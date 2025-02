Notizie dal mondo crypto: scoperte e aggiornamenti dell’ultimo giorno

Cosa è successo nel settore crypto oggi

Nel panorama delle criptovalute, i recenti eventi segnalano sviluppi significativi che coinvolgono importanti attori del mercato. Oggi, il co-fondatore di Gemini, Cameron Winklevoss, ha annunciato che la Commissione per la Sicurezza e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) ha concluso la sua indagine sulla piattaforma di scambio, un’informazione che ha suscitato attenzione nel settore. Contestualmente, un’indagine forense sul recente attacco a Bybit ha evidenziato che le credenziali di un sviluppatore di SafeWallet sono state compromesse, portando al furto di beni per un valore di oltre 1,4 miliardi di dollari in Ether (ETH). È emerso che le aziende specializzate nella consulenza per la sicurezza blockchain stanno intensificando gli sforzi per rintracciare e recuperare i fondi rubati, riuscendo a identificare più di 11.000 portafogli associati ad hacker nordcoreani, evidenziando così l’urgenza dei problemi di sicurezza nel settore delle criptovalute.

Chiusura dell’indagine della SEC su Gemini

La Commissione per la Sicurezza e gli Scambi degli Stati Uniti ha concluso la sua indagine su Gemini, rivelando che non sarà raccomandata alcuna azione punitiva a carico dell’exchange. Cameron Winklevoss ha comunicato che, secondo la nota ricevuta dalla SEC, l’indagine non ha portato a risultati incriminatori. Tuttavia, la SEC ha precisato che questa chiusura non deve essere interpretata come una totale assenza di possibili future azioni legali. In precedenza, il 12 gennaio 2023, l’agenzia aveva accusato sia Gemini che Genesis Global Capital di aver offerto titoli non registrati attraverso il programma “Earn” del primo. Il fatto che Gemini sia uscita indenne da questa indagine indica una possibile distensione regolamentare per le piattaforme di criptovalute negli Stati Uniti, ma resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.

Compromissione delle credenziali di SafeWallet nel caso di Bybit

La recente sfruttamento della piattaforma Bybit ha messo in luce una grave vulnerabilità, originata dalla compromissione delle credenziali di un sviluppatore della piattaforma SafeWallet. Stando ai rapporti diffusi il 26 febbraio, Bybit ha confermato che l’accesso non autorizzato ha consentito agli hacker, identificati con il gruppo Lazarus della Corea del Nord, di sottrarre oltre 1,4 miliardi di dollari in Ether. Il rapporto forense ha rivelato che l’attacco è iniziato da un codice JavaScript malevolo iniettato nell’infrastruttura di Amazon Web Services di SafeWallet. La società ha riferito che sono state implementate immediate contromisure per riparare la falla di sicurezza e garantire la protezione degli utenti, con una ristrutturazione completa delle infrastrutture e la rotazione delle credenziali. Attraverso queste azioni, SafeWallet e Bybit sperano di prevenire futuri attacchi simili.

Identificazione di oltre 11.000 portafogli legati agli hacker nordcoreani

Un’analisi degli hacker nordcoreani coinvolti nel clamoroso furto di Bybit ha portato alla scoperta di oltre 11.000 indirizzi di portafogli utilizzati per il riciclaggio dei fondi rubati. Secondo il co-fondatore e CEO di Bybit, Ben Zhou, l’azienda ha dichiarato guerra al gruppo Lazarus, identificato come principale responsabile dell’attacco. Per facilitare il recupero delle risorse illecitamente sottratte, Bybit ha introdotto un’API per blacklistare i portafogli identificati e sta offrendo ricompense per la tracciabilità dei fondi. In risposta, la società di analisi blockchain Elliptic ha messo a disposizione un feed di dati pubblico contenente gli indirizzi legati agli hacker nordcoreani. Questo approccio mira a proteggere i membri della comunità da sanzioni e a limitare il riciclaggio di denaro derivante da attività illecite, garantendo una maggiore trasparenza nel monitoraggio delle transazioni sospette.

