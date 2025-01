Occhiali Halliday AI: la tecnologia indossabile che trasforma la tua visione in un’esperienza futuristica e unica

Tecnologia degli occhiali AI Halliday

I nuovi occhiali Halliday AI si distinguono per la loro innovativa tecnologia di proiezione. Equipaggiati con un modulo di visualizzazione minimale posizionato nella parte superiore della montatura, questi occhiali offrono un’esperienza visiva senza pari. La proiezione avviene direttamente nell’occhio dell’utente, risultando invisibile per chi osserva esternamente. Questo approccio consente di mantenere un design elegante pur incorporando funzionalità avanzate. La scelta di un display circolare in bianco e verde, simile a quello del Pip-Boy di Fallout, è una mossa strategica che, nonostante le limitazioni cromatiche, mostra efficacia e chiarezza visiva.

Calibrazione e display delle occhiali

Durante la mia esperienza con gli occhiali Halliday AI, ho notato che la calibrazione iniziale rappresenta una fase piuttosto laboriosa. Grazie all’assistenza del Dr. Felix Lyu, co-fondatore e CTO di Gyges Labs, è stato possibile regolare il display tramite un’applicazione per iPhone, ma il processo si è prolungato più del previsto. Indossare gli occhiali in una posizione più bassa sul naso ha fornito una vista chiara dell’immagine proiettata, evidenziando la necessità di naselli di diverse dimensioni per migliorare l’adeguamento al viso. Una volta effettuata la calibrazione corretta, il design compatto del modulo di visualizzazione si traduce in un’esperienza visiva soddisfacente, anche se attualmente il display circolare limita la gamma di colori a bianco e verde, simile al Pip-Boy di Fallout. Tuttavia, gli sviluppatori hanno già in programma una versione a colori per la generazione successiva, aumentando le aspettative sulle future potenzialità di questi occhiali.

Funzionalità e prestazioni dell’AI integrata

Gli occhiali Halliday AI si avvalgono di modelli di intelligenza artificiale sviluppati internamente per garantire un’assistenza proattiva. Attraverso un’attivazione preliminare, l’agente AI è in grado di fornire informazioni pertinenti in base alle interazioni quotidiane. Ad esempio, durante le dimostrazioni, è stata illustrata la funzionalità di verifica dei fatti, permettendo di ottenere conferme rapide su affermazioni durante le conversazioni. Inoltre, è presente una funzionalità di chatbot basata su ChatGPT, accessibile per porre domande specifiche.

Altre caratteristiche includono il supporto per un teleprompter, l’audio con traduzione in tempo reale, la duplicazione delle notifiche sul display e assistenza nella navigazione. Tuttavia, l’accesso e la navigazione attraverso l’interfaccia utente sono stati limitati durante l’evento, impedendo una valutazione diretta delle prestazioni. È stato confermato che è possibile utilizzare un touchpad montato sull’asta degli occhiali per navigare attraverso i menu, ma non abbiamo avuto l’opportunità di testare questo sistema.

Un ulteriore aspetto interessante è l’integrazione di un anello intelligente per consentire ulteriori gesti di navigazione, una funzionalità che potrebbe ampliare la versatilità all’uso quotidiano. La durata della batteria rappresenta un altro aspetto cruciale, con previsioni di utilizzo tipico di due o tre giorni e fino a sette ore di uso continuo. Sebbene il sito ufficiale parli di un’autonomia che raggiunge le 100 ore in situazioni normali, resta da vedere l’affidabilità di tali dichiarazioni in scenari reali di utilizzo.