Oppo Find X8 Pro: anticipazioni e prezzo europeo un giorno prima dell’evento

Prezzo europeo del Oppo Find X8 Pro

Oppo Find X8 Pro: Prezzo europeo previsto

A poche ore dall’atteso evento di presentazione a Milano, emergono voci riguardo il possibile prezzo di listino europeo per l’Oppo Find X8 Pro. Secondo l’insider Sudhanshu Ambhore, la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna dovrebbe avere un costo di 1.199 euro in Europa. Questa informazione è accompagnata da render stampa che mostrano le probabili colorazioni disponibili al lancio: nero e bianco.

-44% Amazon.it 36,00€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -38% Amazon.it 49,00€ 79,90€ Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 20 Novembre 2024 15:18

È importante notare che l’Oppo Find X8 Pro è già stato svelato in Cina alla fine di ottobre. Durante tale evento, è stata introdotta anche la variante base del dispositivo, la quale potrebbe non essere commercializzata in Europa. L’incontro a Milano, pertanto, avrà l’obiettivo di chiarire la disponibilità locale e il prezzo del modello, oltre a fornire dettagli sulle specifiche versioni di ColorOS 15 destinate al mercato occidentale.

Non sono dunque i nuovi render a rivestire un ruolo cruciale, quanto piuttosto la conferma del prezzo per il mercato europeo. A confronto, in Cina, la versione 16+512 GB è proposta a 5.999 yuan, equivalenti a circa 780 euro. A fronte dei 1.199 euro ventilati in Europa, notiamo come la differenza di prezzo si attesti intorno ai 400 euro. Questa variazione potrebbe essere attribuita a tasse locali, oneri d’importazione e costi logistici. Se il prezzo dovesse essere confermato, rappresenterebbe una cifra significativa rispetto al costo nel mercato cinese.

L’attesa per l’evento di Milano è alta, non solo per il lancio del prodotto, ma anche per ottenere maggiori dettagli sulla sua commercializzazione in Europa e sull’effettiva configurazione che sarà offerta ai consumatori italiani.

Specifiche tecniche del dispositivo

Oppo Find X8 Pro: Specifiche tecniche del dispositivo

L’Oppo Find X8 Pro si distingue per la sua impressionante dotazione tecnica, progettata per soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici, con una risoluzione di 2.780 x 1.264 pixel che raggiunge una densità di 450 ppi. Tra le caratteristiche salienti del display, spiccano la luminosità di picco di 4.500 nit, la frequenza di aggiornamento variabile che va da 1 a 120 Hz e la frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz. Le tecnologie ProXDR, Dolby Vision e HDR Vivid arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva, rendendo ogni contenuto vivido e dettagliato.

Nel cuore del dispositivo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 9400, una CPU octa-core che raggiunge una frequenza massima di 3,63 GHz. Questa combinazione di hardware promette prestazioni elevate sia per la gestione delle attività quotidiane sia per il gaming. Le opzioni di memoria comprendono varianti con 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e capacità di archiviazione di 256, 512 GB e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0, garantendo spazi ampi per app, giochi e contenuti multimediali.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’Oppo Find X8 Pro è dotato di un sistema di sblocco che include il riconoscimento dell’impronta digitale integrato sotto il display e il riconoscimento facciale. La connettività è al passo con i tempi, spaziando dal 5G al dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 gen 1 e NFC. Inoltre, il dispositivo è progettato per resistere a polvere e acqua, con classificazioni IP68 e IP69.

Le fotocamere rappresentano un altro aspetto distintivo del Find X8 Pro. La configurazione posteriore include un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancato da un’altra fotocamera da 50 MP ultra wide e due teleobiettivi, uno con zoom ottico di 3,2x e l’altro da 5,9x, entrambi da 50 MP. La fotocamera anteriore offre una risoluzione di 32 MP, ottimale per selfie e videochiamate. Le possibilità di registrazione video sono altrettanto impressionanti, con supporto fino a 4K a 60 fps.

L’alimentazione è garantita da una batteria Glacier da 5.910 mAh, con ricarica rapida via cavo a 80 watt e wireless a 50 watt, assicurando una grande autonomia e una ricarica efficace. Le varianti di colore, Space Black e Pearl White, completano l’immagine di un dispositivo elegante e potente, ideale per chi cerca il meglio nel panorama smartphone attuale.

Varianti di memoria e configurazioni

Oppo Find X8 Pro: Varianti di memoria e configurazioni

L’Oppo Find X8 Pro si presenta sul mercato con diverse configurazioni di memoria, pensate per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. La proposta base include già una notevole capacità, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo modello è ideale per chi utilizza il dispositivo per attività quotidiane e per l’intrattenimento, garantendo prestazioni fluide e ampio spazio per contenuti multimediali.

Tuttavia, per gli utenti più esigenti, Oppo offre una configurazione potenziata con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria, elevando ulteriormente le prestazioni del dispositivo. Questa variante è perfetta per professionisti e appassionati di gaming, in quanto consente di gestire senza sforzo applicazioni pesanti, multitasking e giochi ad alta intensità grafica.

In Cina, le opzioni non finiscono qui. È disponibile anche una versione top di gamma con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Questo modello rappresenta l’apice dell’offerta, progettato per chi richiede la massima capienza e prestazioni superiori, rendendolo particolarmente attrattivo per utenti che sfruttano il dispositivo per attività come editing video o archiviazione di grandi quantità di dati.

Al momento, le informazioni riguardanti l’introduzione di ulteriori varianti in Europa rimangono incerte. Le configurazioni di memoria attese per il continente non includono, al momento, opzioni superiori a quelle già menzionate. Con una così ampia scelta di varianti, gli utenti possono sicuramente trovare la configurazione perfetta per le proprie necessità, senza compromessi tra prestazioni e capacità di archiviazione. Ciò sottolinea l’impegno di Oppo nel garantire un’esperienza personalizzata che si adatta alle diverse abitudini di utilizzo, mantenendo al contempo un design elegante e avanzate caratteristiche tecnologiche.

Dettagli sul concorso di lancio

Oppo Find X8 Pro: Dettagli sul concorso di lancio

In occasione del lancio europeo dell’Oppo Find X8 Pro, il brand ha lanciato un concorso dal titolo “La newsletter Oppo ti premia”, aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e vincere premi interessanti. Partecipare è semplice: basta iscriversi alla newsletter di Oppo e compilare un modulo di registrazione dedicato. Tuttavia, è fondamentale affrettarsi, poiché il termine ultimo per le iscrizioni è fissato alle ore 23:59:59 del 21 novembre. Tra i premi messi in palio, spiccano un Oppo Find X8 Pro per il primo estratto, seguiti da due tablet Oppo Pad 3 per il secondo e il terzo classificato, e infine cuffie Oppo Enco X per i successivi quattro, cinque e sei estratti.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità eccezionale per il pubblico, non solo per vincere dispositivi di alta tecnologia, ma anche per avvicinarsi ulteriormente al brand e ai suoi prodotti. Un modo per celebrare il debutto del Find X8 Pro, che promette di essere uno dei modelli più attesi del 2023, combinando prestazioni elevate e design raffinato.

La vostra partecipazione al concorso potrebbe non solo portarvi a vincere uno degli ambiti premi, ma anche presentarvi l’opportunità di scoprire tutte le novità offerte da Oppo, in linea con le ultime tendenze nel settore della tecnologia mobile.

Per ulteriori dettagli, consultate il nostro articolo dedicato che approfondisce tutte le informazioni relative al concorso e alle modalità di partecipazione. Non perdete l’occasione di essere parte di questo evento esclusivo!

Disponibilità sul mercato italiano

Oppo Find X8 Pro: Disponibilità sul mercato italiano

A seguito dell’evento di presentazione a Milano, l’Oppo Find X8 Pro è già disponibile per gli acquisti sul mercato italiano. Nello specifico, il dispositivo è offerto online da Euronics al prezzo ufficiale di 1.199 euro, rendendo così accessibile una delle proposte più attese del 2023. Questo rapido inserimento nel mercato dimostra la volontà di Oppo di soddisfare rapidamente la domanda dei consumatori europei, in particolare quelli italiani, sempre più interessati a smartphone di fascia alta.

La disponibilità immediata non solo segna il debutto del modello, ma rappresenta anche un’opportunità per i clienti di toccare con mano le caratteristiche innovative del Find X8 Pro. Tra le sue funzioni principali, la fotocamera multifunzione e la solida configurazione hardware pongono questo dispositivo in cima alla lista delle scelte per chi cerca prestazioni eccellenti e una qualità fotografica superiore.

Oltre a Euronics, ci si aspetta che altri rivenditori, sia online che fisici, includano l’Oppo Find X8 Pro nel loro assortimento nei prossimi giorni. Ciò aumenterà le possibilità di acquisto per i consumatori, che potranno scegliere anche in base a eventuali offerte promozionali o piani di finanziamento proposti dai vari punti vendita.

In aggiunta, è importante seguire gli sviluppi riguardo la disponibilità delle diverse varianti del dispositivo. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali riguardo l’arrivo di configurazioni diverse da quella da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, ma la risposta del mercato potrebbe determinare eventuali ampliamenti della gamma offerta in Europa. Ci si aspetta una crescente attenzione al brand, anche grazie ad iniziative promozionali e al concorso in corso, che permettono di interagire con il marchio e con i suoi prodotti in maniera coinvolgente.