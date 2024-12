NFTs in evoluzione: scoprire le nuove opportunità nel mondo digitale con Hashing It Out

Evoluzione degli NFT: una panoramica attuale

Nel contesto attuale, l’ecosistema degli NFT sta attraversando una fase di riflessione e trasformazione, dove le condizioni di mercato hanno reso necessaria una rivalutazione delle potenzialità di questo settore. Jana Bertram, Head of Strategy presso la RARI Foundation, nel corso dell’episodio 65 del podcast Hashing It Out, ha delineato una visione ottimistica circa il futuro di queste tecnologie. Nonostante un netto calo dei volumi di trading, Bertram sottolinea che gli NFT rimangono uno strumento fondamentale per il potenziamento dei creatori e per l’implementazione di casi d’uso innovativi, come la tokenizzazione di asset reali.

Bertram evidenzia che, sebbene il fervore iniziale attorno agli NFT sia diminuito, la loro evoluzione non è affatto finita. Al contrario, essa prevede un ritorno del mercato NFT, articolato in forme nuove e più concrete. Questa evoluzione comporta l’esplorazione di applicazioni pratiche che vanno oltre la semplice oggettistica digitale, aprendo la strada a una varietà di potenziale utilizzo nel contesto quotidiano e nelle pratiche commerciali.

Il ritorno del mercato NFT

Secondo Jana Bertram, esperta della RARI Foundation, il mercato degli NFT potrebbe affrontare una fase di rinascita, sebbene in forme innovate rispetto al precedentemente conosciuto ‘bull market’. Durante il dialogo nel podcast Hashing It Out, Bertram ha sostenuto che il ciclo di crescita intensiva degli NFT è già avvenuto, portando con sé un’attenzione diffusa sui beni digitali e le loro potenzialità. Tuttavia, ha anche sottolineato che, nonostante l’attuale diminuzione dei volumi di trading, le applicazioni e i benefici delle tecnologie NFT continuano a rimanere cruciali.

Entrando nello specifico sul futuro del mercato, Bertram prevede che la prossima iterazione delle NFT non sarà solo legata all’arte digitale o ai collezionabili, ma si sposterà verso utilizzi pragmatici e funzionali. Ciò significa che i creatori e gli imprenditori possono esplorare nuove strade per integrare gli NFT in contesti pratici, come la registrazione dei diritti di proprietà, la verifica dell’identità o la gestione della documentazione nel settore sanitario.

Questa transizione segna un allontanamento dall’immagine speculativa che ha dominato nel periodo di massima esplosione del mercato. Anche se il termine NFT è spesso associato a trading speculativo e perdite finanziarie, Bertram ritiene che l’innovazione tecnologica possa riposizionare questi asset in un’ottica più produttiva e socialmente benefica. L’emergere di soluzioni pratiche potrebbe non solo alimentare un interesse rinnovato, ma anche contribuire a un’adozione più ampia e consapevole di queste tecnologie nel tessuto sociale ed economico.

Sfide nella discussione sulle royalty

Nel contesto degli NFT, uno dei problemi maggiormente dibattuti riguarda le royalty. La questione è diventata particolarmente complessa negli ultimi anni, quando molte piattaforme di scambio hanno reso le royalty facoltative, influenzando significativamente i guadagni degli artisti e dei creatori di contenuti. Jana Bertram ha messo in evidenza questa evoluzione nel podcast Hashing It Out, sottolineando come questa scelta non solo riduca le entrate dei creatori, ma generi anche uno squilibrio nelle dinamiche di mercato.

Il cambiamento nelle politiche sulle royalty ha spinto l’industria a riconsiderare il proprio approccio verso la protezione dei diritti degli artisti, cercando di trovare un equilibrio tra le esigenze dei creatori e le dinamiche richieste dal mercato. La perdita di royalty fisse ha aperto il dibattito su come innovare nel settore, garantendo una giusta remunerazione per il lavoro creativo. Questo è diventato un nodo cruciale per la sostenibilità a lungo termine dell’ecosistema NFT.

Bertram ha messo in guardia riguardo alle possibili ripercussioni se la situazione non dovesse migliorare. Se non si trova una soluzione che tuteli adeguatamente i diritti dei creatori, si rischia di compromettere l’intero ecosistema e allontanare le voci artistiche più innovative. La necessità di reintegrare le royalty come elemento fondamentale per un modello di business sano e prospero nel mondo degli NFT non può essere ignorata.

Scalabilità e accessibilità: affrontare le barriere

La scalabilità e l’accessibilità sono due dei principali ostacoli che l’ecosistema NFT deve affrontare per favorirne un’adozione più ampia. Jana Bertram ha evidenziato nel podcast Hashing It Out come i progressi nelle infrastrutture blockchain stiano contribuendo a rendere più economiche le transazioni degli NFT. Questi sviluppi sono essenziali per superare una delle maggiori barriere all’ingresso, rappresentata dai costi elevati delle transazioni che in passato hanno limitato l’accesso a un pubblico più vasto.

Un’infrastruttura più robusta non solo migliora l’efficienza delle transazioni, ma consente anche una maggiore inclusività. Bertram ha sottolineato che, sebbene il mercato degli NFT possa apparire in una fase di stallo, in realtà le innovazioni tecniche stanno aprendo la strada a soluzioni pratiche che possono essere impiegate in vari settori. La possibilità di effettuare transazioni a costi contenuti è cruciale per attrarre non solo investitori, ma anche creatori e utenti finali, favorendo una partecipazione più attiva e diversificata.

Inoltre, l’accessibilità non si limita solo ai costi delle transazioni. Essa implica anche la creazione di interfacce utente più intuitive e comprensibili. Rendere gli NFT accessibili a un pubblico che non ha necessariamente una formazione tecnica è fondamentale per la loro diffusione. La complessità dei wallet e delle piattaforme di trading deve essere ridotta per facilitare l’ingresso di nuovi utenti, permettendo così un incremento della partecipazione e un approccio più inclusivo verso questa tecnologia.

Futuro degli NFT: applicazioni pratiche e percezioni pubbliche

Il concetto di NFT sta evolvendo, superando i limiti iniziali legati esclusivamente ai beni digitali ed espandendosi verso applicazioni più pragmatiche. Jana Bertram, nel podcast Hashing It Out, ha delineato un futuro in cui queste tecnologie possono potenzialmente rivoluzionare diversi settori, lasciando dietro di sé i preconcetti che le associano solo a pratiche speculative. L’adozione di NFT in aree come la verifica dell’identità, la registrazione dei diritti di proprietà e la gestione di documentazioni nel settore sanitario potrebbe rivelarsi particolarmente significativa, offrendo soluzioni più sicure ed efficienti rispetto ai metodi tradizionali.

Proseguendo in questo percorso, è fondamentale affrontare le percezioni pubbliche riguardo agli NFT. La narrativa predominante spesso oscilla tra il sensazionalismo e la scetticità, giustamente alimentata da esperienze negative di trading speculativo. Tuttavia, Bertram sostiene che il profondo potenziale tecnologico degli NFT non deve essere oscurato da queste opinioni. Per favorire una maggiore accettazione, è cruciale che il settore comunichi chiaramente i benefici concreti e le innovazioni che queste tecnologie possono offrire, così come educare il pubblico su come possano migliorare i processi tradizionali e generare valore reale.

Il superamento degli attuali bias e delle associazioni sbagliate sarà un passo fondamentale per favorire un’adozione più ampia degli NFT. Solo attraverso una comprensione più profonda e una comunicazione chiara si potrà garantire che queste tecnologie siano viste non solo come asset speculativi, ma come strumenti significativi per l’innovazione e la creazione di valore in una varietà di contesti.