Olly rifiuta l’Eurovision, il commento straordinario di Emma Marrone sul suo gesto

Olly rinuncia all’Eurovision 2025

La decisione di Olly, il cantante conosciuto come Federico Olivieri, di rinunciare a partecipare all’Eurovision Song Contest 2025 rappresenta un momento significativo nel panorama musicale italiano. La notizia è stata ufficializzata il 22 febbraio 2025, in seguito a un lungo post sui suoi profili social. In questo messaggio, l’artista ha spiegato che non è stata una scelta facile e ha sottolineato l’importanza di prendersi tempo per elaborare il successo ottenuto al Festival di Sanremo. Olly ha evidenziato la necessità di riconnettersi con se stesso e con il suo percorso artistico, ritenendo che non fosse giusto rinunciare a concerti e altre opportunità per accettare un invito così importante. Pur riconoscendo che partecipare all’Eurovision è un’opportunità rara, ha espresso il desiderio di vivere questo momento con i suoi tempi, grazie anche al supporto dei fans che lo hanno votato e sostenuto.

Reazione di Emma Marrone

La reazione di Emma Marrone all’annuncio della rinuncia di Olly ha colpito per la sua ironia e sincerità, riscontrando grande affetto e supporto da parte dei fan. Il suo tweet, in cui si mostra entusiasta per la partecipazione di Lucio Corsi all’Eurovision, fa riferimento al suo stesso passato al concorso, dove nel 2014 si era classificata ventunesima. Emma ha scherzato dicendo: “Sono felice che Lucio Corsi ha detto sì per Eurovision! Altrimenti ero pronta ad andarci con APNEA. Un bel quattordicesimo posto anche lì. Che comunque è meglio del Ventunesimo”. Questo commento ha suscitato l’ilarità tra i suoi follower, molti dei quali hanno espresso che il brano ‘Apnea’ avrebbe potuto ben figurare sul palco europeo. Con la sua tipica autoironia, ha dimostrato di non essere ancorata a quel ventunesimo posto, ma di guardare al futuro con un sorriso.

Perché è stata scelta Lucio Corsi

La scelta di Lucio Corsi come sostituto di Olly per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 è stata accolta con entusiasmo e aspettativa. Corsi, che si è piazzato al secondo posto al recente Festival di Sanremo, ha dimostrato di avere la freschezza e l’energia necessarie per affrontare un evento di tale portata. La sua disponibilità ad accettare l’invito ha fatto sì che la sua figura emergesse come la più adatta a subentrare in questo importante contesto musicale europeo. Questo nuovo capitolo della sua carriera lo vedrà protagonista su un palcoscenico internazionale, dove potrà mettere in mostra il suo talento e la sua personalità artistica.

Lucio Corsi non è solo un cantante, ma anche un compositore capace di mescolare diversi stili musicali, il che fa di lui un candidato ideale per la manifestazione. Le sue canzoni, caratterizzate da testi poetici e melodie incisive, hanno già attirato l’attenzione di pubblico e critica. Con questa opportunità, avrà modo di far conoscere la sua musica a un pubblico più ampio e di confrontarsi con artisti di diversi paesi, portando un pezzo della cultura italiana sul palcoscenico europeo.