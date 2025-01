Nomination cinema SAG Awards, le migliori candidature da non perdere assolutamente

SAG Awards 2025: Candidati per il cinema

In un’edizione segnata da eventi straordinari, i SAG Awards 2025 hanno rivelato le nomination per la 31esima edizione, con un focus sui film che hanno catturato l’attenzione del pubblico e della critica. Le candidature sono state comunicate in modalità remota, a causa degli incendi che hanno devastato Los Angeles, rinviando l’annuncio inizialmente previsto in diretta. L’edizione di quest’anno si prospetta particolarmente significativa, poiché anticipa le attese nominations degli Oscar.

Di seguito, un riepilogo dei film e dei talenti che competono nelle varie categorie:

Migliore attore protagonista

Adrien Brody , The Brutalist

, Timothée Chalamet , A Complete Unknown

, Daniel Craig , Queer

, Colman Domingo , Sing Sing

, Ralph Fiennes, Conclave

Miglior attrice protagonista

Pamela Anderson , The Last Showgirl

, Cynthia Erivo , Wicked

, Karla Sofía Gascón , Emilia Pérez

, Mikey Madison , Anora

, Demi Moore, The Substance

Miglior attore non protagonista

Jonathan Bailey , Wicked

, Yuriy Borisov , Anora

, Kieran Culkin , A Real Pain

, Edward Norton , A Complete Unknown

, Jeremy Strong, The Apprentice – Alle origini di Trump

Miglior attrice non protagonista

Monica Barbaro , A Complete Unknown

, Jamie Lee Curtis , The Last Showgirl

, Danielle Deadwyler , The Piano Lesson

, Ariana Grande , Wicked

, Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Migliore cast

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Migliore Performance Action di un Ensemble di Stunt in un film

Deadpool & Wolverine

Dune: Parte Due

The Fall Guy

Il gladiatore II

Wicked

La premiazione avrà luogo il 23 febbraio 2025, in diretta streaming su Netflix, presso lo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles, con la conduzione di Kristen Bell.

La categoria per il migliore attore protagonista presenta un cast altamente competitivo e diversificato, con interpreti che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico e della critica. Adrien Brody emerge con la sua performance in The Brutalist, un ruolo che mette in evidenza la sua abilità di trasformazione in personaggi complessi. Dall’altro lato, Timothée Chalamet continua a sorprendere con un’interpretazione audace in A Complete Unknown, un film che esplora temi di identità e introspezione personale.

Daniel Craig offre una performance intensa in Queer, dove affronta questioni sociali e culturali con una profondità emotiva che ha colpito i spettatori. Colman Domingo si fa notare con il suo ruolo in Sing Sing, un film che racconta storie di rinascita e speranza in ambienti difficili. Infine, Ralph Fiennes sorprende ancora una volta in Conclave, dimostrando una maestria nel tratteggiare personaggi carismatici e intriganti. Questa selezione di attori non solo evidenzia la varietà di generi cinematografici, ma anche la crescita individuale di artisti già noti e l’emergere di nuovi talenti nella scena cinematografica contemporanea.

Migliori attrici protagoniste

La categoria delle migliori attrici protagoniste mette in luce una selezione di talenti straordinari che hanno offerto interpretazioni memorabili nel corso dell’anno. Pamela Anderson fa il suo ritorno sul grande schermo con una performance significativa in The Last Showgirl, un film che esplora la sua vita e il suo impatto sulla cultura pop, dimostrando una maturità e una profondità emozionale che sorprende il pubblico. Cynthia Erivo, riconosciuta per la sua potente voce e presenza scenica, interpreta un ruolo da protagonista in Wicked, dove riesce a coniugare abilità canore e recitativa in modo magistrale.

Karla Sofía Gascón porta nel film Emilia Pérez un’interpretazione vibrante, affrontando tematiche di identità e lotta personale con grande sensibilità. Allo stesso modo, Mikey Madison in Anora si distingue con una performance intensa e autentica, mentre Demi Moore, con The Substance, continua a confermare la sua versatilità e attitudine nel dare vita a personaggi complessi e sfaccettati. La varietà di stili e approcci alle performance tra queste nominator rende questa categoria particolarmente avvincente e significativa, offrendo al pubblico un’ampia gamma di emozioni e storie da esplorare.

Migliori performance d’ensemble e stunts

Migliore Performance Action di un Ensemble di Stunt in un film

Deadpool & Wolverine

Dune: Parte Due

The Fall Guy

Il gladiatore II

Wicked

La categoria dedicata alle migliori performance d’ensemble di stunt in un film mette in risalto l’abilità e la preparazione degli stuntman e delle stuntwoman, professionisti che spesso operano nell’ombra ma che sono fondamentali per il successo delle immagini sul grande schermo. Quest’anno, i candidati offrono una panoramica di produzioni che si distinguono per l’intensità delle sequenze d’azione. Tra le nomination, Deadpool & Wolverine si distingue per le innumerevoli scene d’azione che combinano umorismo e combattimenti adrenalinici, consolidando la reputazione di questa saga come un pilastro dell’azione contemporanea.

Anche Dune: Parte Due porta sul tavolo una forte tematica visiva, con stunt coreografati in ambienti mozzafiato che esaltano la grandiosità dell’universo di Frank Herbert. In The Fall Guy, il mix di elementi comici e azione intriga e diverte, mentre Il gladiatore II si appresta a riportare sullo schermo una storia intensa, ricca di battaglie epiche e colpi di scena, regalando momenti di intensa adrenalina. Infine, Wicked non solo sorprende per le sue performance canore, ma anche per l’integrazione di complesse sequenze di stunt che arricchiscono la narrativa. La competizione in questa categoria è forte e riflette l’impegno e la dedizione degli artisti coinvolti, sottolineando l’importanza stessa delle performance di stunt nel cinema action moderno.