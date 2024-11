NFT: Come Evolvono Per Aggiungere Significato e Storia con RARI Chain

Come gli nft stanno evolvendo per aggiungere ‘significato e storia’: rari chain

Gli NFT stanno attraversando una fase di profonda evoluzione, mirando a creare nuove dimensioni di “valore e utilità” sia per i creatori che per gli utenti, come emerso da un recente panel al TEN di RARI x Refraction a Bangkok. Jana Bertram, Head of Strategy della RARI Foundation, ha sottolineato che sebbene l’economia dei creatori rappresenti l’applicazione principale degli NFT, esistono molte altre applicazioni che operano “dietro le quinte”. Secondo Bertram, non è fondamentale che gli utenti sappiano che queste applicazioni sono alimentate da NFT; ciò che conta è la loro funzionalità. Inoltre, ha messo in evidenza come il RARI Protocol stia integrando diversi ecosistemi e catene, il che consente di potenziare la crescita degli NFT in vari contesti.

Con l’evoluzione della tecnologia alla base degli NFT, anche gli NFT stessi stanno cambiando, offrendo “meccanismi diversi da esplorare”. Shavonne Wong, artista new media, ha aggiunto che durante il mercato ribassista delle criptovalute, artisti, designer e musicisti dedicati hanno utilizzato questo periodo per perfezionare le proprie abilità e sviluppare concetti innovativi. Bertram ha enfatizzato come i creatori stiano iniziando a utilizzare nuovi strumenti per infondere “significato e storia” nei loro NFT, trasformandoli in veri e propri mezzi di engagement comunitario.

Un esempio di questa evoluzione è stato fornito da Sam Friedman, Head of Marketing di Arbitrum, il quale ha descritto casi recenti in cui gli utenti possono “bruciare” un NFT per ottenere merce fisica. Questa innovazione permette di associare all’NFT funzioni supplementari, ad esempio legandolo a un portafoglio per inviare informazioni successive. Questa interazione tra mondo virtuale e reale è segno di un cambiamento significativo nell’approccio agli NFT, direzionato verso esperienze più immersive e personalizzate.

Evoluzione degli NFT e valore per i creatori

L’evoluzione degli NFT non si limita a sfide estetiche o artistiche; essa abbraccia anche una dimensione ben più profonda: la creazione di valore concreto e l’arricchimento della relazione tra i creatori e la loro audience. Terze parti come RARI Foundation stanno lavorando attivamente per garantirne un uso significativo. La Head of Strategy, Jana Bertram, ha sottolineato l’importanza di costruire un ecosistema in cui gli NFT non siano solo oggetti di collezione, ma strumenti per l’engagement della community e per la monetizzazione creativa.

In questo contesto, è cruciale che i creatori iniziano a esplorare le potenzialità di questi asset digitali. Attraverso meccanismi innovativi come la gamification e le interfacce interattive, gli NFT possono diventare strumenti che favoriscono l’interazione diretta tra artisti e pubblici. Gli artisti stanno aprendosi a nuove tecniche per integrare storie e significati nei loro lavori, arricchendo l’esperienza del possessore dell’NFT. Shavonne Wong ha suggerito che questo approccio ha permesso a molti artisti di crescere e di migliorare la propria arte, persino durante tempi di difficoltà economica.

Un’illustrazione chiara di questa evoluzione è fornita da iniziative come quella dell’ecosistema RARI, dove gli NFT possono fungere da elementi di aggregazione, permettendo ai creatori di instaurare relazioni più forti con la loro base di appassionati. Grazie all’integrazione di funzioni come la “burning” degli NFT per ricevere merce fisica, gli utenti non solo possono possedere opere d’arte, ma anche trasformarle in esperienze tangibili e memorabili. Si tratta di una trasformazione che spinge verso una visione più ampia del valore che gli NFT possono generare, oltre il semplice collezionismo.

Il futuro di questi strumenti digitali si presenta luminoso, non solo per gli artisti, ma anche per il pubblico, che potrà godere di esperienze più immersive e significative. Col valutare i vari usi che gli NFT possono assumere, la tecnologia promette di rivoluzionare il modo in cui concepiamo l’arte e le interazioni sociali nel mondo digitale.

Dall’impatto agli NFT orientati alla comunità

La trasformazione degli NFT si sta spostando verso una visione più immersiva e incentrata sulla comunità. All’interno di questo panorama in evoluzione, i creatori stanno cominciando a integrare nuovi strumenti e strategie che consentono ai non-fungible tokens di servire come veri e propri mezzi di engagement tra artisti e pubblico. Jana Bertram ha indicato come il coinvolgimento della community sia una priorità, sottolineando che gli NFT possono essere utilizzati per costruire esperienze condivise e interazioni dirette con gli utenti.

Questa transizione non riguarda solo l’arte, ma si estende a vari settori, inclusi moda e musica. Utilizzando le potenzialità offerte dalla tecnologia blockchain, i creatori possono progettare interazioni più personalizzate e ricche di significato. Crisi come quella del mercato ribassista delle criptovalute hanno spinto artisti e designer a rifinire le loro abilità e concetti, concentrandosi su come dare vita alle loro opere attraverso narrazioni coinvolgenti. In questo contesto, il burning di NFTs per ottenere merce fisica rappresenta un esempio tangibile di come le esperienze digitali possano espandersi nel mondo reale.

Questa innovazione suggerisce un ripensamento del valore intrinseco degli NFT, non più semplici collezioni digitali, ma piattaforme per interazioni significative. Sam Friedman ha evidenziato come associando gli NFT a meccanismi di scambio, i creatori possano incentivare il coinvolgimento degli utenti in modi unici. Questi meccanismi non solo migliorano l’interazione, ma creano anche legami più profondi tra gli artisti e il loro pubblico, generando un senso di appartenenza e partecipazione.

In questo contesto, l’evoluzione degli NFT alimenta un ciclo virtuoso di creatività e comunità. Le esperienze condivise diventano la chiave per attrarre e mantenere l’interesse degli utenti. Nel futuro prossimo, è probabile che vedremo un ulteriore esplorazione di come questi strumenti possano essere utilizzati per trascendere i confini tradizionali del collezionismo, trasformando l’approccio degli artisti verso la loro audience e offrendo nuove opportunità di connessione e collaborazione.

Educazione per i creatori ed adozione di massa

Nell’ambito dell’evoluzione degli NFT, l’educazione dei creatori gioca un ruolo cruciale per garantire una massiccia adozione e un utilizzo significativo di queste tecnologie. Justin Gilanyi, Curator di Codex Projects, ha messo in evidenza che ci sono ancora sfide da superare per favorire una diffusione capillare, mentre Sam Friedman, Head of Marketing di Arbitrum, ha aggiunto che l’istruzione e la distribuzione rappresentano aspetti fondamentali su cui occorre concentrare gli sforzi, in particolare per il settore creativo.

È essenziale che i creatori siano informati su una visione più ampia del Web3, il che va oltre la semplice minting degli NFT o la percezione dei guadagni dalle vendite secondarie. Jana Bertram ha spiegato che RARI si sta impegnando per “accompagnare i creatori” verso il mondo della finanza decentralizzata (DeFi), permettendo loro di esplorare approcci alternativi per monetizzare le proprie competenze, come il staking e il yield farming. Questo tipo di formazione è vitale per equipaggiare i creatori con le conoscenze necessarie per navigare efficacemente un panorama in continua evoluzione.

RARI ha quindi avviato una serie di workshop in diverse località del mondo, da Lagos a Bangkok fino a New York e Lisbona, per stabilire un contatto diretto con i creatori di NFT e informarli sulle più ampie possibilità offerte dal Web3. Queste sessioni educative non si limitano all’ambito tecnico, ma abbracciano anche aspetti strategici, aiutando i partecipanti a comprendere come integrare al meglio i loro NFT in progetti più complessi, favorendo connessioni più profonde con il pubblico.

La natura intrinsecamente collaborativa del Web3 richiede che i creatori si uniscano e dialoghino, creando una rete di supporto che possa stimolare innovazione e crescita. Costruire una base di conoscenza condivisa rappresenta un’opportunità non solo per elevare le skill individuali, ma anche per promuovere un interscambio culturale che potrebbe contribuire a solidificare l’intero ecosistema NFT. Queste iniziative educative sono essenziali per coltivare un ambiente in cui i creatori non si sentano isolati, ma piuttosto parte di una comunità fiorente e interconnessa, pronta a esplorare le potenzialità dei nuovi strumenti digitali.

Innovazioni “creator first” e diritti d’autore integrati

Le nuove soluzioni tecnologiche stanno radicalmente trasformando l’approccio degli artisti verso il royalties attraverso gli NFT. Un aspetto distintivo emerso durante il panel al TEN di RARI x Refraction è rappresentato dalle innovazioni “creator first”, progettate per garantire che i diritti d’autore siano integrati direttamente nel codice degli NFT. Questa integrazione non è solo una questione di praticità, ma si configura come un potente strumento per la protezione e la valorizzazione del lavoro creativo.

La Head of Marketing di Codex Projects, Justin Gilanyi, ha sottolineato l’importanza cruciale di avere royalties codificate, spiegando che su RARI Chain queste vengono incorporate a livello “sequencer”. In parole semplici, questo significa che ogni transazione che non rispetta i diritti dei creatori non può essere valida. Questa innovazione segna un salto qualitativo nel modo in cui le transazioni NFT vengono gestite, garantendo che gli artisti siano adeguatamente compensati e proteggendo il loro lavoro a lungo termine.

Bertram ha evidenziato come questa struttura consenta di espandere le possibilità creative degli artisti, aprendo la strada al collegamento delle royalties anche a prodotti fisici, come le sneakers. Ciò offre l’opportunità non solo di vendere opere digitali, ma anche di associare un potenziale reddito continuo a prodotti che possono aumentare di valore nel tempo.

Friedman ha inoltre affermato che gli NFT, uniti alla logica delle royalties, rimarcano l’importanza di fornire ai creatori un flusso di reddito costante. Questo meccanismo non solo fornisce sicurezza economica per gli artisti, ma incoraggia anche l’innovazione e una maggiore creatività. Assicurare che i diritti d’autore siano parte integrante della blockchain consente ai creatori di concentrarsi sulla loro arte, senza doversi preoccupare di eventuali violazioni delle proprie opere. Il risultato è un ecosistema più sano e incentivante, dove il valore delle creazioni artistiche è finalmente riconosciuto e tutelato in modo adeguato.

In un contesto in cui il mondo delle criptovalute sta riprendendo vigore, la duplice valenza delle innovazioni tecnologiche e della protezione dei diritti dei creatori si dimostra fondamentale per attrarre nuovi talenti e favorire un’ulteriore evoluzione del mercato NFT. Se da un lato la tecnologia porta efficienza e trasparenza, dall’altro il riconoscimento dei diritti d’autore integra un valore etico che risuona profondamente con gli artisti di oggi.

Prospettive future e opportunità nel mercato NFT

Il futuro degli NFT appare promettente e ricco di opportunità, sia per i creatori che per gli utenti. Con la continua evoluzione della tecnologia blockchain e l’emergere di nuove applicazioni, gli NFT non si limitano più a rappresentare opere d’arte digitali, ma si trasformano in strumenti versatili per il branding e l’engagement. I professionisti del settore evidenziano come la direzione intrapresa dai progetti NFT stia creando un ambiente fertile per l’innovazione.

Grazie alla solidificazione di modelli economici insostituibili, le opportunità di guadagno per i creatori stanno diventando sempre più diversificate. Il sostegno alla creatività e l’adozione di tecniche di monetizzazione innovative, come le royalty integrate, stanno ridefinendo le dinamiche di mercato. Artisti e designer possono così esplorare un’ampia gamma di servizi e prodotti associati agli NFT, aumentando le fonti di reddito e promuovendo un coinvolgimento più profondo con le loro comunità.

Inoltre, il potere degli NFT come strumenti di storytelling rappresenta una delle aree più interessanti per il futuro. L’integrazione di esperienze immersive e narrative nei progetti NFT permette di valorizzare non solo l’oggetto artistico in sé, ma anche la relazione tra artista e pubblico. La possibilità di associare NFT a eventi dal vivo, esperienze digitali o merchandising fisico è già in fase di sperimentazione e potrebbe trasformare completamente il modo in cui i consumatori interagiscono con i brand.

La continua educazione degli utenti e la creazione di consapevolezza intorno a questi asset digitali sarà cruciale per la loro adozione su larga scala. Workshop e iniziative mirate, come quelle promosse dalla RARI Foundation, fungeranno da catalizzatori per la diffusione di conoscenze e competenze. Con il mercato delle criptovalute in ripresa, gli NFT hanno il potenziale di attrarre nuovi investitori e appassionati, aprendo a nuove possibilità di interazione e guadagno.

In un panorama in continua evoluzione, gli NFT si stanno rapidamente affermando come uno strumento indispensabile per creare, monetizzare e condividere contenuti nel mondo digitale. Rimanere all’avanguardia e pronti ad adattarsi alle nuove sfide e opportunità che si presentano sarà fondamentale per i creatori e fornirà un contesto fertile per una crescente interazione tra arte, tecnologia e commercio.