Casta Diva prepara nuovi M&A: Andrea De Micheli conferma ricavi oltre i 100 milioni con 10 di Ebitda

Casta Diva punta a 10 milioni di Ebitda nel 2023 e guarda ad M&A

Introduzione Casta Diva Group, azienda leader nel settore della comunicazione e quotata sull’Egm di Borsa Italiana, si prefigge obiettivi ambiziosi per il 2023. Le dichiarazioni del presidente e CEO Andrea De Micheli delineano un quadro promettente, con previsioni di crescita significative e strategie di espansione mirate.

Superamento delle Aspettative Il 2023 si annuncia come un anno di svolta per Casta Diva. Secondo De Micheli, i dati preliminari suggeriscono che l’azienda supererà i 100 milioni di fatturato, raggiungendo i 111 milioni, con circa 10 milioni di Ebitda. Questi risultati non solo eccedono le stime precedenti, ma segnano anche una pietra miliare importante nella storia dell’azienda.

Crescita nonostante le Sfide Globali Nonostante le incertezze dell’ambiente internazionale, Casta Diva non mostra segni di rallentamento. La domanda dei clienti rimane forte, con un portafoglio in costante espansione che ora conta oltre 150 clienti attivi. Questo dinamismo testimonia la resilienza e la capacità dell’azienda di adattarsi a un mercato in continuo mutamento.

Focus su M&A L’approccio di Casta Diva verso la crescita include acquisizioni mirate. Il piano prevede l’integrazione di aziende nei segmenti complementari, come gli eventi territoriali e le sfilate di moda. Questa strategia consente a Casta Diva di espandersi in nuovi mercati, rafforzando la sua presenza a livello nazionale e internazionale.

Politica dei Dividendi Confermata De Micheli riafferma l’impegno di Casta Diva nella distribuzione dei dividendi, con un piano che estende fino al 2026. La strategia finanziaria dell’azienda riflette un equilibrio tra crescita sostenibile e remunerazione degli azionisti, un aspetto che evidenzia la solidità finanziaria e la fiducia nella propria visione a lungo termine.

Digitalizzazione e Riduzione dei Costi L’ottimizzazione dei processi interni e la digitalizzazione sono al centro della strategia di Casta Diva. Queste misure non solo aumentano l’efficienza, ma riducono anche i costi operativi, permettendo all’azienda di reagire più agilmente alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Impegno nel Sociale e Sostenibilità Casta Diva ha adottato una visione all’avanguardia riguardo la responsabilità sociale d’impresa. L’impegno nei confronti dell’ambiente e della società, incluso il progetto “Punti Viola” per supportare le donne vittime di violenza, evidenzia un modello di business che integra profitto e impatto positivo sulla comunità.

Conclusione Il 2023 si prospetta un anno di crescita e innovazione per Casta Diva. Le strategie adottate da De Micheli e il suo team posizionano l’azienda non solo come leader nel proprio settore, ma anche come esempio di come le imprese possano coniugare successo economico e responsabilità sociale. La direzione intrapresa da Casta Diva promette di ridefinire le aspettative del mercato, stabilendo nuovi standard per l’industria della comunicazione.

