ILIAD a 1,99€ al mese: fa scalpore l’offerta di telefonia mobile (IOT) con il prezzo più basso in Italia

Iliad, l’operatore che ha rivoluzionato il mercato delle telecomunicazioni, festeggia il suo sesto anniversario con nuove offerte che promettono di essere ancora più generose e allineate ai suoi valori fondanti di trasparenza e chiarezza. Fa scalpore la nuova offerta, pensata per il mondo IOT, che comunque a solo 1,99 oltre ai Giga offre anche minuti di telefonia e SMS e che sicuramente andrà a ruba sul mercato per quella fascia molto ampia di popolazione che cerca un prezzo supercompetitivo per tutte le tasche. Dal suo ingresso nel 2018, Iliad ha guadagnato la fiducia di oltre 11 milioni di utenti in Italia, distinguendosi per la sua politica di prezzo bloccato e per la qualità del servizio offerto. Per celebrare questo importante traguardo, l’azienda ha lanciato una serie di nuove offerte mobili e dati, insieme a un’innovativa tariffa per la domotica, mirate a soddisfare le esigenze di una community in continua crescita.

Un Compleanno all’insegna dell’Innovazione e dell’Ironia che ha coinvolto centinaia di operatori del settore

Iliad ha celebrato il suo sesto compleanno con un evento unico, un percorso immersivo che ha permesso agli invitati di esplorare con ironia le pratiche discutibili ancora presenti nel settore delle telecomunicazioni. Questo viaggio li ha condotti nel “mondo Iliad”, dove la trasparenza e la chiarezza delle offerte sono al centro dell’esperienza utente. L’Amministratore Delegato Benedetto Levi ha avuto l’occasione di presentare le ultime novità dell’operatore, sottolineando l’importanza dei valori su cui Iliad ha costruito il suo successo.

Durante l’evento, Levi ha dichiarato: “Da sei anni, festeggiamo il nostro compleanno come un’occasione per chiederci come possiamo soddisfare sempre di più i nostri utenti, e come rendere tutto il mercato sempre più chiaro e trasparente. Per questo oggi rinnoviamo il nostro impegno a mantenere le nostre promesse, a rimanere fedeli ai nostri valori, per continuare a crescere e a restare vicini ai nostri utenti.”

Le nuove offerte annunciate comprendono pacchetti voce e dati estremamente generosi, come le offerte FLASH 250, FLASH 200 e FLASH 150, che prevedono minuti ed SMS illimitati e una grande quantità di gigabyte. Inoltre, Iliad ha presentato un’offerta dati esclusiva, il pacchetto DATI 350, che offre ancora più giga per navigare senza preoccupazioni. Un’altra interessante novità è l’offerta DOMOTICA, pensata appositamente per chi desidera gestire i dispositivi intelligenti della propria casa in maniera conveniente e semplice.

Nuove Offerte Mobile per una Community Sempre in Crescita

Iliad, da sempre attenta alle dinamiche di mercato e alle esigenze dei consumatori, celebra il suo anniversario con nuove offerte mobile progettate per soddisfare le diverse necessità di un pubblico sempre più vasto.

Le offerte FLASH 250, FLASH 200 e FLASH 150 sono state pensate per chi cerca una soluzione completa che includa minuti illimitati, SMS illimitati e una generosa quantità di gigabyte per navigare in mobilità. Queste offerte non sono riservate solo ai nuovi clienti, ma anche agli utenti attuali che desiderano aumentare la propria disponibilità di dati senza cambiare operatore.

Per chi necessita di ancora più gigabyte, l’offerta DATI 350 rappresenta una soluzione ideale, fornendo un ampio pacchetto di dati per soddisfare le esigenze di chi utilizza internet in modo intensivo. Questa offerta è particolarmente adatta a coloro che lavorano da remoto, che studiano online o che utilizzano frequentemente i servizi di streaming.

Una delle novità più interessanti presentate da Iliad è l’offerta DOMOTICA, una tariffa pensata per la smart home. Con questa offerta, Iliad si propone di rendere la gestione dei dispositivi domotici ancora più conveniente, garantendo una connessione stabile e veloce per tutti i dispositivi intelligenti della casa. La tariffa DOMOTICA rappresenta un passo avanti significativo nell’integrazione delle tecnologie smart home, offrendo un servizio che combina efficienza, convenienza e semplicità.

Come sempre, le offerte Iliad sono caratterizzate dall’assenza di vincoli e costi nascosti, e da un prezzo garantito PER SEMPRE. Questo approccio ha permesso all’operatore di distinguersi nel mercato delle telecomunicazioni, mantenendo una base di clienti fedeli e soddisfatti.

Le offerte FLASH 250 e FLASH 200 includono inoltre la possibilità di attivare l’offerta fibra Iliad con tecnologia Wi-Fi 7 a soli 19,99€ invece di 24,99€ al mese, utilizzando un metodo di pagamento automatico. Questa offerta è disponibile fino al 31 luglio alle ore 17:00, e rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano migliorare la propria connessione domestica con la tecnologia Wi-Fi più avanzata disponibile sul mercato.

Iliad ha ricevuto la certificazione nPerf per la fibra più veloce d’Italia e, da aprile 2024, è il primo operatore telefonico in Italia ad offrire una connessione fibra con incluso un router Wi-Fi 7. Questa tecnologia garantisce una maggiore stabilità e velocità di connessione, migliorando le performance fino al doppio rispetto al Wi-Fi 6.

iliadbusiness: Ancora più Giga per le Aziende con Business Giga 300

Iliad non dimentica le esigenze delle imprese, e rinnova anche l’offerta iliadbusiness, che ora passa da 220GB a 300GB al mese per navigare. Questo incremento significativo di gigabyte permette alle aziende di gestire in modo ancora più efficiente le proprie attività online, garantendo una connettività stabile e veloce per tutti i dipendenti.

L’offerta iliadbusiness include, oltre ai 300GB di dati, minuti ed SMS illimitati, 16GB per l’Europa e 5GB in oltre 30 Paesi Extra UE, inclusi gli Stati Uniti. Questa tariffa è disponibile anche per i clienti attuali e verrà attivata automaticamente a partire dal primo rinnovo successivo al 29 giugno, senza costi aggiuntivi.

Questa attenzione verso il segmento business dimostra l’impegno di Iliad nel fornire soluzioni flessibili e convenienti per tutte le tipologie di utenti, dai privati alle aziende. Con iliadbusiness, le imprese possono beneficiare di un servizio di alta qualità, capace di soddisfare le necessità di una connettività sempre più richiesta in un mondo lavorativo in costante evoluzione.

Iliad continua a puntare sulla trasparenza e sulla chiarezza delle sue offerte, mantenendo la promessa di un prezzo bloccato e senza sorprese. Questo approccio ha permesso all’operatore di crescere costantemente, conquistando una posizione di rilievo nel mercato delle telecomunicazioni italiano.

Il sesto anniversario di Iliad rappresenta un momento di celebrazione e di riflessione sul percorso compiuto finora. L’operatore ha saputo distinguersi per la sua capacità di innovare e di rispondere alle esigenze dei consumatori, mantenendo sempre al centro i valori di trasparenza e chiarezza. Le nuove offerte presentate in occasione di questo importante traguardo sono la testimonianza di un impegno costante a migliorare e ad adattarsi alle richieste di un mercato in continua evoluzione.

Con oltre 11 milioni di utenti, Iliad continua a crescere e a consolidare la sua posizione nel panorama delle telecomunicazioni, offrendo servizi di alta qualità a prezzi competitivi. Le nuove offerte mobile, dati e domotica rappresentano un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’operatore, che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.

Le iniziative dedicate alle aziende, come l’offerta iliadbusiness, dimostrano la volontà di Iliad di fornire soluzioni complete e flessibili per tutti i tipi di utenti, garantendo sempre un servizio eccellente e trasparente.

In un mercato spesso caratterizzato da pratiche discutibili e da offerte poco chiare, Iliad si distingue per il suo approccio innovativo e per la sua capacità di mettere al centro le esigenze dei consumatori. Con queste premesse, il futuro di Iliad si prospetta luminoso e ricco di nuove sfide e opportunità.