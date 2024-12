Pagelle di Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini incanta, Mariotto delude e Guaccero brilla

Valutazioni delle esibizioni della semifinale

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle, il livello delle esibizioni ha raggiunto un’apice notevole, mostrando il frutto di un intenso lavoro da parte di ogni partecipante. In questa fase cruciale del programma, le coppie hanno brillato sui palcoscenici, rendendo difficile un giudizio equo sul loro operato, dato il notevole incremento di qualità. Tra le performance degne di nota, quelle di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca hanno catturato l’attenzione, così come la sinergia costante tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Nonostante le costanti osservazioni sui loro stili impeccabili, l’interpretazione è stata convincente e ben ricevuta, permettendo a entrambi di ottenere punteggi elevati.

Le eliminazioni hanno aggiunto ulteriore suspense: Luca Barbareschi e Francesco Paolantoni sono risultati meno fortunati, mentre Tommaso Marini ha strappato un posto in finale, grazie anche all’intervento strategico del Maestro Simone Di Pasquale. Le esibizioni, ricche di emozione e intrattenimento, hanno costantemente dimostrato che il talento e l’impegno degli artisti hanno il potere di conquistare il pubblico e i giudici, rendendo questa semifinale una delle più entusiasmanti della stagione.

Federica Pellegrini, una performance divina

La performance di Federica Pellegrini nella semifinale ha riservato emozioni forti e un’esibizione che è stata definita semplicemente divina. In coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, la ex nuotatrice ha dimostrato una padronanza del palco che ha impressionato sia la giuria che il pubblico. La coreografia in stile moderno ha messo in luce non solo le sue capacità tecniche ma anche un’espressività pura, culminando in uno spettacolo che ha catturato l’attenzione di tutti. La performance ha raggiunto un picco di intensità quando Federica ha danzato da sola per 50 secondi, un momento di grande impatto che ha messo in mostra la sua crescita come ballerina.

Non solo la perfezione tecnica, ma anche la forte carica emotiva derivante dalla sua esperienza di ballo con il padre, Roberto Pellegrini, durante il valzer romantico, ha ulteriormente elevato la sua esibizione. Questo momento intimo ha reso la performance non solo una dimostrazione di abilità, ma un vero e proprio racconto di affetto e connessione familiare. Per tutto il suo percorso in Ballando con le Stelle, Federica ha saputo evocare emozioni genuine, guadagnandosi così un meritato punteggio di 10 e lode.

Il ritorno di Guillermo Mariotto

Il rientro di Guillermo Mariotto nel cast dei giudici di Ballando con le Stelle ha generato un misto di aspettativa e curiosità. La sua assenza nelle fasi iniziali del programma era stata notata, ma il suo ritorno si è rivelato tanto imprevedibile quanto controverso. Nella seconda parte della puntata, Milly Carlucci, abilissima nel creare suspense, ha rivelato l’assenza del noto stilista, sottolineando l’importanza del suo contributo al programma nonostante un comportamento che ha suscitato dibattito.

In un video di scuse, Mariotto ha mostrato un volto contrito, promettendo un approccio più serio. Tuttavia, dopo pochi attimi, ha ripreso il suo consueto stile provocatorio. Questo comportamento ha suscitato non poche reazioni, tanto dal pubblico quanto dai colleghi giurati. La sua intervista ha messo in evidenza una certa ambiguità: mentre si scusava, la sua attitudine frizzante era tornata immediatamente a galla. Gli spettatori si sono trovati così a interagire con un Mariotto che, pur cercando di mostrarsi pentito, ha rapidamente riacquistato la sua esuberanza, mettendo in risalto il suo carattere provocatorio.

Nonostante il suo rientro, la sua presenza non ha avuto l’impatto previsto, anzi, alcuni ritengono che possa aver addirittura indebolito la qualità del giudizio. Meritevole di una riflessione è stato anche il confronto tra Mariotto e Francesco Madonia, il quale era stato allontanato per motivi meno significativi. In questo contesto, il voto di 1 assegnato a Mariotto rappresenta non solo un giudizio sulle sue azioni, ma un segnale sulla necessità di una condotta più conforme alle aspettative del pubblico e della produzione nel complesso.