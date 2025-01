Oracle e Microsoft in trattative per l’acquisizione di TikTok e il futuro digitale

Oracle e Microsoft in trattative per TikTok

Oracle e un consorzio di investitori che include Microsoft sono attualmente in fase di negoziazione per rilevare le operazioni globali di TikTok, secondo quanto riportato da NPR. Questa proposta di acquisizione è sotto la supervisione della Casa Bianca, con l’amministrazione di Trump che gioca un ruolo cruciale nelle trattative. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, è previsto che ByteDance, l’attuale proprietario cinese di TikTok, mantenga una quota di minoranza, mentre la gestione della piattaforma, compresa la supervisione dell’algoritmo e del flusso di dati, ricadrà su Oracle.

La rete di server di Oracle è già integrata nella struttura operativa di TikTok, il che significa che la società ha una comprensione approfondita delle dinamiche interne della piattaforma. Secondo fonti anonime di NPR, l’accordo mira a garantire un monitoraggio rigoroso delle operazioni di TikTok, con particolare attenzione a ridurre l’influenza cinese nella gestione della app. Desiderio emblematico di molti operatori statunitensi, quest’iniziativa rappresenta un tentativo di rassicurare gli utenti e le autorità sui rischi legati ai dati e alla sicurezza.

Il coinvolgimento di Microsoft si presenta alquanto vago, benché la società di Redmond abbia già partecipato a trattative precedenti riguardanti TikTok. All’epoca, il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, definì l’acquisizione una “bomba a tempo”. Nonostante i precedenti tentativi, questa nuova proposta sembra trovare un terreno più fertile, ma la coinvolgimento di altri grandi nomi nel consorzio può aiutare a influenzare le decisioni future in questo settore in rapido sviluppo.

Dettagli sull’accordo e le posizioni delle parti

Le trattative in corso tra Oracle e il gruppo di investitori, compresa Microsoft, per l’acquisizione di TikTok si svolgono in un contesto di grande cautela e strategia. L’accordo prevede che ByteDance mantenga una quota di minoranza, ma l’effettiva operatività e supervisione della piattaforma verrebbero trasferite a Oracle, che non solo fornisce già l’infrastruttura tecnica, ma ha anche le competenze necessarie per gestire la raccolta e l’analisi dei dati degli utenti in conformità con le normative statunitensi. Questo approccio è stato concepito per garantire che le informazioni siano trattate secondo standard di sicurezza elevati e senza interferenze dirette da parte della Cina.

Il coinvolgimento di Microsoft, sebbene meno definito in questa fase, gioca un ruolo fondamentale nel dare solidità all’offerta. È importante notare che il tentativo di acquisizione attuale è anche un tentativo di mitigare le preoccupazioni crescenti circa la sicurezza e la protezione dei dati. La Casa Bianca ha mostrato un interesse attivo nell’assicurare che l’accordo non solo soddisfi le richieste locali, ma riduca anche il timore che le operazioni di TikTok possano essere soggette a manipolazione da parte di entità cinesi.

Nel contesto di queste negoziazioni, si fa riferimento anche a un’eventuale “joint venture” che potrebbe dovrebbero garantire il 50% della proprietà statunitense nella società. Questa proposta di parziale nazionalizzazione, sebbene controversa, suggerisce un tentativo da parte dell’amministrazione Trump di esercitare maggiore controllo sulle piattaforme digitali straniere attive negli Stati Uniti. Tuttavia, le parti rimangono in attesa di una definizione chiara e di un consenso su questa struttura proprietaria prima di procedere oltre nello sviluppo dell’accordo.

Preoccupazioni sulla sicurezza dei dati

Le trattative tra Oracle e il consorzio di investitori, tra cui Microsoft, per l’acquisizione di TikTok sollevano interrogativi significativi riguardo alla sicurezza dei dati. Le autorità statunitensi stanno prestando particolare attenzione a come la nuova gestione della piattaforma intende affrontare le preoccupazioni legate all’accesso e alla manipolazione dei dati da parte di ByteDance, l’attuale proprietario cinese. Questo aspetto rappresenta un punto critico per ottenere l’approvazione del Congresso e rassicurare il pubblico.

Un elemento chiave dell’accordo prevede che Oracle assuma un ruolo attivo nella supervisione del flusso dei dati e nell’implementazione degli aggiornamenti software per TikTok. Grazie alla sua infrastruttura, già parte integrante del funzionamento dell’app, la società californiana si propone di monitorare in modo rigoroso gli accessi ai dati, eliminando qualsiasi rischio di “backdoor” che potrebbero consentire l’accesso non autorizzato da parte di soggetti cinesi. Gli esperti di sicurezza, tuttavia, avvertono che dimostrare l’assenza di tali interazioni potrebbe rivelarsi complesso, se non addirittura impossibile, rendendo le rassicurazioni politiche fondamentali per calmarne i timori.

All’interno di questo contesto, le dichiarazioni provenienti dal Congresso suggeriscono che l’acquisizione dovrà rispettare le normative statunitensi sul trattamento dei dati. I legislatori desiderano garanzie legali che preveniscano qualsivoglia influenza esterna che possa compromettere la sicurezza degli utenti. La fusione delle risorse tecnologiche di Oracle con le coperture legali appropriate è vista come una soluzione potenziale per rispondere ai timori legati alla privacy e alla sicurezza.

Ruolo del Congresso e scadenze legali

In un contesto di crescente attenzione per la questione di TikTok e la sua proprietà, il Congresso degli Stati Uniti riveste un ruolo cruciale nel definire le condizioni legali che governano la possibile acquisizione da parte di Oracle e Microsoft. Secondo le leggi approvate, TikTok è obbligata a completare una “cessione qualificata” da ByteDance per poter continuare a operare nel mercato americano. Queste normative hanno introdotto scadenze stringenti, conferendo al presidente Trump un ampio margine di manovra interpretativa nel valerci su tali disposizioni.

Nonostante il tentativo di acquisto si stia sviluppando, il timer ideale per un’uscita di ByteDance dal controllo della piattaforma scade già dal 19 gennaio 2025 , una scadenza che potrebbe risultare critica nella dinamica della transazione. Significativamente, l’amministrazione Trump ha emesso un ordine esecutivo che estende la scadenza di 75 giorni rispetto a eventuali misure punitive. Tuttavia, esperti legali avvertono che tale proroga potrebbe non sanare la scadenza già scaduta imposta dal Congresso, il che potrebbe portare a complicazioni legali più avanti.

Le trattative in corso dovranno tenere conto di queste scadenze e delle aspettative legislative riguardanti la struttura di proprietà e la gestione di TikTok. Un rappresentante del Congresso ha espresso la necessità di includere nel contratto condizioni che garantiscano l’assenza di controllo da parte di ByteDance, evidenziando che è imperativo dimostrare l’irreversibilità di ogni legame operativo con la Cina. La mancanza di relazioni operative rimane un punto essenziale per ottenere l’approvazione legislativa, poiché la sicurezza dei dati e la protezione della privacy degli utenti restano al centro dell’attenzione.

Il Congresso, quindi, non solo monitorerà il rispetto delle scadenze legali, ma si attende anche una vigilanza attiva sull’accordo, cercando di assicurarsi che le garanzie fornite dalla Casa Bianca siano vincolanti e che non vengano violate dopo il completamento della transazione. In questo contesto, il successo finale dell’accordo dipenderà in larga misura dalla capacità di Oracle, Microsoft e ByteDance di navigare attraverso un labirinto di istanze legali e politiche in rapida evoluzione.

Ripercussioni sul mercato e posizione della Cina

Le trattative per l’acquisizione di TikTok da parte di Oracle e Microsoft non si svolgono in un contesto economico neutro, ma riflettono preoccupazioni più ampie relative al mercato globale e alle dinamiche geopolitiche. In particolare, il valore stimato di TikTok, considerato da ByteDance in almeno 200 miliardi di dollari, lo colloca in un’area di difficoltà per consorzi di investitori, che potrebbero trovarsi nella necessità di capitali significativi per concretizzare l’acquisizione. Questo porta a un aumento della tensione entre la necessità di un accordo fruttuoso e la realtà economica rappresentata dalle elevate quotazioni dell’app.

Da un punto di vista della posizione cinese, recenti dichiarazioni da parte delle autorità di Pechino hanno suggerito una visione meno ostile riguardo alla cessione di TikTok. Le autorità hanno affermato che le decisioni di mercato dovrebbero essere lasciate alle imprese, indicando una potenziale apertura a eventuali manovre di proprietà. Gli esperti ritengono che l’intenzione della Cina di approvare un simile accordo possa anche essere motivata dalla speranza di ottenere vantaggi negoziali in altre aree di interazione commerciale con gli Stati Uniti, come la questione delle tariffe.

Inoltre, il fatto che le app di TikTok siano ancora assenti dai principali store di applicazioni, come Google Play e l’App Store di Apple, sottolinea come la piattaforma possa affrontare di continuo sfide operative mentre rimane sotto il controllo di ByteDance. Senza aggiornamenti e la possibilità di essere scaricata, la sua presenza di mercato è significativamente compromessa, rendendo urgenti le trattative in corso.

Per le aziende coinvolte, il mantenimento di una presenza rilevante nel settore tech statunitense simbolizza non soltanto un’opzione commerciale, ma anche un’importante questione di reputazione. L’incertezza sulla possibilità di tornare a una conduzione normale è una chiara indicazione di come le tensioni tra Stati Uniti e Cina possano avere ripercussioni sulle operazioni aziendali quotidiane.

