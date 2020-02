I produttori di cellulari cinesi scatenano la guerra al Play Store di Google con la GDSA

Huawei, Xiaomi e Oppo e Vivo di BBK stanno lavorando insieme su una piattaforma che consentirà agli sviluppatori al di fuori della Cina di caricare le loro app in tutti i rispettivi app store contemporaneamente, riferisce Reuters .

I produttori si sono uniti nell’ambito della Global Developer Service Alliance (GDSA) in quello che sembra essere un tentativo di sfidare il dominio internazionale del Play Store di Google.

Da quando il Google Play Store è stato bandito in Cina, gli utenti Android si sono abituati a scaricare app da una varietà di app store diversi , molti dei quali gestiti da produttori come Huawei e Oppo.

Ma al di fuori della Cina, Google Play Store regna sovrano, fornendo una comoda posizione unica in cui gli sviluppatori possono caricare il loro software.

Questo quasi monopolio significa che gli store di app di terze parti hanno lottato con il supporto degli sviluppatori a livello internazionale ed è questo vantaggio che potrebbe essere sfidato dalla piattaforma di GDSA.

Ogni produttore gestisce il proprio app store in Cina

Il sito Web prototipo di GDSA rileva che i suoi servizi sono previsti per nove paesi e regioni, tra cui India, Indonesia, Russia e Malesia. Reuters osserva che le aziende sono forti in diverse regioni, come Xiaomi in India o Huawei in Europa.

Ma insieme, controllano oltre il 40 percento delle spedizioni mondiali di smartphone a partire dal quarto trimestre dell’anno scorso.

La nuova piattaforma renderebbe più semplice per gli sviluppatori caricare le loro app su tutti i negozi contemporaneamente, garantendo allo stesso tempo un certo grado di parità tra i negozi di app.

Il dominio internazionale del Play Store è un problema molto più acuto per Huawei, che ha perso la licenza per offrire le app e i servizi di Google lo scorso anno, incluso il Google Play Store.

Questo è stato un tale problema che Huawei ha deciso di non rilasciare ufficialmente la sua ultima ammiraglia, la Mate 30, a livello internazionale.

La società ha anche annunciato che sta lavorando sul proprio sistema operativo chiamato Harmony OS e afferma che sta investendo $ 1 miliardo per finanziare lo sviluppo, la crescita degli utenti e il marketing dei Servizi mobili Huawei, la sua alternativa ai servizi di Google.

Il Play Store offre un flusso di entrate significative per Google, che riduce del 30 percento le vendite effettuate attraverso il negozio.

Complessivamente, secondo un analista citato da Reuters , si ritiene che la compagnia abbia reso l’azienda circa $ 8,8 miliardi in tutto il mondo l’anno scorso.

I produttori di telefoni cinesi vogliono una fetta di quella torta mentre le vendite dei cellulari rallentano a livello globale.

Reuters riferisce che era previsto un lancio a marzo per la nuova piattaforma, ma questo potrebbe essere stato ritardato a causa dell’epidemia di coronavirus.