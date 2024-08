WhatsApp rinnova avatar rendendoli interattivi

In un mondo sempre più digitalizzato, le società tecnologiche cercano continuamente di innovare e migliorare i loro prodotti per mantenere l’interesse degli utenti e rimanere competitive.

Tra queste, Meta, l’azienda precedentemente nota come Facebook, è indubbiamente una delle più attive e influenti.

Meta ha recentemente mostrato un grande interesse per il concetto di metaverso, un universo virtuale in cui gli utenti possono interagire tra loro in modi nuovi e immersivi.

Questa visione del futuro della tecnologia ha portato a una serie di aggiornamenti e sviluppi interessanti, tra cui una nuova funzionalità per il suo popolare servizio di messaggistica, WhatsApp.

In particolare, Meta sembra intenzionata ad estendere l’utilizzo degli avatar su WhatsApp, come rivelato dal sito WaBetaInfo, noto per le sue accurate analisi del codice di sviluppo del software.

Gli avatar, introdotti nel 2022, rappresentano una riproduzione digitale tridimensionale dell’utente, che può essere personalizzata per esprimere la propria personalità.

Finora, gli utenti avevano solo la possibilità di impostare un avatar come immagine del profilo, ma sembra che presto questa funzionalità sarà ampliata e resa più interattiva.

**L’evoluzione degli Avatar su WhatsApp**

Secondo quanto riportato da WaBetaInfo, toccando l’icona di un contatto su WhatsApp, gli utenti potranno presto accedere a una sorta di “doppia immagine”: l’immagine del profilo tradizionale e, nascosta dietro, l’avatar personalizzato.

Questo aggiornamento non solo renderà i profili degli utenti ancora più unici, ma permetterà anche di esprimere la propria personalità in modo più completo e coinvolgente.

**Un design rinnovato e adattabile**

Meta sembra essere al lavoro per dare agli avatar un design rinnovato, con maggiori possibilità di adattamento a stili unici.

Questo significa che gli utenti potranno personalizzare i loro avatar in modi nuovi e creativi, rendendo la loro presenza digitale ancora più espressiva e personale.

**Una strategia commerciale innovativa**

L’aggiornamento degli avatar potrebbe aprire anche la strada a nuove opportunità commerciali. Infatti, potrebbe essere possibile acquistare abbigliamento e accessori per il proprio alter ego digitale, creando una sorta di e-commerce in stile videogame all’interno di WhatsApp.

Questo rappresenterebbe un importante passo avanti nella monetizzazione del servizio di messaggistica.

**L’integrazione con il metaverso**

Gli avatar su WhatsApp sembrano essere parte di un tentativo più ampio da parte di Meta di integrare l’utilizzo del metaverso nelle sue applicazioni tradizionali.

Infatti, gli avatar erano stati originariamente introdotti come un modo per unificare l’esperienza utente tra i visori Meta Quest e le app per smartphone.

**L’espansione di Horizon Worlds**

Tuttavia, il progetto del metaverso di Meta, conosciuto come Horizon Worlds, è attualmente disponibile solo in alcuni mercati, tra cui Stati Uniti.