Nintendo Switch 2 delude i gamer: vendite sotto le attese, rivoluzione promessa rimandata?

Trend di vendita in calo

Switch 2 chiude il periodo natalizio sotto le attese, con performance inferiori rispetto alla precedente generazione. Secondo The Game Business, negli Stati Uniti il confronto tra novembre-dicembre del lancio di Switch 2 e lo stesso bimestre del 2017 per Switch segnala un calo di circa il 35%. In Regno Unito la flessione si attesta al 16%, mentre in Francia scende al 30%, evidenziando una domanda più tiepida del previsto nelle principali piazze occidentali.



In controtendenza il mercato giapponese: durante le festività il decremento è più contenuto, pari al 5,5% rispetto al debutto del modello originale. Allargando l’orizzonte all’intero anno di lancio, in Giappone le vendite della nuova console risultano in crescita dell’11%, segnale di una resilienza locale che attenua il quadro globale.



Il divario tra regioni suggerisce dinamiche di adozione differenziate: negli USA e in Europa il benchmark con il 2017 penalizza Switch 2, complice un contesto competitivo maturo e un’inerzia di upgrade più lenta; in patria, la risposta del pubblico resta più solida, in linea con una base installata tradizionalmente ricettiva ai lanci del marchio Nintendo.

Strategie di prezzo e fattori geopolitici

Il posizionamento di Nintendo sul pricing di Switch 2 appare rigido nel breve periodo, frenato da variabili esogene e da una filiera sotto pressione. La crisi delle RAM mantiene alti i costi dei componenti, limitando i margini per sconti strutturali.



Sul fronte commerciale pesano anche i dazi legati alle politiche di Donald Trump, che complicano l’import negli Stati Uniti e rendono più onerosa qualsiasi strategia promozionale ampia. In parallelo, le tensioni geopolitiche riducono la prevedibilità dei listini e disincentivano revisioni al ribasso nel corso del 2026.



In questo contesto, un calo di prezzo globale è improbabile: il rischio è replicare le mosse di Microsoft e Sony con Xbox Series X|S e PlayStation 5, dove gli adeguamenti hanno talvolta portato aumenti. Fa eccezione il Giappone, sostenuto da una versione locale proposta a un prezzo inferiore, che ha contribuito a un +11% nell’anno di lancio, attenuando l’impatto delle festività sottotono.



La disparità regionale evidenzia come politiche di prezzo dedicate possano sostenere la domanda laddove la sensibilità al costo è elevata. Tuttavia, l’assenza di driver di costo al ribasso e l’incertezza doganale limitano i margini di manovra, spostando l’equilibrio competitivo su fattori diversi dal taglio listino.

Lineup software insufficiente

L’offerta ludica di Nintendo nel periodo festivo non ha attivato un effetto traino paragonabile ai precedenti cicli di lancio. L’uscita di Metroid Prime 4 Beyond non ha ampliato la base di pubblico come atteso, rimanendo circoscritta a un bacino core.



I titoli di accompagnamento, Donkey Kong Bananza e Mario Kart World, hanno esaurito in fretta l’inerzia commerciale, incapaci di sostenere le settimane successive al debutto. La finestra di Natale, cruciale per l’elettronica di consumo, ha così mancato un catalizzatore capace di alzare il tasso di conversione.



L’ibrida Switch 2, a metà tra dispositivo da salotto e portatile, necessita di un esclusivo ad alto profilo in grado di spingere nuovi ingressi nell’ecosistema. Senza un “system seller” tempestivo, l’adozione resta ancorata agli early adopter, mentre il pubblico mainstream rinvia l’acquisto in attesa di un motivo d’acquisto più forte.

