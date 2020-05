Xiaomi si scusa per la grave figuraccia della sua ultima campagna pubblicitaria

In un perfetto esempio di come non promuovere gli smartphone della tua azienda, il gigante della tecnologia Xiaomi si è trovato impantanato in una polemica su uno spot le cui immagini si riferivano agli attacchi nucleari della Seconda Guerra Mondiale contro il Giappone, ha riferito RADII .

Lo spot (ora eliminato) è stato un punto in rapido movimento per gli smartphone Redmi Note serie 9 della società, afferma il rapporto.

Circa 45 secondi dopo l’annuncio, un uomo caucasico mangia un pezzo di sushi e si gonfia in un pallone gigante. Si schianta attraverso il tetto dell’edificio sopra un paesaggio urbano giapponese, dove esplode in una nuvola di funghi, dice il rapporto.

Le immagini di “Fat Man” dovevano evidenziare la funzione di “ricarica rapida” dei telefoni, hanno detto i funzionari.

Xiaomi da allora si è scusato per il suo account Twitter giapponese, afferma il rapporto.

“Abbiamo incluso in questa campagna contenuti inappropriati” , si legge nella dichiarazione . “Ci impegneremo per impedire che ciò si ripeta in futuro.”

Sulla piattaforma cinese di Weibo , la risposta alla notizia è stata mista. Alcuni netizen hanno castigato le immagini insensibili, mentre altri lo hanno considerato un atto di patriottismo.

“Non prendere il dolore di qualcun altro come uno scherzo”, recita uno.

“Non hanno dimenticato la bomba atomica, non abbiamo dimenticato la loro invasione della Cina”, si legge in un commento correlato.

La reazione è stata rapida anche su Twitter.

“Xiaomi è una società razzista, anti-giapponese, anti-giapponese. Noi giapponesi non compreremo o ci fideremo mai di Xiaomi.

Disgustoso corp “, ha scritto un utente giapponese di Twitter con hashtag #BoycottChina e #BoycottXiaomi, ha riferito SupChina .

La Cina e il Giappone hanno una storia scandita da grandi conflitti e conflitti, tra cui la seconda guerra sino-giapponese di otto anni, durante la quale l’esercito imperiale giapponese ha commesso omicidi di massa e stupri a Nanchino.

L’animosità storica tra i due paesi è stata alimentata e incoraggiata dalla trasmissione infinita di film di guerra in TV e da frequenti richiami nei libri di storia cinesi, ha riferito SupChina.

Gli elementi visivi utilizzati nel controverso video erano in apparente riferimento all’attacco nucleare di Nagasaki del 1945, che uccise all’istante almeno 40.000 persone. “Fat Man” era il nome in codice per la bomba atomica che fu fatta esplodere sulla città.

La notizia arriva direttamente dopo che un vicepresidente Xiaomi è stato messo a fuoco per commenti volgari, ha riferito RADII.

Xiaomi VP Chang Cheng ha scatenato la rabbia sulla piattaforma cinese di microblogging Weibo dopo aver pubblicato una serie di idee “scherzose” su come promuovere il nuovo telefono Mi 10 Youth Edition.

Chang ha suggerito che le trame tra cui “dietro ogni bella ragazza nel dormitorio femminile ci deve essere una (@> _ <@)” e “mentre tutti ti guardavano segnare punti sul campo da basket, ho visto che ti dividevi i pantaloni” dovrebbe essere utilizzato per promuovere il prodotto.

Secondo RADII, i netizen descrivono il tentativo di umorismo a sostegno del voyeurismo e dello stalking e hanno spinto il vicepresidente con oltre 60 milioni di commenti su Weibo usando l’hashtag # 常 程 .