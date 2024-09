Nuova berlina elettrica Xpeng P7+ utilizza telecamere al posto di LiDAR

Xpeng P7+: la nuova berlina elettrica senza LiDAR

Xpeng P7+ rappresenterà un importante salto avanti rispetto all’attuale Xpeng P7. La casa automobilistica cinese ha svelato il prototipo della sua nuova berlina elettrica che dovrebbe essere lanciata nel corso del quarto trimestre del 2024. La vettura appare ancora camuffata ma si possono comunque vedere le sue forme. Per il costruttore si tratterà di un modello molto importante per la sua strategia di crescita in un mercato, quello cinese, sempre più competitivo.

Uno degli aspetti più discussi riguarda l’assenza del LiDAR. Per le funzionalità di assistenza alla guida, l’auto utilizzerà solamente le telecamere. Questa scelta è simile a quella adottata da Tesla e suggerisce un approccio più tradizionale all’assistenza alla guida, puntando su strumenti già collaudati. Le telecamere saranno, inoltre, meglio integrate nella vettura, con quelle posteriori inserite nei fanali, conferendo un aspetto più elegante e moderno al design complessivo della P7+.

Il progetto di Xpeng rappresenta quindi un’evoluzione significativa nelle tecnologie di guida autonoma e assistita, dimostrando una fiducia nelle capacità dei sistemi basati su telecamere. Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’esperienza utente, Xpeng punta a rimanere competitiva nel panorama delle nuove vetture elettriche.

Efficienza e piattaforma SEPA 2.0

Uno dei punti di forza della Xpeng P7+ è rappresentato dalla sua innovativa piattaforma SEPA 2.0, progettata per garantire un’eccellente efficienza energetica. Questa piattaforma, rispetto a quella precedente, consente un miglioramento significativo nelle performance generali della vettura, non solo in termini di autonomia, ma anche nella gestione dell’energia e nella distribuzione del peso.

Grazie alla SEPA 2.0, la P7+ è in grado di ottimizzare i consumi delle batterie, permettendo un utilizzo più sostenibile della propulsione elettrica. I vantaggi non si limitano alle sole prestazioni; la piattaforma supporta anche un design modulare che facilita l’implementazione di diverse motorizzazioni e varianti di batterie, rendendo la produzione più flessibile e adattabile alle esigenze del mercato.

Efficienza significa anche un minore impatto ambientale, un aspetto sempre più cruciale nell’industria automotive odierna. Xpeng, con la P7+, mira a posizionarsi come pioniere nel segmento delle berline elettriche, integrando tecnologie che massimizzano sia la potenza sia la sostenibilità.

Questa piattaforma non solo migliora la performance della vettura, ma contribuisce anche a un gusto estetico più raffinato. La P7+, infatti, riesce a coniugare una silhouette aerodinamica con una confortevole abitabilità interna, rendendola ideata per soddisfare le necessità di una clientela moderna sempre più esigente.

In definitiva, la Xpeng P7+ si propone come una vettura elettrica all’avanguardia, in grado di rispondere alle sfide del mercato grazie a un’architettura tecnologica avanzata e a un focus sull’efficienza che la distingue nettamente dalla concorrenza.

Dimensioni e design migliorato

La nuova Xpeng P7+ si distingue per le sue dimensioni generose, misurando 5.056 mm in lunghezza, 1.937 mm in larghezza e 1.512 mm in altezza, con un passo di 3.000 mm. Queste misure la rendono significativamente più grande rispetto al precedente modello P7i, che si attesta a 4.888 mm di lunghezza, 1.896 mm di larghezza e 1.450 mm di altezza. L’aumento delle dimensioni si traduce in maggiore spazio disponibile per i passeggeri e per i bagagli, un aspetto fondamentale per una berlina orientata al comfort e alla praticità.

Il design della P7+ è caratterizzato da un profilo elegante in stile coupé, pensato per migliorare le prestazioni aerodinamiche della vettura. La casa automobilistica ha lavorato per conferire alla vettura un aspetto più raffinato; il frontale è caratterizzato da linee più affilate e fari sdoppiati, che donano personalità e riconoscibilità al veicolo. Questo design non solo attira l’attenzione, ma ha anche un’importante valenza funzionale nel ridurre la resistenza al vento, contribuendo all’efficienza complessiva del veicolo.

Un’altra novità significativa nel design è l’integrazione delle telecamere, utilizzate per le funzionalità di assistenza alla guida. A differenza del sistema tradizionale che spesso utilizza sensori esterni come il LiDAR, Xpeng ha optato per un approccio più sobrio e compatto. Le telecamere posteriori, ad esempio, sono state elegantemente incorporate nei fanali, creando un look più pulito e moderno. Questo non solo migliora l’estetica della vettura, ma suggerisce anche una progettazione attenta che punta a uniformare le varie componenti senza compromettere la funzionalità.

In sintesi, la Xpeng P7+ rappresenta un significativo passo avanti nel panorama delle berline elettriche, combinando spazio, comfort e un design innovativo destinato a conquistare il pubblico più esigente.

Tecnologia di assistenza alla guida con telecamere

Uno dei caratteri distintivi della nuova Xpeng P7+ è l’approccio innovativo all’assistenza alla guida, che si basa esclusivamente su un sistema di telecamere piuttosto che sull’utilizzo di tecnologie più complesse come il LiDAR. Questa scelta rappresenta un notevole cambiamento rispetto ad altri modelli di auto elettriche sul mercato, e si allinea alla filosofia già adottata da Tesla, che ha dimostrato come un’adeguata integrazione di telecamere possa garantire prestazioni sicure e affidabili.

Le telecamere della P7+ sono state progettate per fornire una copertura a 360 gradi, permettendo al veicolo di percepire l’ambiente circostante in modo efficace. Questo sistema, che si avvale di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, raccoglie e analizza istantaneamente i dati visivi, consentendo la rilevazione di ostacoli, segnali stradali e altre informazioni cruciali per la guida intelligente.

Un elemento di design innovativo è l’integrazione delle telecamere nei fanali posteriori, una soluzione che non solo migliora l’estetica globale della vettura, ma ottimizza anche la funzionalità, riducendo il bisogno di sensori esterni ingombranti. Questo approccio compatto culmina in un’integrazione armonica delle tecnologie, mantenendo un look moderno e sofisticato.

Dunque, il sistema di assistenza alla guida della P7+ rappresenta un’evoluzione significativa nel concetto di guida autonoma, puntando su strumenti già collaudati e sulla semplicità di esecuzione. In un mercato in cui i consumatori stanno diventando sempre più esigenti rispetto alla sicurezza e alla semplicità d’uso, Xpeng scommette su un mix di tecnologie consolidate e design elegante per garantire un’esperienza di guida all’altezza delle aspettative.

Questa scelta pone Xpeng non solo in concorrenza con altre case automobilistiche, ma la posiziona anche come leader in termini di innovazione e design intelligente, pronta a rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Motorizzazioni e batterie LFP

La nuova Xpeng P7+ sarà disponibile con due opzioni di motorizzazione che si posizionano a diversi livelli di potenza, offrendo così scelta e flessibilità ai consumatori. La motorizzazione base avrà una potenza di 180 kW, mentre la versione più potente raggiungerà i 230 kW. Questa varietà consente di adattare la performance del veicolo alle diverse esigenze degli utenti, dal guidatore urbano a quello più orientato verso le prestazioni.

Entrambi i modelli saranno dotati di batterie realizzate con celle LFP (litio-ferro-fosfato), fornite da Eve Power, un’innovazione che dovrebbe garantire sia maggiore sicurezza che durabilità. Sebbene le specifiche complete relative a capacità e autonomia non siano state ancora rilasciate, l’adozione delle batterie LFP è un segno positivo per gli appassionati di tecnologia, poiché queste batterie tendono a offrire una buona durata di vita e possono resistere a temperature elevate, contribuendo a una gestione più efficiente dell’energia.

La velocità massima per entrambe le versioni è fissata a 200 km/h, un dato che sottolinea l’impegno di Xpeng nel proporre un’auto non solo efficiente, ma anche in grado di garantire prestazioni elevate quando necessario. In termini di peso, la P7+ si attesterà tra i 1.967 kg e i 2.073 kg, a seconda dell’allestimento e della motorizzazione scelta. Questo peso è competitivo nel segmento delle berline elettriche, dove l’ottimizzazione del peso gioca un ruolo cruciale nell’efficienza del veicolo.

In questa fase di sviluppo e miglioramento, Xpeng si sta concentrando su soluzioni che non solo migliorano la performance dei propri veicoli, ma che rispondono anche alle crescenti esigenze di sostenibilità del mercato attuale. La P7+ si avvia così a diventare un modello strategico per Xpeng, contribuendo a consolidare la sua immagine di innovatore nel settore delle automobili elettriche.