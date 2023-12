Unicredit si accorda con i sindacati per nuove uscite ed assunzioni: sarà un accordo storico per i lavoratori?

Un Accordio Storico con i Sindacati Unicredit, una delle principali istituzioni bancarie in Italia, ha recentemente raggiunto un accordo storico con le organizzazioni sindacali.

Questo accordo, frutto di intense trattative, prevede l’accoglimento di tutte le domande di esodo presentate nell’ambito del piano industriale aziendale. Il piano riguarda i dipendenti con finestra pensionistica fino al 1° gennaio 2030 e rappresenta un passo significativo verso il rinnovamento e l’adeguamento dell’istituto di credito alle nuove realtà del mercato.





Questo accordo non solo garantisce una transizione ordinata per i dipendenti in prossimità della pensione ma apre anche la strada a nuove assunzioni, con un impatto significativo sul mercato del lavoro.

Con 720 uscite pianificate, Unicredit si impegna a intraprendere un processo di ricambio generazionale, prevedendo l’assunzione di circa 500 giovani. A queste si aggiungeranno ulteriori 200 assunzioni derivanti dal turnover naturale, dimostrando un chiaro impegno verso il rinnovo e la diversificazione del proprio personale.

Rosario Mingoia e la Svolta per i Lavoratori Rosario Mingoia, segretario responsabile UILCA Unicredit, ha sottolineato l’importanza di questo accordo.

Confermando che tutte le domande di esodo volontario saranno accolte, Mingoia ha messo in luce l’impegno di Unicredit verso i propri dipendenti e l’importanza di garantire un ricambio generazionale nell’azienda.

Questa decisione non solo migliora le prospettive di carriera per i giovani ma assicura anche una transizione fluida e sostenibile per i lavoratori più anziani.

Unicredit e il Futuro del Lavoro L’importanza di queste trattative in Unicredit è stata ribadita da Mingoia, che ha evidenziato il mantenimento degli impegni nei confronti dei dipendenti con finestra pensionistica entro il 1° gennaio 2030.

L’accordo, che segue il successo di altre iniziative come il non assorbimento degli ad personam dopo l’incremento salariale del CCNL e il rinnovo della polizza sanitaria, rappresenta un modello per le istituzioni finanziarie in termini di gestione delle risorse umane e responsabilità sociale.





Unicredit si posiziona così come un leader nel settore bancario, non solo per la sua solidità finanziaria ma anche per la sua capacità di innovare e adattarsi alle esigenze dei suoi dipendenti e della società in generale.