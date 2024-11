Ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo che Fa: anticipazioni tv del weekend

Gli ospiti del weekend in tv

Il weekend del 9 e 10 novembre 2024 si preannuncia ricco di sorprese e incontri intriganti nei salotti televisivi più amati. Le trasmissioni Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa saranno protagoniste di un pomeriggio e una serata dedicati a interviste esclusive e intrattenimento, garantendo agli spettatori emozioni e aggiornamenti dal mondo dello spettacolo e non solo. Con una line-up di ospiti di spessore, i conduttori Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio promettono di intrattenere il pubblico con storie coinvolgenti e momenti di grande interesse.

Ospiti di Verissimo

Durante l’appuntamento di Sabato 9 e Domenica 10 novembre, Verissimo tornerà sugli schermi di Canale 5 con una serie di ospiti eccezionali. Sabato, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta Stefania Craxi, che presenterà il suo libro *All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti*, dedicato alla figura del padre Bettino. Inoltre, la nota conduttrice avrà in studio Diletta Leotta e la prima eliminata de La Talpa, Ludovica Frasca. Non mancheranno le emozioni, con le testimonianze delle figlie di Giuliano Gemma, Vera e Giuliana. A completare il giro di ospiti, Alessia Merz, Edoardo Vianello con la moglie Elfrida, e Teresanna Pugliese che parlerà della sua recente maternità.

Ospiti di Domenica In

Per quanto riguarda Domenica In, in programma per domenica 10 novembre a partire dalle 14 su Rai 1, i dettagli sugli ospiti non sono ancora stati rivelati. Tuttavia, Mara Venier è nota per le sue interviste esclusive e un mix di musica e intrattenimento che coinvolge il pubblico, quindi ci si aspetta un carnevale di emozioni e sorprese.

Ospiti di Che tempo che fa

Domenica 10 novembre, Che tempo che fa tornerà sul NOVE dalle 19.30, e Fabio Fazio accoglierà nel suo studio la celebre Laura Pausini per un’intervista in cui si approfondiranno aspetti inediti della sua carriera e vita personale. Altri nomi che si aggiungeranno alla serata includono Gino Cecchettin, già annunciato sui canali social del programma, contribuendo a creare un’atmosfera di grande attesa e partecipazione nel pubblico.

