Nuovo obiettivo zoom potrebbe arricchire Galaxy S25 Slim: scopri le potenzialità della tecnologia fotografica avanzata.

Samsung potrebbe utilizzare un nuovo obiettivo zoom per Galaxy S25 Slim

È atteso il lancio per la prima volta di una variante “Slim” della serie Galaxy S di Samsung, con il Galaxy S25 Slim previsto per il prossimo anno. Questo dispositivo, nonostante il suo design estremamente sottile, dovrebbe vantare una maggiore capacità di zoom rispetto al Galaxy S25+, grazie all’introduzione di un nuovo obiettivo teleobiettivo sviluppato internamente da Samsung.

Il **Galaxy S25 Slim** incorporerà un innovativo obiettivo ALoP (All Lens on Prism), una proposta tecnologica all’avanguardia sviluppata dal team ISOCELL di Samsung. Questa tecnologia consente una configurazione rivoluzionaria per gli obiettivi zoom, differente dai sistemi tradizionali. In particolare, tutte le lenti sono disposte sopra un prisma periscopico, che si avvale di una superficie di riflessione inclinata di 40 gradi, insieme a un assemblaggio del sensore inclinato di 10 gradi. Tali accorgimenti progettuali massimizzano le prestazioni ottiche senza compromettere l’ergonomia del dispositivo, risultando quindi essenziali per mantenere lo spessore contenuto.

Rispetto agli obiettivi zoom classici, l’ALoP presenta vantaggi significativi. Mentre i sistemi convenzionali necessitano di lenti più spesse per ottenere effetti di zoom, l’ALoP permette l’uso di lenti più ampie, disposte orizzontalmente rispetto alla scocca dello smartphone. Questo approccio elimina la necessità di incrementare il volume del dispositivo, rendendolo particolarmente adatto a smartphone ultra-sottili come il Galaxy S25 Slim, le cui dimensioni sono destinate a rimanere sotto il limite di 7 mm. In questo contesto, il design elegante e le prestazioni fotografiche superiori rappresentano un equilibrio straordinario in un settore sempre più competitivo.

La presentazione della tecnologia ALoP è in programma durante il CES 2025, un’importante fiera tecnologica che si svolgerà a Las Vegas nei primi giorni di gennaio. In questa occasione, i rappresentanti di Samsung, Younggyu Jeong e Minook Kim, offriranno informazioni dettagliate riguardo alle potenzialità del nuovo obiettivo. Questo intervento funge da anteprima non solo per rivelare il funzionamento della tecnologia, ma anche per fissare le aspettative sul futuro della fotografia mobile, dimostrando come Samsung continui a guidare l’innovazione nel settore.

Durante l’evento, gli ingegneri di Samsung illustreranno come l’ALoP possa integrare efficienza e qualità ottica in un formato estremamente compatto, sostenendo il posizionamento del Galaxy S25 Slim come punto di riferimento per smartphone futuri. Sarà un’opportunità cruciale per gli appassionati di tecnologia e gli esperti del settore di comprendere meglio come questa innovazione possa influenzare lo sviluppo dei dispositivi mobili e le esperienze fotografiche degli utenti.

In un confronto diretto con gli obiettivi zoom tradizionali, l’innovativo sistema ALoP presenta vantaggi decisivi. Con un’apertura di F2.58 e una lunghezza focale di 80 mm, il nuovo obiettivo offre circa 3x di zoom ottico, risultando più luminoso e versatile rispetto all’apertura F3.4 presente nel Galaxy S24 Ultra. Questa avanzata configurazione non solo migliora la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, ma rende anche il dispositivo più snello. Il Galaxy S25 Slim, infatti, dovrebbe mantenere uno spessore inferiore a 7 mm, permettendo dunque una portabilità senza compromettere le prestazioni fotografiche.

Le prime indiscrezioni circa il lancio del Galaxy S25 Slim suggerivano un’annuncio durante il Galaxy Unpacked 2025. Tuttavia, le prospettive attuali indicano che la data ufficiale di presentazione potrebbe slittare, prevedendo un lancio definitivo nel secondo trimestre del 2025. Le informazioni provenienti da fonti affidabili indicano che l’adozione dell’ALoP potrebbe rappresentare un punto di svolta per Samsung, consolidando la sua leadership nel mercato degli smartphone premium.