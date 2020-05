il test delle urine per donne arriva sullo smartphone da HEALTHY.IO

Dopo una lunga esperienza nell'industria culturale, volta allo sviluppo della scena indipendente in ambito fumettistico e cinematografico, ha ripreso le competenze del suo percorso di studi in Economia e Commercio prima, e poi in General Management per studiare l'innovazione nel settore delle startup. Marco ama lasciarsi stimolare da una grande varietà di interessi, ed è un investitore istituzionale di successo in diverse Startup Italiane e internazionali.