e di grande impatto, che ha suscitato l’entusiasmo generale. Queste esibizioni si sono distinte non solo per il talento dei singoli artisti, ma anche per la loro capacità di unire il pubblico in un’esperienza collettiva

Infine, da segnalare l’interpretazione di Elodie e Achille Lauro, un connubio di sensualità e audacia che ha fatto esplodere l’energia sul palco. I due artisti hanno offerto una performance che ha scavato a fondo nei temi della bellezza e della vulnerabilità, lasciando il pubblico completamente rapito. In questa serata di musica e magia, ogni esibizione ha avuto il potere di risaltare l’essenza stessa del Festival di Sanremo, rendendola memorabile e imperdibile.

I momenti di comicità e intrattenimento

La quarta serata di Sanremo 2025 ha riservato momenti di comicità e intrattenimento che hanno saputo valorizzare il palcoscenico in maniera originale e coinvolgente. L’irresistibile presenza di Geppi Cucciari ha illuminato la serata, con la sua abilità di trasformare anche i momenti più monotoni in occasioni di ilarità. La sua comicità, raffinata e immediata, ha saputo colpire nel segno, soprattutto nelle interazioni con il conduttore Carlo Conti, al quale ha riservato battute taglienti come un rasoio, in grado di far ridere il pubblico e smorzare la tensione che talvolta aleggiava nel teatro. Nel fare ciò, Geppi ha saputo risollevare le sorti di una serata che, altrimenti, sarebbe potuta apparire troppo seriosa e poco dinamica.

Un altro momento da sottolineare è stata l’esibizione di Roberto Benigni, che ha scaldato l’atmosfera con il suo tipico humour, sebbene non tutti abbiano accolto le sue battute politiche con entusiasmo. Mentre i sostenitori hanno apprezzato la sua verve, coloro che cercavano un intrattenimento più musicale hanno manifestato un certo disagio. Tuttavia, il fascino di un grande artista come Benigni resta innegabile e, sebbene le reazioni siano state contrastanti, il suo apporto ha sicuramente arricchito i contenuti della serata. La comicità, in questo caso, ha giocato un ruolo cruciale non solo nell intrattenere il pubblico, ma anche nel mantenere alta l’attenzione, un obiettivo non sempre semplice da raggiungere nel corso della kermesse.

La presenza di Topo Gigio, grazie a Lucio Corsi, ha aggiunto un ulteriore strato di magia e nostalgia a una serata già ricca di spunti divertenti. La combinazione delle performance artistiche con l’elemento comico ha reso la serata memorabile, permettendo al pubblico di rivivere emozioni passate, ma anche di scoprire nuove dimensioni della comicità contemporanea. Ancora una volta, l’intreccio di musica e umorismo ha dimostrato come, in un contesto come il Festival di Sanremo, l’intrattenimento possa prendere forme molteplici, tutte destinate a suscitare emozioni vive ed autentiche nella platea.

Le rivelazioni e le sorprese della serata

La serata ha visto svelarsi rivelazioni e sorprese che hanno catturato l’attenzione di pubblico e critica. Stupendo tutti, Fedez ha riservato un momento di grande impatto con la sua reinterpretazione di Bella stronza. Non solo ha coinvolto i presenti grazie alle sue barre incisive, ma ha anche dimostrato una profondità emotiva inaspettata, facendo vibrare le corde del cuore del pubblico. La sua performance, caratterizzata da una forte espressività, ha risvegliato ricordi e sentimenti, confermandolo come uno degli artisti più intriganti del panorama musicale italiano. Il duetto con Marco Masini ha aggiunto ulteriore valore alla sua esibizione, rendendola memorabile e intensa.

Un’altra sorprendente apparizione è stata quella di Topo Gigio, che ha rappresentato una vera e propria rivelazione sul palco grazie alla magistrale esibizione con Lucio Corsi. Hanno incantato il pubblico con una versione incantevole di Nel blu dipinto di blu, un momento che ha creato un’atmosfera quasi fiabesca. Il duo ha saputo mescolare nostalgia e originalità, segnando un punto di eccellenza nella serata. La freschezza della loro performance ha dimostrato come la musica possa essere un valore intramontabile e capace di stupire, indipendentemente dal contesto.

Inoltre, il duetto tra Elodie e Achille Lauro ha rappresentato un altro momento esplosivo. La loro interpretazione di A mano a mano ha saputo attrarre l’attenzione, mentre la successiva performance con Folle città ha innalzato ulteriormente il livello di adrenalina, portando il pubblico a un’apoteosi di emozioni. Il loro stile audace e perfettamente sincronizzato ha confezionato uno dei momenti più dinamici e coinvolgenti della serata. Con tali prestazioni, essa ha dimostrato che le sorprese musicali non possono mai considerarsi esaurite, e che ogni artista ha il potenziale di stupire e rivelare nuovi aspetti di sé sul palcoscenico del Festival di Sanremo.

Le performance da ricordare

La quarta serata di Sanremo 2025 ha regalato al pubblico delle performance indimenticabili, fra cui alcune che si sono distinte per l’intensità e la freschezza. In particolare, Fedez ha incantato tutti con la sua reinterpretazione del brano Bella stronza, una performance che ha rivelato una profonda vulnerabilità. Le sue barre, ricche di significato e cariche di emozione, hanno risuonato tra le mura del teatro Ariston, conquistando il pubblico presente e a casa. La collaborazione con Marco Masini ha aggiunto un ulteriore strato di significato alla canzone, trasformandola in un’esperienza condivisa e memorabile, in grado di affascinare anche i più scettici.

Un altro momento che ha catturato l’attenzione è stata l’esibizione di Mahmood, il quale ha presentato un medley dei suoi più grandi successi. L’artista ha dimostrato la sua capacità di mescolare diversi stili musicali, creando un’atmosfera coinvolgente che ha animato il pubblico. La sua interpretazione ha rivelato non solo il talento vocale ma anche il carisma innato che lo contraddistingue. Il pubblico ha ballato e cantato insieme a lui, creando un legame emotivo che ha reso la serata ancor più speciale.

Inoltre, la performance di Elodie e Achille Lauro ha rappresentato uno dei picchi della serata. La loro esibizione insieme è iniziata con la delicata A mano a mano, per poi esplodere in un’interpretazione travolgente di Folle città. L’energia e la chimica tra i due artisti hanno catturato il pubblico, facendo sì che i loro momenti sul palco fossero tanto audaci quanto indimenticabili. Infine, non si può tralasciare l’incantevole esibizione di Topo Gigio e Lucio Corsi, che hanno incantato tutti con il brano Nel blu dipinto di blu. Questo duetto ha portato un’inedita magia sul palco, trasportando gli spettatori in un mondo fiabesco e lasciando un’impressione duratura.

Le critiche al conduttore Carlo Conti

Durante la quarta serata di Sanremo 2025, l’operato del conduttore Carlo Conti ha suscitato più di qualche critica. Nonostante le sue buone intenzioni di mantenere un ritmo serrato per la serata, il suo approccio sembra aver portato a un risultato che ha deluso in molti. La sua gestione del tempo si è tradotta in un’eccessiva velocità nel dare spazio agli artisti sul palco, riducendo drasticamente la possibilità di interazioni con il pubblico e di ringraziamenti da parte dei partecipanti. Questo ha lasciato un senso di frustrazione non solo tra i cantanti, ma anche tra gli spettatori, desiderosi di momenti di connessione e intimità.

Inoltre, la sensazione di fretta è stata accentuata da alcune situazioni in cui Conti ha tergiversato su temi poco chiari, creando confusione e incertezza. Qui, Geppi Cucciari ha cercato di riportare il buonumore con le sue battute, ma spesso i suoi tentativi non erano sufficienti a mascherare l’imbarazzo che si stava creando. Molti spettatori hanno notato che questo accavallarsi di eventi e il ritmo incalzante stavano sottraendo alla serata parte della sua magia, fondamentale in un festival musicale di tale prestigio.

Il tentativo di ridurre il tempo ha portato a un’improvvisazione forzata, dove i momenti suggestivi, necessari per valorizzare le performance, sono stati accantonati. Potremmo dire che una maggiore attenzione alla gestione degli spazi rituali tipici del Festival, come i commoventi ringraziamenti degli artisti, avrebbe reso la serata più equilibrata e apprezzabile. In sostanza, il dinamicismo che aveva contraddistinto le serate precedenti si è tradotto, in questo caso, in un buon proposito non sempre attuato, ponendo quindi Carlo Conti alla fine come un conduttore che ha faticato a trovare il giusto ritmo e il giusto respiro per un evento di tale portata.

