Nvidia: Scopri le Novità sulle Intelligenze Artificiali Presentate al CES

Cosa sapere sugli annunci di AI di Nvidia al CES 2025

Nell’ambito del CES 2025, Nvidia ha annunciato attraverso il suo CEO Jensen Huang un portafoglio di soluzioni hardware e software rivoluzionarie, consolidate dagli straordinari successi dell’anno precedente. La presentazione ha evidenziato come l’azienda si stia impegnando a rendere l’intelligenza artificiale accessibile a un pubblico sempre più vasto, dai data scientist agli sviluppatori e agli studenti. Queste innovazioni non solo mirano a stabilire la predominanza di Nvidia nel campo dell’intelligenza artificiale e del gaming, ma aspirano anche a rivoluzionare il modo in cui vengono sviluppate e sfruttate le applicazioni AI in diversi settori industriali.

Un aspetto centrale delle novità è la progettazione e l’implementazione di Project DIGITS, un supercomputer AI personale dalle prestazioni straordinarie. Questo dispositivo, disponibile a un prezzo di 3.000 dollari, non solo combina prestazioni elevate ma lo fa in un formato compatto, rendendolo accessibile per l’uso domestico e professionale. Con capacità di elaborazione pari a un petaflop, è in grado di gestire modelli di intelligenza artificiale con fino a 200 miliardi di parametri da una normale presa di corrente. Perfino gli sviluppatori e le piccole imprese possono accedere a potenze di calcolo precedentemente riservate a infrastrutture di livello aziendale, eliminando le barriere all’ingresso nel settore dell’AI. Di fronte a questo panorama, è evidente che Nvidia sta acquisendo il ruolo di leader nella democratizzazione delle tecnologie avanzate in grado di trasformare il modo in cui lavoriamo e interagiamo con i dati.

Nvidia presenta Project DIGITS: il supercomputer AI personale

Nvidia ha svelato Project DIGITS, un supercomputer AI personale che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore. Con un prezzo di lancio di 3.000 dollari, questo dispositivo è equipaggiato con il potente chip GB10 Grace Blackwell Superchip, capace di raggiungere prestazioni di calcolo da un petaflop in un’unità desktop compatta. Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha sottolineato l’importanza di rendere questo tipo di potenza computazionale accessibile ai milioni di sviluppatori, ricercatori e studenti nel mondo della tecnologia.

Il dispositivo può gestire modelli di intelligenza artificiale con un numero impressionante di parametri, fino a 200 miliardi, utilizzando semplicemente una presa di corrente standard. Per carichi di lavoro più intensivi, è possibile collegare due unità per elaborare fino a 405 miliardi di parametri. Per contestualizzare, il più avanzato modello Llama 3.2 di Meta, che presenta 405 miliardi di parametri, richiedeva in precedenza un hardware da oltre 240.000 dollari, reso possibile solo da 8 potenti chip Nvidia A100/H100.

La combinazione di ingegneria innovativa e accessibilità economica rende Project DIGITS un prodotto in grado di cambiare il panorama dell’AI. Ogni unità dispone di 128GB di memoria unificata e fino a 4TB di storage NVMe. Rispetto ai GPU più potenti attualmente disponibili, che offrono circa 24GB di VRAM, il valore rappresentato da Project DIGITS è evidente. Questo approccio mira a democratizzare la tecnologia, consentendo a più professionisti di esplorare e innovare nel campo dell’intelligenza artificiale, creando una nuova era per lo sviluppo delle applicazioni AI.

Nemotron: innovazioni per agenti AI

In un’epoca in cui le aziende si affrettano a implementare agenti AI, Nvidia ha colto l’occasione per presentare Nemotron, una nuova famiglia di modelli progettati per aiutarle a soddisfare tali esigenze. Questa nuova serie include tre varianti, con l’aggiunta di modelli recenti come Nvidia NIIM, dedicato alla sintesi e comprensione video, e Nvidia Cosmos, che conferisce capacità visive a Nemotron, permettendo di elaborare istruzioni visive. Fino ad oggi, i modelli di linguaggio erano limitati all’elaborazione di testo, ma le nuove funzioni di Nemotron ampliano significativamente le possibilità di utilizzo.

Questi modelli sono stati progettati per eccellere in attività come conversazioni interattive, chiamate a funzioni specifiche, programmazione e risoluzione di problemi matematici. La disponibilità di queste tecnologie è garantita tramite Hugging Face e il sito web di Nvidia, con l’accesso alle imprese che avviene attraverso la piattaforma Nvidia AI Enterprise.

È interessante notare che, nel panorama dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni, Nvidia Llama Nemotron 70b è in grado di competere con il modello di punta Llama 405b sviluppato da Meta, superando anche diverse versioni di altri modelli come Claude e GPT-4o. Il potenziamento della piattaforma di Nvidia si forte anche grazie a nuove alleanze strategiche con fornitori di tecnologie agentiche come LangChain e LlamaIndex, per costruire soluzioni pronte all’uso su Nvidia AI Enterprise. Tra queste, una innovativa blueprint per convertire PDF in podcast mira a contrastare l’offerta di Google.

Questa trasformazione rappresenta un passo decisivo per avvicinare gli sviluppatori alla creazione di agenti altamente specializzati e facilita l’adozione dell’AI in applicazioni pratiche, aumentando così le opportunità di innovazione in questo settore in forte espansione.

Nuova serie GeForce RTX 5000: prestazioni elevate per i gamer

Nel corso del CES 2025, Nvidia ha svelato la tanto attesa serie GeForce RTX 5000, destinata a ridefinire l’esperienza di gioco grazie a prestazioni senza precedenti. Il modello di punta, RTX 5090, è un pezzo da novanta nell’ambito delle schede grafiche, dotato di 92 miliardi di transistor e capace di erogare 3.352 trilioni di operazioni AI al secondo, un incremento che rappresenta il doppio della potenza rispetto al precedente RTX 4090.

Questo nuovo lineup integra core Tensor di quinta generazione e core RT di quarta generazione, portando alla luce la tecnologia DLSS 4. Questa innovazione consente un aumento dei frame al secondo fino a otto volte, grazie all’utilizzo dell’AI per generare frame multipli durante il rendering. Jensen Huang ha messo in evidenza come il motore Blackwell segni una svolta significativai, affermando: “Fusione di rendering neurale potenziato dall’IA e ray tracing, Blackwell è l’innovazione grafica più significativa dall’introduzione dello shading programmabile 25 anni fa.”

Il nuovo design delle schede promette grafica altamente realistica, il che si traduce in esperienze di gioco ancora più coinvolgenti e immersivi. Tuttavia, il prezzo non è da sottovalutare: il RTX 5070 parte da 549 dollari, mentre il modello 5070 Ti arriva a 749 dollari, il 5080 a 999 dollari e, infine, il top di gamma 5090 a 1.999 dollari.

Nonostante il prezzo elevato, Nvidia non è sola in questa competizione. AMD ha presentato la serie Radeon RX 9070, equipaggiata con architettura RDNA 4 e acceleratori AI dedicati, pronta a competere direttamente con le soluzioni Nvidia. Le schede Radeon saranno disponibili nel primo trimestre del 2025, creando così una competizione intensa nel settore delle schede grafiche e delle applicazioni AI. La potenza di calcolo delle nuove RTX 5000, unita alle innovazioni presentate, consolida la posizione di Nvidia come leader nel panorama delle tecnologie grafiche moderne.

Partnership strategiche e prospettive future di Nvidia

Nvidia ha annunciato una serie di partnership strategiche destinate a svolgere un ruolo cruciale nel suo piano di espansione nel campo dell’intelligenza artificiale. Collaborando con tecnologi e fornitori affermati, l’azienda punta a costruire infrastrutture più robuste e capaci di supportare le nuove applicazioni AI. Tra i protagonisti di queste alleanze ci sono nomi di rilievo come LangChain e LlamaIndex, i quali si uniranno a Nvidia per sviluppare blueprint pronti all’uso all’interno della piattaforma Nvidia AI Enterprise.

Questi blueprint non solo semplificheranno il processo di creazione di agenti AI specializzati, ma consentiranno anche di affrontare lesfide specifiche richieste dalle aziende oggi. Tra i progetti avviati, spicca una blueprint in grado di trasformare documenti PDF in podcast, un’innovazione pensata per competere direttamente con l’offerta di Google. Un’altra blueprint proposta si concentrerà su agenti capaci di ricercare e riassumere contenuti video, dimostrando così una risposta rapida alle necessità dell’industria.

La strategia di Nvidia non si limita alle partnership: l’azienda sta anche espandendo la propria offerta attraverso il nuovo Nvidia Launchables, una piattaforma che promette di snellire il processo di prototipazione e distribuzione di applicazioni AI. Gli sviluppatori potranno sfruttare questa nuova utility per testare e implementare i loro progetti in modo efficace e veloce, con accesso semplificato a risorse e strumenti per l’innovazione.

In un mercato in rapida evoluzione come quello dell’AI, queste mosse strategiche posizionano Nvidia non solo come leader nel settore, ma anche come facilitatore di innovazioni che possono rivoluzionare il modo in cui le aziende implementano le tecnologie AI. La visione di Jensen Huang, CEO di Nvidia, di integrare l’AI in ogni aspetto dell’attività commerciale sembra destinata a diventare realtà, con nuove opportunità all’orizzonte per sviluppatori e aziende di ogni dimensione.