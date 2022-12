Crosscall presenta core x-5, il primo smartphone ottimizzato per pmr

Arriva sul mercato uno smartphone che accompagnerà sotto ogni punto di vista le esperienze anche più intense che fanno parte della vita degli sportivi più incalliti, provato personalmente da me, praticante di sport estremi da più di 10 anni, X-5 supporta perfettamente ogni condizione che ci si può presentare davanti, dando supporto e monitoraggio indispensabile richiesto da ogni esperienza in ogni condizione climatica.

Crosscall completa la sua gamma di dispositivi Core introducendo X-5, progettato per supportare professionisti di ogni settore che operano in ambienti dalle condizioni più ostili.

Core X-5 è il primo smartphone ottimizzato per la Pmr con una copertura completa: reti 4g pubbliche e private comprese le bande 28, 38 e 40.

Ideale anche per comunicare in ambienti rumorosi, core x-5 grazie al suo potente altoparlante da 100db rende possibile comunicare facilmente anche durante operazioni lavorative che comprendono strumenti di ingombro sonoro.

Ad aggiungersi all’amplia gamma di specifiche, il team crosscall ha incorporato 4 pulsanti programmabili che permettono una funzionalità ptt (push-to-call) pressoché illimitata, con pulsanti di dimensioni maggiori per facilitarne l’utilizzo anche con guanti o altri dispositivi di protezione.

Dotato di una batteria che assicura la lunga durata con 4.940 mah che assicurano un’autonomia di 14 ore in modalità ptt e 15 in navigazione gps, inoltre il suo processore qualcomm snapdragon 665 e ottimizzato per ridurre al minimo il consumo di risorse dello smartphone supportando tutti i protocolli mission-critical, permettendo ai vari operatori nel mondo di comunicare tra loro in tempo reale nel coordinamento degli interventi, grazie anche al triplo cassetto per 2 nano sim + micro sd per garantire un uso personale e professionale.

Per ottimizzare l’utilizzo di core x-5 in condizioni estreme, crosscall propone una serie di accessori per ottimizzare lutilizzo Pmr;

Hostler: perfetto per appendere il tuo smartphone alla cintura

X-chest: studiata per un’imbracatura da comoda e funzionale

X-Armband: fascia da braccio porta smartphone

Core X-5 è completamente impermeabile Certificato IP68, rimane ermetico a contatto con la maggior parte dei liquidi e delle microparticelle. Il display è inoltre dotato di Corning Gorilla Glass 3 (IK05) resistente ai graffi e agli urti. Grazie alla sua resistenza e robustezza, ha superato i 15 test standard militari MIL-STD-810H e costituisce lo strumento di lavoro ottimale in condizioni estreme e missioni critiche. Con un indice di riparabilità di 9,1/10, il CORE-X5 vanta una delle migliori valutazioni sul mercato.

https://www.crosscall.com/it_IT/core-x5-1001010701695.html