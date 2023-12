Iliad e Vodafone verso una fusione, mercato con il fiato sospeso: ecco le ricadute per gli utenti

Fusione Iliad-Vodafone: Una Nuova Era per le Telecomunicazioni in Italia

Un’Offerta Innovativa nel Settore delle Telecomunicazioni Il Gruppo Iliad ha recentemente proposto una fusione con Vodafone Italia, con l’obiettivo di creare un’entità innovativa nel mercato delle telecomunicazioni italiane. Questa proposta, sostenuta dal consiglio di amministrazione di Iliad e dal suo principale azionista, Xavier Niel, mira a fondere Iliad Italia e Vodafone Italia in una nuova società, puntando a sviluppare un’offerta di mercato basata sull’innovazione e una customer experience di alto livello.

Potenziale Impatto della Fusione La fusione tra Iliad e Vodafone potrebbe rivoluzionare il mercato italiano, con un focus sugli investimenti in tecnologie avanzate e soluzioni customer-centric. La “NewCo” risultante diventerebbe un attore chiave nel settore, promuovendo la transizione digitale del Paese, in particolare nell’adozione della fibra ottica.

Dettagli Finanziari dell’Offerta L’offerta di Iliad valuta Vodafone Italia a 10,45 miliardi di euro, con un EBITDAaL stimato di 1,34 miliardi di euro per l’esercizio 2024. Questo implica un multiplo dell’EBITDAaL di 7,8x, superiore all’offerta precedente di 11,25 miliardi di euro di Iliad nel febbraio 2022. Iliad avrebbe inoltre un’opzione di acquisto sulla partecipazione di Vodafone in NewCo, potenzialmente generando ulteriori 1,95 miliardi di euro di liquidità per Vodafone.

Prospettive e Risposte del Mercato Sebbene non ci siano ancora risposte ufficiali da Vodafone, la proposta di Iliad segna un cambiamento significativo rispetto ai precedenti tentativi di acquisizione. La fusione potrebbe trarre vantaggio dall’entusiasmo generato da Iliad nel mercato italiano.

Vodafone Risponde alla Proposta di Fusione di Iliad

Comunicato Ufficiale di Vodafone Italia Vodafone Group Plc ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale in risposta all’annuncio di Iliad sulla proposta di fusione. Vodafone conferma il suo interesse nel consolidare il mercato italiano, esplorando opzioni per una fusione o cessione con Iliad Italia, in linea con l’obiettivo di ottenere un adeguato ritorno sugli investimenti.

Una Fusione Potenziale ma Incerta Nonostante l’interesse espresso da Vodafone, la compagnia sottolinea che non c’è ancora certezza riguardo la conclusione di una transazione. Ulteriori annunci verranno fatti se e quando sarà opportuno, segnalando una fase ancora preliminare nelle trattative.

Implicazioni per il Mercato delle Telecomunicazioni Questa potenziale fusione rappresenta un punto di svolta per il settore delle telecomunicazioni in Italia, indicando una tendenza verso il consolidamento del mercato. La combinazione di Iliad e Vodafone potrebbe creare un’entità con un fatturato di circa 5,8 miliardi di euro e un EBITDAaL di circa 1,6 miliardi di euro per l’esercizio finanziario che si concluderà a marzo 2024.

Aspettative e Impatto Sul Mercato L’eventuale fusione tra Iliad e Vodafone potrebbe avere un impatto significativo sul panorama competitivo delle telecomunicazioni in Italia, con ripercussioni sia per i consumatori sia per gli altri operatori del settore.





Un Mercato in Attesa di Svolte In attesa di ulteriori sviluppi, il mercato osserva attentamente le mosse di Iliad e Vodafone. La fusione proposta è un segnale dell’evoluzione del settore verso una maggiore concentrazione e innovazione.