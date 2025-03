Nuovi modelli Mercedes in arrivo: scopri tutte le novità del marchio automobilistico

Nuovi modelli Mercedes entro il 2025

Mercedes-Benz avvia un ambizioso piano di espansione, previsto per i prossimi 24 mesi, con il lancio di oltre 12 nuovi modelli e 8 restyling, affiancati da due concept rivoluzionari. Questa strategia risponde a un contesto di crisi che ha influito sulle vendite e sulla produzione globale, portando l’azienda a sviluppare una proposta diversificata e innovativa. A tal proposito, Mercedes si concentrerà sulla fase due del progetto elettrico EQ mentre continuerà a offrire modelli a combustione, garantendo così una transizione fluida e sostenuta verso il futuro elettrico e ibrido della mobilità. Un esempio chiave di questo sforzo sarà la nuova CLA, che debutterà il prossimo mese, seguita da una serie di altri modelli progettati per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Gli utenti possono aspettarsi un portafoglio ricco e variegato, marcando una tappa fondamentale nella storia del marchio.

Il debutto della terza generazione della CLA rappresenta un cambiamento significativo nella denominazione dei modelli Mercedes. A differenza delle generazioni precedenti, le nuove auto adotteranno un approccio unificato al naming, abbandonando la distinzione tra le versioni elettriche e quelle a combustione. La CLA elettrica, prevista per la seconda metà dell’anno, si erge come la berlina elettrica più avanzata del marchio, capace di raggiungere un’autonomia di oltre 740 km grazie alla batteria NMC da 85 kWh. La versione ibrida, che arriverà sei mesi dopo, sarà equipaggiata con un motore a benzina quattro cilindri da 1,5 litri e un motore elettrico integrato nella trasmissione, promettendo un’efficienza comparabile ai motori diesel.

Articolando la gamma SUV, nei piani di Mercedes figura il lancio dell’erede dell’EQC, una versione aggiornata del GLC. Questo nuovo SUV elettrico, presentato al Salone di Monaco, promette prestazioni di alta fascia grazie all’architettura elettrica a 800V. Il GLC elettrico offrirà diverse configurazioni, tra cui motori singoli e doppi, con batterie progettate per garantire autonomie di circa 640 e 800 km. Sotto questo strascico di innovazione, Mercedes continua a investire nella prestazione, con un occhio attento all’efficienza e alla sostenibilità delle sue nuove proposte.

Il marchio tedesco non si ferma qui; la progettazione della “baby classe G” si distingue tra i progetti più ambiziosi. Questa nuova interpretazione dell’iconica Classe G sarà completamente elettrica e presenterà un design ispirato fortemente alla sua progenitrice. Attesa nel 2027, questa vettura cercherà di affermarsi nel segmento dei crossover robusti, offrendo diverse configurazioni di motore e spaziando nel lusso. La nuova gamma di modelli non si limiterà a queste novità, ma anticipa anche l’arrivo di un GLB completamente riprogettato e di ulteriori modelli che manterranno la denominazione senza distinzioni tra le versioni elettriche e quelle a combustione.

La sfida della trasformazione elettrica

Il processo di trasformazione elettrica di Mercedes-Benz non si limita a una semplice transizione: è una vera e propria sfida strategica. Con oltre una dozzina di modelli elettrici in arrivo entro il 2025, il marchio mira a consolidare la propria leadership nel mercato della mobilità sostenibile. La nuova generazione dei veicoli elettrici non soltanto impegnerà risorse significanti in termini di progettazione e sviluppo, ma introdurrà anche un’innovativa architettura che promette di cambiare il panorama competitivo. Da ora in avanti, Lamborghini lavorerà a una fusione di tecnologie e design, gettando le basi per un futuro dove i veicoli elettrici competeranno su qualità e prestazioni.

Mercedes-Benz sta ponendo un enorme focus sull’ottimizzazione della catena di fornitura e sulla sostenibilità, elementi essenziali per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza produttiva. La strategia elettrica EQ rappresenta una risposta diretta alle sfide imposte dall’industria e dai consumatori. Ciò si traduce in una varietà di opzioni di propulsione, tra cui versioni completamente elettriche e ibride plug-in, pronte a soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Questo approccio flessibile consente di mantenere attivo il mercato delle motorizzazioni a combustione, garantendo una transizione più agevole verso l’elettrificazione completa.

Inoltre, la continua evoluzione del marchio vedrà l’approccio unificato al naming dei nuovi modelli, rimuovendo le tradizionali distinzioni tra propulsione elettrica e a combustione. Con il debutto della nuova CLA, l’accorpamento delle nomenclature rappresenta un cambio di paradigma che avvicina il brand alle aspettative contemporanee dei consumatori. Questo significa che ogni modello, elettrico o a combustione, porterà lo stesso insignia, promuovendo un’identità di marca coesa e chiara.

Evoluzione della gamma e delle motorizzazioni

Mercedes-Benz sta ridefinendo la propria gamma di modelli e le relative motorizzazioni attraverso un approccio innovativo e integrato. Il debutto della CLA rappresenta un primo passo importante nel nuovo design dell’offerta del marchio, dove le distinzioni tra propulsioni elettriche e tradizionali vengono meno. Questa automobile, che includerà versioni sia totalmente elettriche che ibride, si avvale della piattaforma MMA, un’architettura modulare che facilita l’implementazione di tecnologie diverse senza compromettere l’identità del veicolo. In questo modo, il marchio tedesco sta implementando un cambio di paradigma, che non solo migliora la coerenza del branding, ma risponde anche alle esigenze emergenti di sostenibilità e versatilità.

La new CLA elettrica, con un’autonomia che supera i 740 km, pone le basi per il futuro della mobilità elettrica firmata Mercedes. Ma non è tutto: la versione ibrida, attesa poco dopo, promette di offrire prestazioni ai vertici della categoria, grazie a un motore benzina di 1,5 litri abbinato a un motore elettrico, garantendo un’efficienza simile a quella dei motori diesel. Questo tipo di innovazione segna un significativo passo avanti nel bilanciamento della proposta di veicoli a combustione e elettrici, dimostrando che Mercedes-Benz è pronta a raccogliere la sfida della transizione energetica in corso.

La gamma SUV non è da meno, con il GLC elettrico destinato a diventare un punto di riferimento nel segmento, forte di un’architettura a 800V. Ciò consente configurazioni motore flessibili e un range di autonomia impressionante, tra cui possibilità fino a 800 km. La promessa di una maggiore efficienza energetica coinvolge anche l’accurata scelta delle batterie, che tenderanno a garantire performance elevate. Con questi modelli, Mercedes non si limita ad ampliare la sua offerta, ma si propone anche di stabilire nuovi standard nel settore, seguendo le tendenze del mercato e anticipando le richieste dei consumatori.

Il progetto del “Little G”, la versione ridotta dell’iconica Classe G, rappresenta una mossa strategica per attrarre una clientela giovane e dinamica. Pensato per un pubblico amante del lusso, questo crossover robusto si presenta come un veicolo completamente elettrico che integra la tradizione stilistica di Mercedes con le necessità moderne di sostenibilità. Le varie configurazioni motore offriranno agli utenti un’ampia gamma di scelte, dimostrando come il marchio stia abbracciando la versatilità senza compromettere la qualità e l’esperienza utente. Questi punti di forza stanno posizionando Mercedes-Benz in una posizione di leader nel settore della mobilità del futuro, con un’offerta diversificata che sfida le convenzioni esistenti e prepara il terreno per incrementi futuri.

Innovazioni e prestazioni future di AMG

Un notevole sviluppo è atteso dalla divisione AMG, che sta preparando lanciare un concept automobile progettato per ridefinire il concetto di prestazioni elettriche. Questa supercar, prevista per metà 2025, rappresenterà un passo audace verso un nuovo paradigma di velocità e accelerazione, mirato a superare le aspettative del mercato e a stabilire record di prestazioni. Secondo fonti interne, il progetto si ispirerà al concept One-Eleven di recente presentazione, incorporando una tecnologia di propulsione avanzata, compresi motori elettrici a flusso assiale sviluppati da Yasa, un marchio che opera sotto l’egida di Mercedes.

Il focus su prestazioni di alto livello non si ferma qui; si prevede anche l’arrivo delle varianti SL Maybach e SL PureSpeed di Mercedes-AMG nella seconda metà del 2025, enfatizzando ulteriormente il legame tra il marchio e il motorsport. In parallelo, l’azienda pianifica di svelare le nuove versioni GT2 F1 e GT3 F1 del modello GT, che porteranno la tecnologia da corsa in un ambiente commerciale. Queste iniziative evidenziano l’approccio di Mercedes-AMG, che mira a combinare avanzamenti tecnologici con il prestigio delle performance, garantendo che i veicoli firmati AMG continuino a rappresentare l’esser premium nel settore delle auto sportive elettriche.

Inoltre, la strategia di AMG enfatizza la sostenibilità mentre si esplora il potenziale dei motori elettrici, creando veicoli che non solo soddisfano, ma superano gli standard tradizionali. La promessa di una supercar capace di accelerare come mai prima d’ora segna un’importante tappa nell’evoluzione del marchio, evidenziando l’impegno di Mercedes nel dominare il mercato delle prestazioni elettriche, dove il progresso tecnologico sarà al centro del suo futuro.