OnePlus Pad 2 supera Pixel: il primo tablet con Android 15 ricevuto

OnePlus Pad 2 e Android 15

Il OnePlus Pad 2 ha fatto un passo significativo nel panorama dei tablet, diventando il primo dispositivo non Google a ricevere Android 15. L’aggiornamento, identificato come versione OPD2403_15.0.0.201(EX01), è disponibile per gli utenti in Europa tramite un rollout over-the-air. Questa mossa non solo sottolinea l’impegno di OnePlus nell’offrire aggiornamenti tempestivi, ma segna anche un cambio di paradigma nell’ecosistema Android, tradizionalmente dominato dai tablet Pixel quando si parla di ultime versioni del sistema operativo. Gli utenti che non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento possono controllare manualmente la disponibilità accedendo al menu Impostazioni del dispositivo. È consigliabile effettuare questa verifica, in quanto il rollout avverrà gradualmente nei prossimi giorni.

All’interno di questo aggiornamento, OnePlus ha implementato diverse migliorie estetiche e funzionali che mirano a migliorare l’esperienza utente complessiva. La nuova versione di OxygenOS include ottimizzazioni particolari per le animazioni, che garantiscono un’interazione più fluida tra le app. Queste modifiche si estendono anche al design grafico delle icone, con una revisione delle proporzioni e dei colori. Tali cambiamenti non solo migliorano l’estetica, ma rendono anche l’interfaccia più coerente e gradevole.

Tra i diversi miglioramenti, il sistema di notifiche ha ricevuto un redesign, rendendo l’accesso alle informazioni più immediato e intuitivo. Inoltre, le nuove funzionalità di modifica delle immagini offrono agli utenti la possibilità di gestire le proprie modifiche in modo più efficiente. Queste novità rappresentano un passo avanti significativo per un dispositivo che, già di per sé, ha conquistato una vasta clientela con il suo equilibrio tra prestazioni e design.

Changelog delle novità

Il recente aggiornamento a OxygenOS 15 introduce una serie di miglioramenti e funzionalità volte a ottimizzare l’interfaccia utente e a migliorare l’esperienza complessiva del OnePlus Pad 2. Tra i cambiamenti più significativi troviamo la rivisitazione degli effetti di animazione, che ora offrono una fluidità maggiore nell’uso delle app di terze parti, garantendo uno scorrimento più coerente in tutto il sistema.

Un altro importante cambiamento riguarda il rendering luminoso, che ha visto un redesign delle icone nella schermata Home, rendendole più naturali sia nelle proporzioni che nei colori. Questa modifica si estende anche a numerose icone delle funzionalità di sistema, creando una maggiore coerenza visiva. Inoltre, la progettazione delle angolature degli elementi dell’interfaccia è stata ottimizzata, con un’applicazione standardizzata della curvatura continua.

Il sistema di notifiche ha ricevuto un notevole aggiornamento tramite la nuova funzione di Live Alerts, che centralizza e migliora la visualizzazione delle informazioni. Questa funzionalità consente di espandere facilmente le notifiche in schede dedicate e di passare rapidamente da un’attività all’altra semplicemente scorrendo sulle capsule nella barra di stato.

Per quanto riguarda la modifica delle immagini, è stata introdotta una funzionalità globale di fotoritocco reversibile, che permette di ricordare le impostazioni delle modifiche effettuate in precedenza, facilitando il flusso creativo degli utenti. Inoltre, la possibilità di modificare i filtri applicati alle foto al momento dello scatto apporta un ulteriore livello di flessibilità nel processo di editing.

Infine, l’aggiornamento include miglioramenti significativi nella gestione della batteria, con l’introduzione della modalità Charging Limit, che interrompe la ricarica al raggiungimento dell’80%, e un promemoria per proteggere la batteria nel caso in cui il dispositivo resti collegato a lungo. Non manca anche un miglioramento nella tutela della privacy, tramite l’ottimizzazione di “Provate Safe”, che semplifica la gestione dei dati privati.

Caratteristiche principali del OnePlus Pad 2

Il OnePlus Pad 2 si presenta come un dispositivo altamente competitivi nel segmento dei tablet, puntando su una combinazione di prestazioni elevate e specifiche tecniche impressionanti. Dotato di un display LCD da 12,1 pollici con risoluzione 3000×2120 e una densità di 303ppi, offre un’eccezionale qualità visiva. Inoltre, il refresh rate variabile fino a 144Hz assicura un’esperienza fluida durante la navigazione e l’uso di applicazioni grafiche intensive.

Al cuore del dispositivo troviamo la potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce prestazioni superiori in qualsiasi scenario d’uso. Combinato con 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 3.1 , il tablet è in grado di gestire multitasking e operazioni di alto livello senza intoppi. La connettività è arricchita dalla presenza di WiFi 7 e Bluetooth 5.4, permettendo trasferimenti dati rapidi e connessioni sicure.

Un altro aspetto distintivo è il comparto fotografico: il dispositivo è equipaggiato con una fotocamera posteriore da 13MP e una fotocamera anteriore da 8MP, entrambe capaci di registrare video in alta definizione, fino a 4K a 30fps per la camera principale e 1080p a 30fps per quella frontale, risultando ideali per videochiamate e riprese di qualità.

La batteria di generose dimensioni, pari a 9.510mAh , supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 67W, garantendo tempi di ricarica ridotti al minimo, e permettendo un utilizzo prolungato del dispositivo. Infine, le dimensioni compatte di 268,66×195,06×6,49mm e un peso di soli 584g rendono il OnePlus Pad 2 un compagno ideale per chi è sempre in movimento, combinando portabilità e potenza in un’unica soluzione.

Aggiornamento e disponibilità

Il OnePlus Pad 2 ha recentemente avviato un importante aggiornamento a OxygenOS 15, rendendosi disponibile agli utenti attraverso un rollout over-the-air sul mercato europeo. Questa versione, indicata come OPD2403_15.0.0.201(EX01), rappresenta una pietra miliare nel settore, dato che segna il primo tablet non Pixel a ricevere una versione così recente dell’Android. Gli utenti che non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento possono effettuare una verifica manuale accedendo direttamente al menu Impostazioni del dispositivo, un’operazione raccomandata visto che l’implementazione dell’aggiornamento avverrà in modo graduale nei prossimi giorni, per garantire una distribuzione controllata e senza intoppi.

Il rilascio dell’aggiornamento a OxygenOS 15 non solo equivale a una semplice versione del sistema operativo, ma introduce un insieme orchestrato di migliorie progettate per esaltare l’interfaccia utente e l’affidabilità generale del dispositivo. Tra le funzionalità più attese vi è il potenziamento dell’esperienza di navigazione, che viene ottimizzata grazie a nuove animazioni e un’interazione più fluida con le applicazioni. Tale cura nei dettagli non only migliora l’estetica, ma innalza anche l’usabilità del dispositivo.

In un contesto sempre più competitivo, OnePlus ribadisce così il proprio impegno verso la sua clientela, dimostrando di essere attenta alla necessità di aggiornamenti tempestivi. Questo approccio non solo contribuisce ad accrescere la fiducia nei consumatori, ma prefigura anche un futuro in cui i dispositivi OnePlus possano rimanere al passo con le ultime tecnologie e tendenze nel settore dell’elettronica di consumo. Gli utenti, pertanto, possono attendere l’arrivo della nuova versione con interesse, in quanto portatrice di un’esperienza d’uso adeguatamente rinnovata.

Conclusioni sul OnePlus Pad 2

Il OnePlus Pad 2 si conferma un dispositivo di punta nel mercato dei tablet, soprattutto ora che ha ricevuto l’aggiornamento a OxygenOS 15, rendendolo il primo tablet non Pixel a beneficiare delle nuove funzionalità di Android 15. Questa innovazione è di vitale importanza in un settore dove il supporto software e l’aggiornamento continuo rappresentano un criterio fondamentale per la scelta dei consumatori. La rapidità con cui OnePlus ha implementato questo aggiornamento evidenzia l’impegno dell’azienda nel mantenere i propri dispositivi competitivi e in linea con le ultime tendenze tecnologiche.

La varietà delle migliorie incluse nell’aggiornamento, come il redesign delle notifiche e l’ottimizzazione delle animazioni, non solo arricchiscono l’esperienza utente, ma contribuiscono anche a una maggiore fluidità e coerenza nell’utilizzo quotidiano del dispositivo. L’introduzione delle nuove funzioni di editing fotografico, insieme ai miglioramenti nei sistemi di notifica, offre agli utenti opzioni avanzate per gestire le proprie attività e contenuti in modo semplice ed efficiente.

In termini di specifiche tecniche, il OnePlus Pad 2 rappresenta anche un’ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate, grazie al potente hardware che lo equipaggia. Con un display di alta qualità, un processore avanzato, e una batteria capiente, il tablet è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai professionisti agli appassionati di intrattenimento. Non da meno, la disponibilità in promo Black Friday, al prezzo scontato di 469 euro, rende il dispositivo ancora più allettante per chi desidera un tablet versatile e performante senza spendere una fortuna.

Con la crescente enfasi su privacy e sicurezza, le nuove funzionalità implementate per la gestione dei dati personali dimostrano la volontà di OnePlus di proteggere la privacy degli utenti, un aspetto sempre più cruciale nel mondo tecnologico odierno. In definitiva, il OnePlus Pad 2 si propone come un dispositivo non solo all’avanguardia, ma anche particolarmente attento alle esigenze moderne di usabilità e protezione dei dati, conferendo a chi decide di acquistarlo un valore aggiunto significativo nel panorama tecnologico attuale.