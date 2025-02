Novità iOS 18.4 beta 1: scopri le funzioni oltre Apple Intelligence

Novità di iOS 18.4 beta 1

Apple ha recentemente reso disponibile la prima beta di iOS 18.4, presentando una serie di aggiornamenti significativi che mirano a migliorare l’esperienza degli utenti su iPhone e iPad. Tra le novità salienti, si evidenzia l’introduzione dell’**Apple Intelligence**, una funzionalità che ora è disponibile anche in Italia. Le novità non si limitano alla sola intelligenza artificiale, ma si estendono a miglioramenti per applicazioni come Apple News+, nuove opzioni per la musica ambientale e notevoli aggiornamenti in termini di privacy. Queste innovazioni mirano a rendere l’interazione con i dispositivi Apple più fluida e personalizzata, rispondendo alle esigenze degli utenti moderni.

Musica ambientale e novità per Mail

La beta di iOS 18.4 introduce una interessante funzionalità di **musica ambientale** che è facilmente accessibile attraverso il Centro di Controllo. Gli utenti possono ora scegliere tra quattro categorie sonore distinte: *Sleep*, *Chill*, *Productivity* e *Wellbeing*. Questa selezione consente di adattare l’atmosfera sonora alla situazione, contribuendo a migliorare il focus o a favorire il relax. Mentre non è prevista la possibilità di selezionare manualmente i brani, è possibile visualizzare le tracce in riproduzione toccando l’Isola dinamica o il widget dedicato. Parallelamente, l’app **Mail** su iPadOS 18.4 riceve un’importante ottimizzazione con l’introduzione della categorizzazione automatica delle email. I messaggi vengono ora classificati in sezioni come *Principale*, *Ordini*, *Newsletter*, *Offerte* e *Notifiche social*, semplificando notevolmente la gestione della posta elettronica.

Miglioramenti alla privacy e nuove funzionalità per le app

Con iOS 18.4 beta 1, Apple incrementa significativamente le funzionalità legate alla **privacy**, apportando migliorie agli indicatori di utilizzo di fotocamera e microfono. Questi indicatori, rappresentati da puntini verdi e arancioni, sono stati riposizionati sulla sinistra della barra di stato e ora presentano uno sfondo scuro, facilitando la visibilità e aumentando la consapevolezza degli utenti durante l’uso delle applicazioni. Inoltre, l’app **Mappe** riceve un aggiornamento significativo, che consente agli utenti di selezionare la lingua preferite per la navigazione. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per coloro che colloquiano in lingue diverse rispetto a quella di sistema, migliorando l’interazione con l’applicazione.

Parallelamente, **Podcast** introduce due nuovi widget per la schermata Home, permettendo agli utenti di visualizzare rapidamente i contenuti salvati e i podcast a cui sono iscritti. Questo aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione alle esperienze utente, rendendo più immediato l’accesso ai contenuti audio. Un altro elemento innovativo riguarda il **toggle “Cellulare”** nel Centro di Controllo, ora dotato di barre che indicano la potenza del segnale. Questa novità offre agli utenti una rappresentazione chiara della qualità della connessione mobile senza necessità di dover navigare attraverso le impostazioni del dispositivo, ottimizzando l’usabilità generale di iOS 18.4.

Aggiornamenti per CarPlay e gestione MDM

iOS 18.4 beta 1 porta con sé miglioramenti significativi per gli utenti di **CarPlay**, tra cui l’introduzione di una terza fila di icone nella schermata Home. Questa innovazione consente di accedere più rapidamente alle applicazioni preferite, aumentando l’efficienza d’uso e riducendo il tempo necessario per cercare le app durante la guida. Una modifica semplice ma sostanziale, che riflette l’impegno di Apple nel garantire un’interfaccia sempre più user-friendly e funzionale.

In aggiunta, per le aziende e le istituzioni educative, l’aggiornamento include cambiamenti nelle funzionalità di gestione dei dispositivi mobili (**MDM**). I responsabili IT ora hanno la possibilità di disabilitare specifiche funzionalità come “Apple Intelligence”, le risposte intelligenti disponibili in Mail e il riepilogo dei contenuti in Safari. Questa personalizzazione non solo offre maggiore controllo agli amministratori, ma assicura anche che gli utenti aziendali possano utilizzare i dispositivi in modo ottimale, senza distrazioni o funzioni non necessarie. Infine, il riavvio automatico dei dispositivi dopo un periodo di inattività, una funzione che migliora l’efficienza dei piani di gestione, è ora sotto il completo controllo degli amministratori, garantendo una flessibilità senza precedenti nella gestione dei dispositivi Apple in contesti professionali e formativi.