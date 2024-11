OMODA 5 EV lanciato in Italia: autonomia 430 km e prezzo da 36.490 euro

Omoda 5 EV: caratteristiche e lancio in Italia

Dopo l’introduzione del modello a benzina, Omoda 5 EV si fa strada nel mercato italiano come la variante completamente elettrica di questo SUV cinese. Gli ordini per il nuovo modello sono aperti, con le consegne programmate a partire dalla fine del 2024. Questo lancio rappresenta un passo significativo verso l’elettrificazione della gamma Omoda, rivelando una proposta competitiva in un segmento sempre più affollato.

Il Omoda 5 EV porta con sé un design distintivo e caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, in linea con le richieste del mercato moderno. La variante elettrica si propone non solo come un’alternativa ecologica, ma anche come un’opzione versatile e performante per gli automobilisti italiani. Il SUV si distingue per la sua capacità di fondere stile e funzionalità, ridefinendo le aspettative sui veicoli elettrici nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Le specifiche tecniche e le innovazioni integrate nel modello offrono una visione chiara del potenziale di Omoda 5 EV. L’attenzione è rivolta non solo alla mobilità sostenibile, ma anche a comfort e sicurezza, aspetti che rappresentano priorità crescenti per i consumatori odierni. Con l’ambizione di posizionarsi tra i leader del mercato, Omoda 5 EV si propone come un’offerta allettante per gli automobilisti italiani, combinando efficienza energetica e caratteristiche moderne, pronte a conquistare il pubblico.

Esterni e interni del SUV elettrico

L’Omoda 5 EV, la nuova proposta del marchio cinese nel panorama automotive, si presenta con dimensioni di 4.424 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.588 mm di altezza, sostenuto da un passo di 2.630 mm. Questi parametri lo collocano tra i SUV di medie dimensioni, rendendolo adatto sia per la città che per viaggi più lunghi. La capienza del bagagliaio è di 360 litri, espandibile fino a 1.075 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, il che lo rende pratico per l’uso quotidiano o per avventure nel fine settimana.

Esteticamente, il design dell’Omoda 5 EV si discosta dal modello a benzina. In particolare, l’anteriore sfoggia una griglia chiusa, frutto dell’assenza del motore endotermico, enfatizzando così il profilo futuristico del veicolo. Questo approccio stilistico si allinea con le tendenze attuali del settore automobilistico, puntando su linee pulite e tecnologie innovative che catturano l’attenzione.

All’interno, l’abitacolo si caratterizza per un design minimalista e funzionale, dominato da un ampio pannello centrale che accoglie due display da 12,3 pollici. Il primo schermo è dedicato alla strumentazione digitale, mentre il secondo funge da interfaccia per il sistema infotainment. L’auto supporta le piattaforme Apple CarPlay e Android Auto, assicurando che gli utenti possano facilmente connettere i loro dispositivi. Ulteriori comodità sono garantite dalla possibilità di aggiornamenti over-the-air (OTA) e dalla presenza di un pad per la ricarica wireless degli smartphone, un plus sempre più richiesto in un contesto di vita frenetica.

Motore, autonomia e prestazioni

Il cuore pulsante dell’Omoda 5 EV è rappresentato da un motore elettrico singolo con potenza di 204 CV (150 kW) e una coppia di 340 Nm, in grado di fornire performance notevoli per un SUV di queste dimensioni. Con un peso complessivo di 1.785 kg, il veicolo offre una guidabilità apprezzabile, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 7,6 secondi. Questo consente all’Omoda 5 EV di affrontare agilmente sia il traffico cittadino che le strade extraurbane, rendendolo un’opzione versatile per vari tipi di guidatori.

La batteria da 61 kWh, realizzata con celle di litio-ferro-fosfato (LFP), garantisce un’autonomia di 430 km, secondo le valutazioni del ciclo WLTP. Questa caratteristica posiziona l’Omoda 5 EV in una fascia competitiva, permettendo viaggi prolungati senza la necessità di frequenti soste per la ricarica. Quando si parla di ricarica, il modello offre tempi di ricarica adeguati, indicando che è possibile passare dal 10 all’80% della batteria in soli 32 minuti, grazie a una potenza massima di 80 kW.

Un ulteriore aspetto innovativo della vettura è la sua funzionalità Vehicle-to-load (V2L), che consente all’auto di erogare energia fino a 3,3 kW per alimentare strumenti elettronici o altri dispositivi, ampliando le possibilità d’uso al di là del semplice trasporto. La presenza di una presa di ricarica centralmente posizionata sotto un ampio sportello, a monito distintivo del marchio Omoda, dimostra anche l’attenzione ai dettagli nel design del veicolo. Infine, l’Omoda 5 EV è equipaggiato con una suite completa di sistemi di assistenza alla guida di livello 2, migliorando ulteriormente la sicurezza e il comfort durante la guida, rendendolo non solo un SUV elettrico, ma anche una scelta intelligente per chi cerca affidabilità e innovazione nella mobilità moderna.

Allestimenti e dotazioni disponibili

Il nuovo Omoda 5 EV si presenta in Italia con due diverse configurazioni, denominate Comfort e Premium, mirate a soddisfare le esigenze di un ampio ventaglio di automobilisti. Sin dal modello base Comfort, il veicolo garantisce una dotazione ricca e completa, con elementi pensati per elevare l’esperienza di guida. Tra le caratteristiche di serie, troviamo cerchi in lega da 18 pollici e sistemi di illuminazione Full LED, che non solo migliorano l’estetica ma assicurano anche una visibilità ottimale in ogni condizione. Il climatizzatore automatico bi-zona offre un comfort personalizzato per conducenti e passeggeri, mentre i vetri posteriori oscurati aumentano la privacy a bordo e la protezione dai raggi solari.

La telecamera posteriore rappresenta un ulteriore ausilio, facilitando le manovre e rendendo più sicuro il parcheggio. Inoltre, la presenza del sistema keyless consente un accesso agevole all’abitacolo, semplificando l’interazione con il veicolo, soprattutto in situazioni di emergenza o con le mani occupate.

Spostandoci alla versione Premium, troviamo un miglioramento significativo in termini di dotazione. Tra le opzioni esclusive si distingue l’Head-Up Display, una tecnologia innovativa che proietta informazioni essenziali direttamente sul parabrezza, riducendo la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada. Allo stesso tempo, l’impianto audio di alta qualità firmato SONY promette un’esperienza sonora di alto livello, fondamentale per chi ama viaggiare accompagnato dalla propria musica preferita.

In aggiunta, la pompa di calore rappresenta una valida soluzione per ottimizzare l’uso dell’energia durante i viaggi in condizioni climatiche rigide, migliorando così l’autonomia complessiva. Il portellone posteriore ad azionamento elettrico facilita le operazioni di carico e scarico, mentre i sedili riscaldabili e ventilati offrono ulteriore comfort sia nei caldi mesi estivi che durante i freddi inverni.

Queste dotazioni, combinate all’approccio innovativo del marchio, pongono l’Omoda 5 EV come un attore rilevante nel panorama delle SUV elettriche in Italia, pronto a rispondere alle richieste di utenti sempre più esigenti.

Prezzi e garanzia con informazioni aggiuntive

L’Omoda 5 EV si propone come un’opzione interessante nel mercato dei SUV elettrici, e la sua politica di prezzi riflette l’intento di posizionarsi competitivamente. In Italia, il modello parte da un prezzo di 36.490 euro per l’allestimento Comfort, mentre la versione Premium è disponibile a 38.490 euro. Queste cifre, in linea con i prezzi di altri modelli elettrici di medie dimensioni, offrono un buon rapporto qualità-prezzo, considerando le dotazioni standard di alto livello, inclusi i cerchi in lega da 18 pollici e l’impianto di illuminazione Full LED.

Non meno importante è la garanzia offerta con il veicolo. Omoda si impegna a garantire tranquillità ai propri clienti, fornendo una garanzia di 7 anni o 150.000 km per il modello in generale. Per la componente elettrica, è prevista una garanzia estesa di 8 anni o 160.000 km, una misura che testimonia la fiducia del produttore nella qualità e nella durabilità delle sue batterie. Questa politica di garanzia è cruciale in un’epoca in cui gli automobilisti sono sempre più preoccupati riguardo ai costi di manutenzione e ai problemi legati alle batterie elettriche.

Inoltre, Omoda evidenzia la qualità delle batterie installate, che utilizzano celle LFP (litio-ferro-fosfato), note per la loro stabilità e durata nel tempo. Questa scelta progettuale offre una maggiore sicurezza e una vita utile prolungata, aspetti sempre più ricercati da chi sceglie un veicolo elettrico. La combinazione di un prezzo accessibile, un’ampia garanzia e una tecnologia robusta rende l’Omoda 5 EV un’opzione convincente per i consumatori italiani che cercano di effettuare il passaggio verso l’elettrico senza compromettere le prestazioni e il comfort.