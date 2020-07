Confassociazioni Sud rinnova i vertici

“Accogliamo i nuovi vertici di Confassociazioni Sud – dichiara il Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana – con cui lavoreremo in squadra e con grande sinergia, promuovendo e attivando un confronto fra tutti gli attori del processo di crescita socio-economica dell’area sud-isole, con particolare attenzione alle soluzioni che possano valorizzare concretamente le professioni e contribuire allo sviluppo del mercato del lavoro”.

Presidente di Confassociazioni Sud è stata nominata Valentina Vinciguerra, professionista catanese da sempre attenta alle politiche attive del lavoro, dopo la laurea in Legge, ha coltivato la sua passione per il capitale umano attraverso diverse esperienze lavorative, maturando solide competenze nel disegno di processi innovativi, nella pianificazione della formazione e nello sviluppo organizzativo. Collabora come docente con diverse Business School sui temi innovativi del change management e della digital trasformation.

La vicepresidenza di Confassociazioni Sud è stata attribuita a Simone Dei Pieri, giurista e comunicatore, si occupa di comunicazione istituzionale e social media marketing in ambito artistico e sociopolitico, oltre che per piccole e media realtà imprenditoriali.