Nintendo accusa un streamer di software pirata di milioni di dollari

Nintendo fa causa a EveryGameGuru per pirateria videoludica

Nintendo ha intrapreso un’azione legale contro il noto streamer EveryGameGuru, accusandolo di trasmettere in diretta gameplay di videogiochi piratati ancor prima della loro reale pubblicazione. La causa evidenzia come il imputato abbia utilizzato piattaforme di streaming come YouTube, Twitch e TikTok per presentare contenuti di giochi rubati, offrendo accesso a ROM illegali e strumenti per la pirateria. La compagnia giapponese sostiene che EveryGameGuru abbia trasmesso gameplay di almeno 10 titoli diversi in più di 50 occasioni dall’inizio del 2022, minando le proprie vendite e la reputazione del marchio.

Accuse contro EveryGameGuru

Nintendo ha presentato un quadro dettagliato delle presunte violazioni commesse da EveryGameGuru, ponendo l’accento su una serie di comportamenti scorretti. Tra le accuse più gravi è il fatto che il streamer avrebbe trasmesso in diretta diversi titoli, come Mario & Luigi: Brothership e Super Mario Jamboree, ben prima delle date ufficiali di rilascio. Di particolare rilievo è l’episodio in cui il gamer avrebbe continuato a pubblicare contenuti non autorizzati anche dopo ripetute richieste di rimozione da parte di Nintendo. Il comportamento del imputato è descritto come eversivo; in un’evidente sfida alle normative, avrebbe creato ripetutamente nuovi canali per aggirare le limitazioni imposte. In un’email inviata a Nintendo, EveryGameGuru avrebbe addirittura dichiarato di disporre di “mille canali temporanei”, enfatizzando un atteggiamento provocatorio e irriguardoso nei confronti delle autorità e della legittimità delle opere protette.

Dettagli sullo streaming di giochi piratati

Le accuse di Nintendo sono supportate da prove dettagliate che mostrano come EveryGameGuru abbia regolarmente trasmesso gameplay di titoli non ancora rilasciati. Tra i giochi menzionati vi sono The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Mario Strikers: Battle League, che il streamer ha presentato in diretta per un pubblico esteso, spiegando, in modo vergognoso, che le versioni piratate erano accessibili prima della loro pubblicazione ufficiale. Nintendo documenta un’apparente continuità nell’attività illecita, con oltre 50 eventi di streaming di giochi piratati dal 2022. A conferma di ciò, è stata trovata una registrazione di EveryGameGuru mentre giocava Mario & Luigi: Brothership su piattaforme popolari come Twitch e YouTube, ben prima della data di uscita fissata per il 7 novembre dello scorso anno.

Non solo il suo approccio implicava la mera trasmissione di contenuti, ma il streamer ha anche condiviso attivamente collegamenti a strumenti di pirateria e emulatori, incentivando la sua audience a scaricare e utilizzare ROM illegali. Tali prassi hanno suscitato allarmi riguardo ai danni potenziali sia ai diritti di proprietà intellettuale di Nintendo che alla fiducia degli utenti nei confronti della legalità del mercato videoludico.

Implicazioni legali e richieste di risarcimento

Nintendo ha deciso di chiedere un risarcimento di 0,000 per ciascuna violazione del copyright, una somma che potrebbe accumularsi fino a diverse milioni di dollari, considerando le oltre 50 presunte infrazioni di EveryGameGuru. Questa strategia legale non solo mira a recuperare perdite economiche, ma aspira anche a stabilire un chiaro precedente contro la pirateria nel settore videoludico. Con la sua azione, Nintendo intende inviare un messaggio forte e inequivocabile: le violazioni della proprietà intellettuale non saranno tollerate e le conseguenze saranno severe. La causa potrebbe fungere da deterrente non solo per il streamer in questione, ma anche per altri content creator che potrebbero essere tentati di infrangere le leggi sul copyright. Una vittoria legale di Nintendo rafforzerebbe ulteriormente i diritti della compagnia nel tutelare le sue opere e la sua immagine, garantendo un ambiente più sicuro per i consumatori e una maggiore protezione per il proprio patrimonio creativo.

Reazioni e dichiarazioni dell’imputato

EveryGameGuru ha risposto alla causa intentata da Nintendo in maniera provocatoria, sfruttando i social media per comunicare la sua posizione. Sostiene che il suo canale venga ripetutamente estinto per la condivisione di gameplay, insinuando che tali azioni rappresentino una violazione della libertà di espressione. In un post, ha affermato che la sua attività di streaming non è solo mirata a intrattenere ma anche a mettere in discussione le pratiche commerciali di grandi aziende, mentre un grido di sfida emerge chiaramente dalle sue parole. Allo stesso tempo, ha dichiarato con nonchalance di possedere “mille canali temporanei”, lasciando intendere che intende continuare la propria attività nonostante l’azione legale e le censure.

Questa situazione ha acceso un dibattito intenso e controverso sui confini fra diritti d’autore, pirateria e libertà di espressione nel contesto del gaming. Il comportamento di EveryGameGuru solleva interrogativi su quanto sia lecito trasmettere contenuti e sull’importanza del rispetto della proprietà intellettuale. Il suo atteggiamento provocatorio non fa altro che aumentare la polarizzazione della questione, con sostenitori e detrattori entrambi che si schierano sulle varie piattaforme di social media, amplificando un confronto già acceso in questo settore. Mentre il streamer continua a trasmettere contenuti, la questione rimane aperta e complessa, richiedendo un’analisi approfondita delle implicazioni legali in gioco.