Novità Netflix: tutte le nuove uscite del mese di gennaio da non perdere

Cosa vedere su Netflix a gennaio 2025

Il mese di gennaio 2025 rappresenta un periodo entusiasmante per gli utenti di Netflix, grazie a un’ampia gamma di contenuti originali che spaziano tra film e serie tv. Un appuntamento da non perdere è l’attesissima serie ACAB, che trae ispirazione dal famoso film di Stefano Sollima. Questa produzione promette di catturare l’attenzione, esplorando temi attuali in un contesto narrativo intrigante. Inoltre, si preannuncia la nuova docuserie con protagonista Ilary Blasi, che seguirà l’evoluzione della sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, offrendo uno sguardo intimo e personale ai fan.

La suspense si intensifica con il ritorno della seconda stagione di The Night Agent, che ha già conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e ricca di colpi di scena. Non mancherà nemmeno il lungometraggio Back in Action, in cui Cameron Diaz e Jamie Foxx tornano a recitare insieme dopo dieci anni, offrendo una combinazione di azione e commedia.

Il panorama di gennaio si completa con l’atteso debutto della seconda stagione di XO Kitty, che promette nuove avventure romantiche e segreti di famiglia. Ogni proposta di Netflix per questo mese è pensata per soddisfare i palati più esigenti, rendendo le serate in casa un’occasione imperdibile per divertirsi e lasciarsi coinvolgere da storie inedite e avvincenti.

I film in arrivo a gennaio 2025

Il nuovo anno su Netflix si apre con un’importante varietà di film che promettono di intrattenere il pubblico. Tra i titoli più attesi, spicca Mica è colpa mia, una commedia romantica diretta da Umberto Carteni. La trama segue le vicende di due fratelli napoletani costretti a ideare un piano per truffare una ricca ereditiera, ma quando un amore inaspettato entra in scena, il loro progetto si complica, offrendo momenti di grande ilarità e un affresco delle relazioni familiari.

Un altro titolo di grande richiamo è Back in Action, che segna il ritorno sullo schermo di Cameron Diaz e Jamie Foxx, un duo che non recitava insieme da dieci anni. Questa pellicola unisce azione e commedia, raccontando le avventure di una coppia di ex spie coinvolte in una nuova missione dopo che la loro copertura viene compromessa. L’alchimia tra i due attori, unita a sequenze d’azione frenetica, si preannuncia essere uno dei principali motivi di attrazione per questo film.

Inoltre, per le famiglie in cerca di intrattenimento, arriva Wallace e Gromit – Le piume della vendetta, una nuova avventura creata dal pluripremiato Nick Park. I fan di queste iconiche figure non vorranno perdersi questa affascinante storia che, con il suo tipico umorismo e creatività, continuerà a conquistare grandi e piccini.

Di seguito, ecco una panoramica degli altri film che debutteranno su Netflix a gennaio 2025:

1° gennaio: Mica è colpa mia

Mica è colpa mia 2 gennaio: Cunk on Life

Cunk on Life 3 gennaio: Wallace & Gromit: Le piume della vendetta

Wallace & Gromit: Le piume della vendetta 10 gennaio: Sulle ali dell’onore

Sulle ali dell’onore 13 gennaio: L’esorcista del Papa

L’esorcista del Papa 15 gennaio: Cosa sarà

Cosa sarà 17 gennaio: Back in Action

Le serie tv da non perdere a gennaio 2025

Gennaio 2025 si preannuncia particolarmente ricco di novità per gli appassionati di serie TV su Netflix. Tra le proposte più attese, la seconda stagione di XO Kitty sta già generando entusiasmo. Protagonista della storia, Kitty torna in Corea del Sud per un nuovo semestre alla KISS, affrontando non solo dinamiche familiari complesse ma anche emozionanti nuove avventure romantiche. Questa serie ha saputo conquistare il pubblico, grazie alla sua capacità di mescolare il coming-of-age con un’accattivante dose di dramma e commedia.

Inoltre, a rendere il panorama più vario c’è Ilary, la docuserie con Ilary Blasi che segue la sua vita post-matrimonio, offrendo un accesso privilegiato e intimo alla sua quotidianità. Ilary si è fatta conoscere per la sua genuinità e il suo carattere, e questa nuova produzione promette di rivelare un lato diverso della sua personalità, già amata dal pubblico.

Non si può dimenticare American Primeval, ambientata nel tumultuoso periodo del 1857 negli Stati Uniti. Questa serie esplora le tensioni tra diverse culture e comunità durante un’epoca di scontro e lotta per il controllo del territorio. Attraverso una narrazione viscerale e coinvolgente, si affrontano temi di grande rilevanza sociale, rendendo questa serie non solo intrattenente, ma anche profondamente significativa.

In aggiunta a queste attese produzioni, il mese vedrà il ritorno di titoli già apprezzati. La seconda stagione di The Night Agent è un altro highlight da non perdere, garantendo una continua dose di suspense e colpi di scena. Ecco una lista completa delle serie, docuserie e anime in arrivo a gennaio 2025 su Netflix: