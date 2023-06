Ecco come i social media stanno distruggendo l’immagine di Messi dopo il contratto bavaglio sui diritti umani

Messi: Un patto controverso con l’Arabia Saudita per promuovere il turismo sta distruggendo l’immagine pubblica dello sportivo ancora prima che parta l’attività oggetto del contratto stesso. Questo è in caso che farà scuola su quanto oggi la percezione di immagine sui social media possa essere fondamentale per la reputazione di chiunque e che nulla si può più nascondere a nessuno pena non solo una figuraccia ma una caduta di credibilità a livello mondiale.

Introduzione: Messi diventa testimonial del turismo saudita, ma a quale prezzo?

In un’inaspettata svolta nella sua carriera calcistica, Lionel Messi ha scelto di concludere il suo percorso professionale oltre oceano, nella vibrante Miami e nella Major League Soccer (MLS). Tuttavia, il suo legame con l’Arabia Saudita sembra ancora intatto nonostante questa nuova direzione. Secondo recenti rapporti, il celebre calciatore argentino ha siglato un accordo triennale con degli esponenti sauditi per un ruolo di testimonial del turismo nel Paese del Golfo. Pur rifiutando l’opportunità di giocare nel campionato saudita, Messi avrebbe accettato di mettere da parte le considerazioni finanziarie e di diventare l’ambasciatore del turismo saudita per i prossimi tre anni.

Paragrafo 1: Messi e l’accordo miliardario con l’Arabia Saudita

In questo accordo contrattuale, l’importo in gioco è impressionante: Messi riceverà la strabiliante cifra di 25 milioni di dollari totali per il triennio, un incentivo finanziario senza precedenti per la sua immagine e la sua reputazione. Sebbene a prima vista possa sembrare un’opportunità vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte, un’analisi più approfondita delle clausole del contratto solleva alcune questioni etiche.

Paragrafo 2: L’accettazione di una richiesta controversa

Secondo quanto riportato dal New York Times, Messi avrebbe accettato una richiesta particolarmente delicata e moralmente discutibile. La clausola in questione riguarda la violazione dei diritti umani, un fenomeno purtroppo diffuso nel Golfo, inclusa l’Arabia Saudita. L’accordo stipula che il calciatore di quasi 36 anni non potrà mai menzionare o discutere di questo argomento. In pratica, gli viene imposto il silenzio sulla questione, impedendogli di esprimere qualsiasi opinione personale in merito.

Paragrafo 3: La sfida di Messi tra etica e convenienza finanziaria

La decisione di Messi di accettare queste condizioni solleva interrogativi sulla sua integrità e sulla congruenza dei suoi valori. Pur essendo un atleta di grande successo, il suo ruolo di testimonial comporta anche una responsabilità sociale, che dovrebbe includere il coraggio di affrontare e dibattere argomenti importanti come i diritti umani. L’accettazione di tale clausola sembra compromettere questa responsabilità, dando l’impressione che il denaro abbia avuto la meglio sul suo impegno etico.

Paragrafo 4: I doveri di Messi come testimonial del turismo saudita

Per incassare i generosi assegni pattuiti, Messi dovrà adempiere a una serie di impegni specifici. Ogni anno, sarà tenuto a partecipare a una campagna pubblicitaria che promuova il turismo in Arabia Saudita. Inoltre, dovrà trascorrere una vacanza di cinque giorni nel Paese del Golfo, completamente finanziata, insieme a un gruppo di massimo venti persone. Infine, dovrà promuovere le bellezze della terra saudita sui suoi canali di social media almeno dieci volte.

Paragrafo 5: La controversa associazione tra Messi e l’Arabia Saudita

La decisione di Messi di diventare testimonial del turismo saudita ha suscitato diverse critiche da parte di coloro che ritengono che la reputazione di un personaggio pubblico così influente dovrebbe essere usata per sostenere cause più nobili e perseguire valori più elevati. In un momento in cui la comunità internazionale si impegna sempre di più nella promozione dei diritti umani e nella lotta alle violazioni di tali diritti, l’associazione di Messi con un Paese noto per le sue controversie in questo ambito solleva interrogativi sull’allineamento tra le sue azioni e i suoi valori personali.

Paragrafo 6: Impatto economico e diplomatico dell’accordo

Dal punto di vista economico, l’accordo rappresenta un’opportunità per l’Arabia Saudita di sfruttare l’incredibile popolarità di Messi a livello globale per promuovere il proprio settore turistico e attirare visitatori stranieri. Tuttavia, l’aspetto diplomatico dell’accordo potrebbe sollevare critiche nei confronti del calciatore e mettere in discussione il suo ruolo come ambasciatore dello sport. L’Arabia Saudita è stata oggetto di forti critiche internazionali per le violazioni dei diritti umani e l’accordo potrebbe essere interpretato come un tentativo di “sportswashing”, cioè di usare lo sport per coprire o mitigare le critiche a tali violazioni.

Paragrafo 7: La reazione dell’opinione pubblica e le future implicazioni

La notizia dell’accordo tra Messi e l’Arabia Saudita ha già generato un vivace dibattito nelle piattaforme di social media e nelle comunità online. Molti fan e sostenitori del calciatore si trovano divisi tra l’ammirazione per il suo talento e la delusione per la sua scelta di associarsi a un Paese con controversie riguardanti i diritti umani. L’evoluzione di questo scenario potrebbe influenzare la reputazione di Messi e la percezione pubblica del suo impegno sociale, oltre a sollevare interrogativi sul ruolo degli atleti di fama mondiale nel promuovere valori universali.

Approfondimenti sulle violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita è stata a lungo oggetto di critiche internazionali per le sue violazioni dei diritti umani. Organizzazioni per i diritti umani e attivisti hanno documentato casi di repressione politica, limitazione delle libertà di espressione e associazione, discriminazione di genere e restrizioni alle libertà civili fondamentali nel Paese. Queste problematiche hanno sollevato un dibattito globale sulla responsabilità delle aziende e delle figure pubbliche nel collaborare con regimi che violano i diritti umani.

Il ruolo degli atleti nell’affrontare le questioni sociali

Negli ultimi anni, molti atleti di spicco si sono impegnati in questioni sociali e hanno utilizzato la loro piattaforma per promuovere cause importanti. Dall’attivismo contro il cambiamento climatico alla lotta contro il razzismo e l’ingiustizia sociale, gli atleti sono diventati voci influenti nel panorama globale. Tuttavia, la scelta di Messi di accettare le condizioni del contratto con l’Arabia Saudita solleva dubbi sulla coerenza tra il suo ruolo di ambasciatore e il suo impegno per le questioni etiche e sociali.

In conclusione, l’accordo tra Lionel Messi e l’Arabia Saudita per diventare testimonial del turismo saudita ha suscitato un acceso dibattito. Mentre Messi continua la sua carriera calcistica negli Stati Uniti, l’associazione con un Paese noto per le violazioni dei diritti umani pone domande sulle sue priorità etiche e sul ruolo degli atleti come figure di riferimento sociale. L’evoluzione di questa vicenda potrebbe influenzare la reputazione di Messi e gettare una luce sui dilemmi morali che gli atleti di fama mondiale devono affrontare quando si tratta di associazioni commerciali di questo genere.