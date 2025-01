Ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera: tutte le anticipazioni

Da noi… a ruota libera: gli ospiti del 26 gennaio

Il 26 gennaio, l’attesissimo programma Da Noi… a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini, tornerà su Rai 1 subito dopo Domenica In, a partire dalle 17:20. Come di consueto, ci sarà un variegato parterre di ospiti, pronti a svelare curiosità, aneddoti e momenti significativi delle loro vite. Tra i protagonisti della puntata, si segnala la presenza di Elena Sofia Ricci, che, dopo il successo del ruolo di Teresa Battaglia, sarà nuovamente su Rai 1 nel film La farfalla impazzita, in onda il 29 gennaio, ricoprendo il ruolo di Giulia Spizzichino, una sopravvissuta al genocidio nazista.

Un altro atteso ospite è Nek, il noto cantautore che attualmente esercita il nuovo ruolo di conduttore in coppia con Bianca Guaccero nel programma Dalla strada al palco, dove vengono celebrate le performance degli artisti di strada. Nek porterà in studio la sua carica e la sua passione per la musica, arricchendo la puntata con il suo stile inconfondibile.

A completare il quadro di ospiti, Eleonora Daniele con il suo libro Ma siamo tutti matti?, affrontando un tema di grande importanza sociale legato alla salute mentale, e Giorgia Cardinaletti, storica giornalista del Tg1, che condividerà le sue esperienze nel mondo dell’informazione e alcuni retroscena della sua vita personale. Questa combinazione di ospiti promette una puntata ricca di emozioni e riflessioni profonde.

Ospiti della puntata

Durante la puntata del 26 gennaio, Francesca Fialdini avrà l’onore di ospitare un cast di personaggi di spicco, pronti a condividere momenti significativi delle loro vite. Tra questi, la rinomata attrice Elena Sofia Ricci, che si appresta a tornare sugli schermi di Rai 1 in un nuovo ruolo toccante. Ricci interpreterà Giulia Spizzichino, una donna ebrea romana che è riuscita a sopravvivere agli orrori della Shoah, nel film La farfalla impazzita, che verrà trasmesso il 29 gennaio, in concomitanza con il Giorno della Memoria. La sua presenza porterà sicuramente un’importante riflessione sulla memoria storica e sull’importanza di raccontare tali storie.

A seguire, troveremo Nek, un artista poliedrico che ha recentemente intrapreso un nuovo percorso come conduttore del programma Dalla strada al palco insieme a Bianca Guaccero. La sua esperienza di artista di strada, ora tradotta in un programma di successo, offre un’ottima opportunità per riflettere sul talento e sulla determinazione necessari per emergere nel mondo della musica. È atteso un intervento ricco di energia, arricchito da aneddoti personali sulla sua carriera musicale.

In aggiunta, Eleonora Daniele presenterà il suo libro Ma siamo tutti matti?, affrontando la delicata tematica della salute mentale e della stigmatizzazione che le persone affette da disturbi mentali affrontano. Il suo racconto personale le ha permesso di fondare l’Associazione Life Inside Autismo, che si dedica a dare voce a chi vive con queste sfide quotidiane. Infine, Giorgia Cardinaletti, volto noto del Tg1, condividerà le sue esperienze nel panorama dell’informazione e un pizzico della sua vita privata, rendendo la puntata ancora più affascinante e ricca di spunti di riflessione.

Dove e quando vedere la puntata

La prossima puntata di Da Noi… a Ruota Libera è da non perdere: si svolgerà il 26 gennaio su Rai 1, e andrà in onda subito dopo Domenica In, a partire dalle 17:20. Gli spettatori potranno sintonizzarsi per vivere una giornata all’insegna delle emozioni e delle storie toccanti raccontate da una selezione di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e dell’informazione. Il programma, ideato in collaborazione con Endemol Shine Italy, non si limita a intrattenere, ma offre un’occasione per riflettere su temi sociali di rilevante importanza.

Le interviste e i racconti degli ospiti non solo intratterranno il pubblico ma porteranno anche a una condivisione di esperienze personali, invitando i telespettatori a una maggiore consapevolezza riguardo a questioni delicate. Dopo il programma, gli spettatori avranno la possibilità di riguardare la puntata anche tramite RaiPlay, dove saranno disponibili le repliche per chi ha perso la diretta. Questo offre un’opportunità imperdibile per approfondire le storie e i temi affrontati, sempre mantenendo vivo l’interesse per quello che accade nel salotto di Francesca Fialdini.

Assicurati di non perdere questo appuntamento che promette di coinvolgere e commuovere, ricco di interviste eccezionali e ospiti d’eccezione, pronto a regalare momenti indimenticabili dal mondo dello spettacolo e dell’informazione. Prendi nota dell’appuntamento, perché il 26 gennaio alle 17:20 Da Noi… a Ruota Libera ti aspetta su Rai 1.