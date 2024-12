Note convertibili senior: come MicroStrategy le utilizza per investire in Bitcoin

Cosa sono le obbligazioni convertibili senior?

Le obbligazioni convertibili senior rappresentano strumenti di debito ibridi utilizzati dalle aziende per ottenere capitali, che offrono al contempo la possibilità per gli investitori di convertire il debito in azioni. In termini più semplici, si tratta di titoli di debito che, come investitore, possono essere trasformati in quote di azioni comuni della società emittente. Il termine “senior” indica che, in caso di fallimento dell’azienda, i possessori di queste obbligazioni hanno la precedenza nel rimborso rispetto ad altri creditori.

All’interno di questo contesto, è fondamentale comprendere i termini chiave associati a queste obbligazioni:

Importo principale: È l’ammontare inizialmente preso in prestito dall’azienda.

È l’ammontare inizialmente preso in prestito dall’azienda. Tasso d’interesse: Il tasso di interesse, fisso o variabile, corrisposto sull’importo principale.

Il tasso di interesse, fisso o variabile, corrisposto sull’importo principale. Data di scadenza: La data entro la quale l’importo principale deve essere rimborsato.

La data entro la quale l’importo principale deve essere rimborsato. Prezzo di conversione: Il prezzo predeterminato per azione a cui l’obbligazione può essere convertita in azioni comuni.

Il prezzo predeterminato per azione a cui l’obbligazione può essere convertita in azioni comuni. Rapporto di conversione: Il numero di azioni comuni in cui ciascuna obbligazione può essere convertita.

La scelta di emettere obbligazioni convertibili senior si basa su diverse motivazioni. Queste comprendono la flessibilità nel finanziamento, che consente alle aziende di raccogliere capitali senza diluire immediatamente la quota degli azionisti esistenti, e potenziali vantaggi fiscali, poiché gli interessi pagati su tali obbligazioni possono risultare deducibili fiscalmente.

Come funzionano le obbligazioni convertibili per gli investimenti in Bitcoin

Le obbligazioni convertibili giocano un ruolo cruciale nel finanziamento delle iniziative legate al Bitcoin, rappresentando uno strumento ibrido che consente alle aziende di accedere a capitali senza compromettere immediatamente la propria struttura azionaria. Nel contesto degli investimenti in Bitcoin, questo strumento è utilizzato per raccogliere fondi che possono essere impiegati nell’acquisto di criptovaluta.

Il processo inizia con l’emissione di obbligazioni da parte di un’azienda attiva nel settore del Bitcoin, come il mining o altre attività correlate. Gli investitori, acquistando queste obbligazioni, forniscono sostegno finanziario all’azienda in cambio di un interesse fisso e di un’opzione di conversione, che consente di trasformare il debito in azioni della società a un prezzo di conversione stabilito.

Con l’aumento della volatilità dei mercati delle criptovalute, il valore delle azioni di queste aziende tende a riflettere le fluttuazioni del prezzo del Bitcoin. Se il valore di quest’ultimo aumenta, anche quello delle azioni potrebbe farlo, presentando un’opportunità interessante per gli investitori. Questo modello di investimento non solo offre potenzialità di alti rendimenti, ma fornisce anche protezione contro le perdite grazie alla natura del titolo di debito. In caso di difficoltà finanziarie dell’azienda, gli investitori possono contare sul rimborso del capitale investito, soggetto alla salute finanziaria dell’azienda stessa.

Come MicroStrategy utilizza le obbligazioni convertibili senior per finanziare acquisizioni di Bitcoin

MicroStrategy, fondata da Michael Saylor, ha adottato un approccio strategico nell’emissione di obbligazioni convertibili senior per sostenere le sue massicce acquisizioni di Bitcoin. Questo processo inizia con l’emissione di diverse tranche di obbligazioni convertibili senior, caratterizzate da una data di scadenza fissa e da una struttura zero-coupon, ovvero senza pagamenti di interessi periodici.

Dal 2020, il percorso di MicroStrategy nella acquisizione di Bitcoin è partito da un acquisto iniziale di 250 milioni di dollari. Da quel momento, l’azienda ha raccolto oltre 3 miliardi di dollari attraverso le obbligazioni convertibili, destinate quasi interamente all’acquisto di Bitcoin. Questo approccio ha portato MicroStrategy a detenere oltre 402.100 BTC, equivalenti all’1,915% del totale di 21 milioni di Bitcoin disponibili.

Investendo in modo significativo in Bitcoin, MicroStrategy punta a capitalizzare sull’apprezzamento a lungo termine della criptovaluta. Quando il prezzo del Bitcoin sale, il valore dei suoi investimenti aumenta, influenzando positivamente il prezzo delle sue azioni (MSTR). Ad esempio, il 20 novembre 2024, MicroStrategy ha annunciato un’offerta di 2,6 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili senior con scadenza nel 2029, un’iniziativa che riflette la fiducia dell’azienda nelle potenzialità del Bitcoin.

Questa strategia non solo ha permesso a MicroStrategy di aumentare esponenzialmente il suo valore di mercato, ma ha anche dimostrato una performance annualizzata del 80% dal 2020 al 2024, superando persino la stessa Bitcoin, che ha avuto una crescita del 660% nello stesso periodo. Tuttavia, è importante considerare che tale strategia comporta rischi di volatilità, legati all’andamento del mercato delle criptovalute e alle condizioni economiche globali.

Vantaggi delle obbligazioni convertibili senior

Le obbligazioni convertibili senior offrono numerosi vantaggi alle aziende che cercano di raccogliere capitali in modo efficace. Uno dei principali benefici è la riduzione dei costi d’interesse. Essendo strutturate come zero-coupon, queste obbligazioni non richiedono pagamenti di interessi periodici, consentendo alle aziende di abbattere significative spese di finanziamento, un aspetto cruciale per le aziende in fase di crescita o in contesti di mercato incerti.

Un altro vantaggio è rappresentato dai costi di emissione inferiori. Rispetto all’emissione di debito tradizionale o di azioni, le obbligazioni convertibili senior comportano costi iniziali più contenuti. Questo è particolarmente utile in caso di necessità di raccolta fondi rapida e può limitare l’impatto negativo sull’equity esistente.

Inoltre, queste obbligazioni offrono alle società un metodo flessibile di acquisizione di capitali. Grazie alla possibilità di conversione, le aziende possono evitare di diluire immediatamente le quote degli attuali azionisti, risolvendo in parte il dilemma legato alla raccolta di capitale.

Le obbligazioni convertibili senior possono attrarre investitori in cerca di esposizione sia al business tradizionale dell’azienda sia alle sue strategie di investimento in Bitcoin o in altre iniziative innovative. Questa attrattiva può ampliare la base degli investitori e sostenere il prezzo delle azioni nel lungo periodo.

Rischi associati alle obbligazioni convertibili senior

Nonostante i vantaggi applicabili alle obbligazioni convertibili senior, esistono diverse insidie che le aziende e gli investitori devono considerare attentamente. Uno dei rischi predominanti è la volatilità del prezzo del Bitcoin. Le fluttuazioni nel valore del Bitcoin possono influenzare significativamente i risultati finanziari di aziende come MicroStrategy, le quali hanno legato le loro fortune alle performance della criptovaluta. In un contesto di mercato rialzista, questo può tradursi in profitti elevati; al contrario, in un mercato ribassista, la situazione può rapidamente deteriorarsi, danneggiando il valore delle azioni e il capitale investito.

Un altro elemento di rischio è costituito dall’incertezza regolamentare. Il panorama normativo intorno alle criptovalute è in continua evoluzione e le nuove leggi o regolamenti possono introdurre ostacoli o compromessi significativi per le aziende del settore. Tali cambiamenti possono influenzare il business model e l’attrattiva degli investimenti in Bitcoin.

Inoltre, sussiste il rischio di conversione: se il prezzo di mercato delle azioni di MicroStrategy scende sotto il prezzo di conversione delle obbligazioni, gli investitori potrebbero scegliere di non convertire i loro titoli in azioni, portando a una potenziale diluizione del valore per gli azionisti esistenti. Ciò potrebbe limitare opportunità di crescita per la società e ridurre l’interesse per future emissioni di obbligazioni.

Ulteriori rischi possono derivare dalle pressioni di mercato legate ai tassi d’interesse in aumento. In un ambiente di tassi in rialzo, il costo di servizio del debito potrebbe aumentare per le aziende, influenzando negativamente il loro profilo finanziario e le decisioni strategiche. La gestione di tali fattori è cruciale per la sostenibilità a lungo termine del modello di business delle società che investono pesantemente in Bitcoin.